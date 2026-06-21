Hollandia és Japán is kiütötte ellenfelét – összefoglalók
Ahogy beszámoltunk róla, Hollandia Svédországot 5–1-re, Japán Tunéziát 4–0-ra győzte le a labdarúgó-világbajnokság szombati játéknapján. Németország a ráadásban múlta felül Elefántcsontpartot, Ecuador nem bírt Curacaóval. Cikkünkben megtekinthető mind a négy mérkőzés összefoglalója.
HOLLANDIA–SVÉDORSZÁG 5–1
A mérkőzés összefoglalója ide kattintva nézhető meg!
NÉMETORSZÁG–ELEFÁNTCSONTPART 2–1
A mérkőzés összefoglalója ide kattintva nézhető meg!
ECUADOR–CURACAO 0–0
A mérkőzés összefoglalója ide kattintva nézhető meg!
TUNÉZIA–JAPÁN 0–4
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