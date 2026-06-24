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Horvátország egygólos győzelmet aratott Panama ellen
B. A. P.
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2026.06.24. 02:54
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Panama
foci vb 2026
Horvátország
Foci vb 2026
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Horvátország fél gőzzel is nyert, Panama már nem juthat tovább a csoportkörből
A szünetben beállt Ante Budimir gólja döntött • Luka Modric 200. meccsén lépett pályára a horvát válogatottban.
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Panama
foci vb 2026
Horvátország
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