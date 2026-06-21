Hollandia és Japán is kiütötte ellenfelét – összefoglalók

Undav Elefántcsontpart ellen beállt, fordított, és továbbjuttatta Németországot

Az elefántcsontpartiak első helyzetükből vezetést szereztek, a szünetig két meg nem adott gólt szerző németek a második félidő közepén egyenlítettek, a hajrában pedig Deniz Undav második góljával meg is nyerték a meccset és 2014 óta először élték túl a csoportkört.