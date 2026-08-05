Bővül a Magyar Kézilabda Hírességek Csarnoka – íme, a 17 jelölt!
A voksolás augusztus 12-én 18 óráig tart, az új tagok bejelentésére és beiktatására augusztus 30-án Székesfehérváron, az idénynyitó Szuperkupán kerül sor.
A jelöltek listáján olyan sportemberek szerepelnek, akiket a szakmai zsűri a Hírességek Csarnoka 2021-es megalapításakor a be nem került jelöltek közül a legelőkelőbb helyekre rangsorolt.
A 2026-OS JELÖLTEK
NŐK
Angyal Éva
Erdős Éva
Jóna Magdolna
Kocsis Erzsébet
Pádár Ildikó
Romhányiné Tóth Mária
Szilágyi Katalin
FÉRFIAK
Gyurka János
Kaló Sándor
Kenyeres József
Szabó László
Szathmári János
Szilágyi István
Vass Sándor
EDZŐI KATEGÓRIA
Kovács László
Laurencz László
Mocsai Lajos
A szavazási felület ide kattintva érhető el!
A MAGYAR KÉZILABDA HÍRESSÉGEK CSARNOKA ALAPÍTÓ TAGJAI
Női játékosok (zárójelben a bekerülés sorrendje az alapításkor): Gódorné Nagy Marianna (1.), Görbicz Anita (2.), Sterbinszky Amália (3.), Kökény Beatrix (4.), Radulovics Bojana (5.), Pálinger Katalin (6.), Farkas Ágnes (7.), Elekné Rothermel Anna (8.), Horváth Klára (9.), Siti Beáta (10.), Kulcsár Anita (szurkolói szavazatok)
Férfi játékosok: Kovács Péter (1.), Nagy László (2.), Varga István (3.), Pérez Carlos (4.), Bartalos Béla (5.), Éles József (6.), Marosi István (7.), Marosi László (8.), Kovács László (9.), Fenyő András (10.), Iváncsik Mihály (szurkolói szavazatok)
Edzői kategória: Török Bódog
Sportvezetői kategória: Vanyus Attila