Bővül a Magyar Kézilabda Hírességek Csarnoka – íme, a 17 jelölt!

A voksolás augusztus 12-én 18 óráig tart, az új tagok bejelentésére és beiktatására augusztus 30-án Székesfehérváron, az idénynyitó Szuperkupán kerül sor.

A jelöltek listáján olyan sportemberek szerepelnek, akiket a szakmai zsűri a Hírességek Csarnoka 2021-es megalapításakor a be nem került jelöltek közül a legelőkelőbb helyekre rangsorolt.

A 2026-OS JELÖLTEK

NŐK

Angyal Éva

Erdős Éva

Jóna Magdolna

Kocsis Erzsébet

Pádár Ildikó

Romhányiné Tóth Mária

Szilágyi Katalin

FÉRFIAK

Gyurka János

Kaló Sándor

Kenyeres József

Szabó László

Szathmári János

Szilágyi István

Vass Sándor

EDZŐI KATEGÓRIA

Kovács László

Laurencz László

Mocsai Lajos

A szavazási felület ide kattintva érhető el!

A MAGYAR KÉZILABDA HÍRESSÉGEK CSARNOKA ALAPÍTÓ TAGJAI

Női játékosok (zárójelben a bekerülés sorrendje az alapításkor): Gódorné Nagy Marianna (1.), Görbicz Anita (2.), Sterbinszky Amália (3.), Kökény Beatrix (4.), Radulovics Bojana (5.), Pálinger Katalin (6.), Farkas Ágnes (7.), Elekné Rothermel Anna (8.), Horváth Klára (9.), Siti Beáta (10.), Kulcsár Anita (szurkolói szavazatok)

Férfi játékosok: Kovács Péter (1.), Nagy László (2.), Varga István (3.), Pérez Carlos (4.), Bartalos Béla (5.), Éles József (6.), Marosi István (7.), Marosi László (8.), Kovács László (9.), Fenyő András (10.), Iváncsik Mihály (szurkolói szavazatok)

Edzői kategória: Török Bódog

Sportvezetői kategória: Vanyus Attila

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