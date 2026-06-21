Nemzeti Sportrádió

Hollandia és Japán is kiütötte ellenfelét – összefoglalók

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.21. 09:54
Brobbey (19) duplázott Svédország ellen (Fotó: Getty Images)
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Ahogy beszámoltunk róla, Hollandia Svédországot 5–1-re, Japán Tunéziát 4–0-ra győzte le a labdarúgó-világbajnokság szombati játéknapján. Németország a ráadásban múlta felül Elefántcsontpartot, Ecuador nem bírt Curacaóval. Cikkünkben megtekinthető mind a négy mérkőzés összefoglalója.

 HOLLANDIA–SVÉDORSZÁG 5–1 

A mérkőzés összefoglalója ide kattintva nézhető meg!

 NÉMETORSZÁG–ELEFÁNTCSONTPART 2–1 

A mérkőzés összefoglalója ide kattintva nézhető meg!

 ECUADOR–CURACAO 0–0 

A mérkőzés összefoglalója ide kattintva nézhető meg!

 TUNÉZIA–JAPÁN 0–4 

A mérkőzés összefoglalója ide kattintva nézhető meg!

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Brobbey és Gakpo dupláival Hollandia „lenullázta” a svédeket

Brian Brobbey az első, Cody Gakpo a második félidő elején duplázott, a Tunéziát kiütő, ám ezúttal tíz percet leszámítva halovány svédektől Elanga szépített, majd a végén Summerville is betalált.

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Az elefántcsontpartiak első helyzetükből vezetést szereztek, a szünetig két meg nem adott gólt szerző németek a második félidő közepén egyenlítettek, a hajrában pedig Deniz Undav második góljával meg is nyerték a meccset és 2014 óta először élték túl a csoportkört.

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