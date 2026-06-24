Nemzeti Sportrádió

Horvátország egygólos győzelmet aratott Panama ellen

B. A. P.B. A. P.
2026.06.24. 02:54
Címkék
Panama foci vb 2026 Horvátország
Foci vb 2026
1 órája

Horvátország fél gőzzel is nyert, Panama már nem juthat tovább a csoportkörből

A szünetben beállt Ante Budimir gólja döntött • Luka Modric 200. meccsén lépett pályára a horvát válogatottban.

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Panama foci vb 2026 Horvátország
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