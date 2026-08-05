Döntetlennel zárult a milánói derbi Perthben

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Milan (olasz)–Internazionale (olasz) 1–1 (0–0)

Perth, Optus Stadion. Vezette: Keevers (ausztrál)

MILAN: Torriani – Tomori (Terracciano, 63.), Gabbia (Jashari, 63.), Pavlovic (Vladimirov, 63.) – Chukwueze (De Winter, 63.), Fofana (Modric, 63.), Musah (Saelemaekers, 63.), Bartesaghi (Estupinan, a szünetben) – Loftus-Cheek (R. Leao, 63.), Cisse (Nkunku, a szünetben) – Camarda (G. Ramos, 63.). Vezetőedző: Ruben Amorim

INTERNAZIONALE: J. Martinez (Provedel, 70.) – Pavard (Bovio, 76.), Bisseck (Mosconi, 90+5.), Bastoni (Carlos Augusto, 70.) – Diouf (Luis Henrique, 71.), Barella (Frattesi, 70.), Sztankovics (Mkitarjan, a szünetben), Zielinski (Calhanoglu, 70.), Dimarco (Maye, 80.) – Iddrissou (Lavelli, a szünetben), Esposito (Bonny, 70.). Vezetőedző: Cristian Chivu

Gólszerző: Nkunku (84. – 11-esből), ill. Dimarco (51.)

Ausztráliában rendezték a 2026–27-es idény első milánói derbijét, a Milan és az Inter ugyanis Ausztrália negyedik legnépesebb, a kontinensnyi ország nyugati partvidékének legnagyobb városában, Perthben találkozott egymással. Mindkét csapat szakvezetője a fiatalság és a rutin elegyére szavazott a kezdőcsapat összeállításakor, amit részben a kényszer szült, hiszen a legnagyobb sztárok még mindkét oldalon hiányoztak. A Milannál Mike Maignan és Christian Pulisic még a vb utáni pihenésük után nem érték utol a többieket, miközben Luka Modric, Rafael Leao, vagy éppen a friss igazolás Goncalo Ramos is csak a kispadon kapott helyet. Az Internél például Lautaro Martinez és Marcus Thuram nem került be a meccskeretbe.

A mérkőzést több mint ötvenezer drukker követte a helyszínen, s a gól nélkül záruló első félidő után azt láthatták, hogy az addig is valamelyes fölényben játszó Inter megszerezte a vezetést Federico Dimarco révén a második felvonás elején. A Milan aztán a csereként beszálló Christopher Nkunku büntetőjével egyenlített a 84. percben, amivel beállította a végeredményt.

Chelsea (angol)–Juventus (olasz) 0–1

Hongkong, Kai Tak Sportpark. Vezette: Wai Sing Ho (hongkongi)

CHELSEA: R. Sánchez (Penders, a szünetben) – Palestra (Acheampong, 65.), Tosin (Sarr, a szünetben), Fofana (Subuloye, 66.), Hato (Anselmino, 66.)– Quenda (Estevao, a szünetben), Caicedo (Essugo, 66.), Nicoll-Jazuli (Lavia, 67.), Gittens (Satpaev, 65.) – Joao Pedro (Delap, 66.), Welbeck (N. Jackson, a szünetben, Mudryk, 82.). Vezetőedző: Xabi Alonso

JUVENTUS: Di Gregorio (Perin, a szünetben) – Kalulu (Cabal, 63.), Gatti (Rugani, 75.), Kelly, Celik – Locatelli (Bremer, a szünetben), Douglas Luiz (Koopmeiers, 63.)– Cambiaso (Owusu, a szünetben, Melo, 75.), Miretti (Yildiz, 63.), Boga (Zhegrova, a szünetben) – Milik (David, a szünetben, Durmisi, 75.). Vezetőedző: Luciano Spalletti

Gólszerző: Zhegrova (68.)

Hongkongban adott egymásnak felejthető randevúr a Chelsea és a Juventus: a hatalmas hőség, 30 fok fölötti hőmérséklet, és 80 százalék fölötti páratartalom várta a csapatokat az ázsiai metropoliszban. Az időjárásból már sejthető is, hogy milyen színvonalú játékot mutatott be a két csapat, sokat elárul, hogy egyetlen kaput eltaláló lövést lehetett feljegyezni az első 45 percben. A másodikban már a Chelsea némileg nagyobb erőfeszítést tett a gólszerzés érdekében, a félidő közepén viszont mégis a Juventus szerzett vezetést, Edon Zhegrova révén – ez pedig a győzelemhez is elég volt az olaszoknak.

K-League All Star (dél-koreai)–Manchester City (angol) 1–3 (1–3)

Szöul, 28 036 néző

Manchester City: Donnarumma (Bettinelli, a szünetben) – Huszanov (Reis, a szünetben), Dias (Alleyne, a szünetben), Gvardiol (Mfuni, a szünetben), Ait-Nouri (Monga, 62.) – Lewis (M. Nunes 61.), Kovacic (N. González, a szünetben) – Reijnders (Heskey, 62.), Semenyo (Savinho, a szünetben), Foden (Echeverri, 61.)– Mubama (Marmus, 62.). Vezetőedző: Enzo Maresca

Gólszerző: Dae-von Kim (12.), ill. Ait-Nouri (9.), Reijnders (20.), Mubama (23.)

A Manchester City a dél-koreai ligaválogatott – hangzatosabban All Star-csapat – elle folytatta dél-ázsiai túráját: a szöuli meccs első 25 percében gyakorlatilag minden lényeges esemény lezajlott: Rayan Ait-Nouri vezető góljára ugyan a hazaiak még gyorsan válaszoltak, ám a Tijjani Reijnders, három perc múlva pedig Divin Mubama találatára már nem érkezett felelet, ezzel pedig az előző idény végén kinevezett Enzo Maresca megszerezte első győzelmét a City élén.

KORÁBBAN

Villarreal (spanyol)–Levante (spanyol) 1–0 (L. Costa 62.)