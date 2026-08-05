Spalletti al dente, készül az újabb nagy Juventus?
Age of Empires? Még ma is tudom a végtelen fa kódját! – kiáltott fel a remek pizzasütő és rutinos Juventus-rajongó szomszédunk, Róbert, és bizony kedvence, a JUVENTUS FC is hall manapság ilyet. Régen volt már, amikor a futball imperátoraként emlegették a Juvét, manapság küzd, harcol lelkesen, de mintha körötte a mai kor gigászai tudnák a végtelen erőforrások kódját, csak az itáliaiak nem nem… Mint írtuk a héten, a Premier League 10. helyén végző Chelsea nagy anyagi veszteségek után is elköltött a nyáron félmilliárd eurót, és még vígan fog igazolni, addig a szintén félmilliárd euró körüli éves bevételekből gazdálkodó Juventus a szintén nagy éves mínuszokat (2024-tól sorban 196, 50 és a várakozás szerint 63 millió) sokkal jobban megérzi az átigazolási kiadásokon. Ugyanakkor érdekes, hogy a torinóiak mérkőzéskerete majdnem harmadannyit ér csak, mint a Chelsea-é, azaz 543 millió eurót. A klub adóssága 300 millió euró fölé nőtt.
EGYSZER HOPP…
A nagy újjászerveződés után, 2024-ben 110, majd 80, tavaly körülbelül 160 millió eurót költöttek az eladásokon felül a játékosok megvételére, aláírási és ügynöki pénzekre, 15 millió eurón felül fizetve a Francisco Conceicao, Nico González, Lloyd Kelly, Edon Zhegrova, Pierre Kalulu, Michele Di Gregorio, Joao Mário, Teun Koopmeiners, Douglas Luiz, Khéphren Thuram, Alberto Costa, Juan Cabal sorra, és a saját utánpótlásból az előző négy évben Matías Soulé (értéke most a Transfermarkt szerint 35 millió euró), Fabio Miretti (15), Enzo Barrenechea (12), Dean Huijsen (60), Kenan Yildiz (75), Nicolo Savona (15) érkezett. Ha már saját forrás: a tavaly a Sassuolónak eladott Tarik Muharemovicért idén 37 millió eurót fizetett a Leeds United, a korábbi ötmillió euró mellett a legújabb összegből 14.5 millió lett a Juvéé, a kapus Giovanni Daffarát a Parma, a balhátvéd David Puczkát a Genoa vitte el hatmillió euróért a minap. Vannak tehetségek, de gyakran hiányzik a türelem, lásd Huijsen esetét, és drága tapasztalatszerzés volt a Koopmeinersért kiadott csaknem 80 (játékjogának értéke nem sokkal magasabb tízmillió eurónál) és a Douglas Luizért (18) kifizetett 65 millió euró… Utóbbi a hírek szerint kap még egy utolsó esélyt a klubnál, érdeklődő hiányában mondhatni jobb híján.
HATALMAS BUKÁSSAL INDULT A NYÁR?
Opciósan megvették, mert meg kellett venniük a 26 éves belga támadót, Lois Opendát, 3.25+42.75 millió euróért, hogy most kölcsönadják egy évre a Lille-nek, potom 3.5 millió euróért, mert 1000 percet sem játszott a Juvében. A teljes bérét a franciák állják a következő egy évben. A sokoldalú támadóért, Jérémie Bogáért csak pár milliót kellett fizetni a Sassuolónak, 17 mérkőzésen öt kanadai pontig jutott. Visszatért kölcsönből Nico González, Timothy Weah (de megvette gyorsan az Olympique Marseille), Douglas Luiz, Joao Mário (most a Fiorentinának adták oda, 1.8+9.5 millióért), a 2020-ban 80.6 millióért plusz egyéb aláírási díjakért megszerzett Arthur Melo, a Racing Santander által gyorsan vissza is vitt Facundo González, valamint Daniele Rugani, aki kiváló védő lehetett volna, de valami mindig visszavetette a karrierjét.
O, SOLE (A)M(ORTIZÁC)IÓ!
Nem jött be Emil Holm kölcsönvétele, a jobbhátvédről lemondtak, a nagy tehetség Vaszilije Adzsicsot vételi (12 millió) és ennek megkötése előtt visszavételi (1.7 millió) opcióval elvitte félmillióért a Fiorentina. A klub főpénztárosának és főkönyvelőjének nagy örömére nem hosszabbítottak Dusan Vlahoviccsal (aki évi 22 millió eurós bruttó bért kapott, hatmilliós bónuszkerettel, az éves amortizációs költsége negyvenmillió fölött volt) és Filip Koszticcsal (ő maximum négymilliót jelentett évente a klub bértömegében), ugyanakkor 80 millió euró mínuszt jelent alsó hangon, hogy a csapat a bajnokságban csak a 6. helyen végzett, és a csoportkör után a Bajnokok Ligájából kiütötte őket a Galarasaray. Az Olasz Kupa negyeddöntőjében jobb volt az Atalanta, ez az aranyérem is elúszott – ősszel vár rájuk azért az Európa-liga, a nagy cél ennek elnyerése a bajnoki aranyérem mellé.
OPCIÓ ÉS REOPCIÓ
Bolondnak jó a fapénz is, csak csörögjön – hallotta a szerző tegnap a házi vízmű szerelése közben (hol máshol is lehetne az élet nagy bölcsességeit elsajátítani?!), de a Juve nem „fagarasoskodik”: 41.2 millió euróért (tízmillió lehet még a bónusz) megvette Párizsból az örök csatártehetséget, Randal Kolo Muanit, aki korábban kölcsönben 22 mérkőzésen lőtt 10 gólt, adott három gólpasszt a klubban; valamint óriási összegért, 35 millió euróért a 18 esztendős bosnyák szélsőt, Kerim Alajbegovicot. Aki az előző idényben 17 kanadai pontot szerzett az RB Salzburgban – tavaly ilyenkor kétmillió euróért adta el őt a Bayer Leverkusen, de most éltek a nyolcmilliós visszavételi opcióval, hogy 35 millió eurót kérjenek és kapjanak is érte a Juventustól. Sokszor leírtuk már: valaki vagy tud tehetséget nevelni és szerződést kötni, vagy nem… A vevő említett egy kétmilliós egyéb díjat is, ez a La Gazzetta dello Sport szerint a tiniszélső ügynökéé – a transzfer egyik szülőatyja a Juventus volt játékosa, a ma már ügynökként dolgozó Miralem Pjanic, aki egyben a futballista családjának barátja. A kis Alajbegovic aláírási pénze hárommillió euró lehetett, ennél picivel többet kap évente, de nettóban, Muani ügynöke 3.2, Opendáé 1.7 millió eurót vághatott zsebre. De térjünk vissza a bosnyák fiatalra! A mindkét szélen, karmesterként és olykor jobbhátvédként is bevetett Alajbegovic az alapokat az 1. FC Kölnben szerezte meg, öt éve igazolta le a Bayer. Új mestere nem a széleken számít rá elsősorban, hanem trequartistaként.
AZ ÚJ ÁSZ?
Nem túl ismert, de már egyszeres felnőtt válogatott a 19 éves Jeff Ekhator, 16.4 millióért adta el őt a Genoa. A nigériai származású szélső, középcsatár a jövő embere, az előző bajnokságban három gólt szerzett. A 29 éves török jobb oldali mindenes, Zeki Celik azonnali erősítés, lejárt a szerződése az AS Romával. A négy új játékos éppen annyit keres majd évente bruttóban, mint Vlahovics… de a négyen együtt összesen!
ELADÓSORBAN
Nico González (Inter? AS Roma?), Federico Gatti (Napoli? AS Roma?), Teun Koopmeiners (Aston Villa? Manchester United?), Jonathan David (Olympique Marseille? Rennes?), Edon Zhegrova (Fiorentina?), Francisco Conceicao (RB Leipzig? Chelsea?, Manchester United? Liverpool?), Daniele Rugani (Monza?), Fabio Miretti (Bologna?), Bremer (Galatasaray?), Michele Di Gregorio (Arsenal?), Khéphren Thuram (AS Roma?) és Juan Cabal (Besiktas?) távozhat, az olasz szaksajtó szerint a mester, Luciano Spalletti még három játékost kér, köztük egy középcsatárt. Sokak szerint elsősorban Alexander Sörlothot (negyvenmillióért adnák, de csak kölcsönbe kérik), másodsorban a Parmából Mateo Pellegrinót, Mauricio Pellegrino fiát, harmadsorban Jean-Philippe Matetát a Crystal Palace-ból. Többen is arról írtak, hogy Romelu Lukaku szívesen folytatná a Juventusban. Francisco Conceicaót hívja ugyebár a Manchester United is, lásd fentebb, állítólag vagy 60 millió eurót kérnek érte, vagy beszámítanák az árába Joshua Zirkzee-t. Sokkal olcsóbb nála a stuttgarti Ermedin Demirovic.
LUCUMÍ NYOMÁBAN
Ha távozik Bremer, ha nem, az első számú védőkiszemelt a bolognai Jhon Lucumí, akiért legutóbb már 18 millió eurót ajánlottak (de a Nottingham Forest hárommal többet), a játékosnak évi 2.5 millió eurós nettó bért; felmerült még a pármai Alessandro Circati, Jean-Clair Todibo, Fikayo Tomori és Daniele Ghilardi (AS Roma) neve is. Matías Galarza, a River Plate középpályásának ügynöke elárulta, hogy a Juventus erős ajánlatot tett védencéért. Felmerült az éppen klub nélküli Franck Kessié és Dani Ceballos megszerzése is, de az igazán nagy fogás az interes Davide Frattesi lenne, ő sokak, így ügynöke szerint is mozdítható Milánóból. Spalletti jól ismeri őt a válogatottból, a Juventus elnöke, Giovanni Carnevali pedig már meg is vette a középpályást… no nem most, hanem amikor még a Sassuolo élén állt. Kölcsönkérték Manchesterből Tijjani Reijnderst, de úgy vannak vele, mint Jasszin Bunuval: nem megszerezni drága, hanem megfizetni, igaz ez Mateo Kovacicra is. Leon Goretzka például a tízmillió eurós aláírási pénz mellé évi hétmillió eurót kér, nettóban. A Bayern München kész opciósan kölcsönadni Joao Palhinhát, de sokkal kevesebbet ő sem keres, Théo Hernandez ügynöke bejelentkezett a Juventusnál (is), de a megszerzéséhez előbb el kellene adni Andrea Cambiasót, akiért korábban az Internazionale és az FC Barcelona érdeklődött. A balhátvédek közül a nápolyi Mathías Olivera és a bolognai Juan Miranda neve is felmerült a madridi Matteo Ruggerié mellett. Spalletti régi ismerőse Eljif Elmasz, kölcsönkérték a Lipcsétől a középpályást a Tuttosport szerint, vételi opcióval, tízmillió eurós összértékben.
PORTÁSKERINGŐ
Nem titok, keresnek egy kapust is: a Tottenhamnek nem kell már Guglielmo Vicario, a torinóiak vizsgálják a helyzetét, a másik kiszemelt, a pármai Szuzuki Zion lenne az ideális választás többek, így Fabrizio Ravanelli szerint is – igen ám, de a jelek szerint 33 millió euróért megveszi őt a PSG (mármint a kapust, nem a volt klasszist). De nem lenne a Mercato Mercato, ha nem járna így is jól a Juve: nem, nem áll kettős tulajdonban a japán kapus, hanem a Juve kölcsönkaphatja őt. Vagy ha nem Szuzukit, akkor Párizsból a Szuzuki miatt létszámfeletti Lucas Chevalier-t. A következő célpont Vanja Milinkovics-Szavics, akinek megingott a helye Nápolyban, de figyelik a freiburgi Noah Atubolut is.
A SERIE A ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA
ATALANTA BERGAMO
ÉRKEZETT: Gianluca Gaetano (Cagliari, 12 000 000 euró)
Kölcsönből vissza: Vanja Vlahovics (Spezia), El Bilal Touré (Besiktas), Marco Palestra (Cagliari), Ben Godfrey (Bröndby), Ibrahim Sulemana (Cagliari), Daniel Maldini (Lazio), Giovanni Bonfanti (Spezia)
TÁVOZOTT: Marco Palestra (Chelsea, 57 000 000 euró), Marco Brescianini (Fiorentina, kölcsön után végleg, 10 000 000 euró)
Kölcsönbe: Ben Godfrey (Rangers)
Kölcsönből vissza: Yunus Musah (Milan)
FC BOLOGNA
ÉRKEZETT: Tommaso Pobega (Milan, kölcsön után végleg, 7 000 000), Rahim Alhassane (Oviedo, 3 500 000), Mikel Amondarain (Estudiantes, 10 000 000)
Kölcsönbe: Artem Dovbik (Roma, 3 000 000)
Kölcsönből vissza: Jesper Karlsson (Utrecht), Emil Holm (Juventus), Tommaso Corazza (Cesena), Niklas Pyyhtiä (Modena), Usszama El-Azzuzi (Auxerre), Michel Aebischer (Pisa), Mihajlo Ilics (Anderlecht)
TÁVOZOTT: Giovanni Fabbian (Fiorentina, kv., 13 000 000), Michel Aebischer (Pisa, 4 500 000), Haralamposz Likojannisz (szerződése lejárt), Remo Freuler (szl.), Federico Ravaglia (Watford, 7 000 000), Santiago Castro (Roma, 35 000 000)
Kölcsönbe: Tommaso Corazza (Vicenza), Niklas Pyyhtiä (FC Südtirol)
Kölcsönből vissza: Simon Sohm (Fiorentina), Joao Mário (Juventus)
CAGLIARI CALCIO
ÉRKEZETT: Sebastiano Esposito (Inter, kv., 4 000 000), Harry Winks (Leicester City)
Kölcsönbe: Alessandro Romano (Roma, 500 000), Jacopo Fazzini (Fiorentina, 800 000), Raphael Kofler (FC Südtirol)
Kölcsönből vissza: Matteo Prati (Torino), Mateusz Wieteska (Kocaelispor)
TÁVOZOTT: Gianluca Gaetano (Atalanta, 12 000 000), , Nik Prelec (Oxford United, kv., 1 000 000), Leonardo Pavoletti (szl.), Andrea Belotti (szl.), Mateusz Wieteska (Wieczysta Kraków)
Kölcsönből vissza: Michael Folorunsho (Napoli), Alberto Dossena (Como), Ibrahim Sulemana (Atalanta), Marco Palestra (Atalanta), Semih Kilicsoy (Besiktas), Luca Mazzitelli (Como)
COMO 1907
ÉRKEZETT: Álvaro Morata (Milan, kölcsön után végleg, 12 000 000), Luis Milla (Getafe, 6 000 000), Andrés Cuenca (Barcelona B, 500 000), Mattia Liberali (Catanzaro, 6 000 000)
Kölcsönbe: Kaiki (Cruzeiro)
Kölcsönből vissza: Alberto Dossena (Cagliari), Fellipe Jack (Catanzaro), Andréa Le Borgne (Avellino), Stefan Posch (Mainz), Iván Azón (Ipswich), Fabio Rispoli (Catanzaro), Emil Audero (Cremonese), Alieu Fadera (Sassuolo), Luca Mazzitelli (Cagliari), Yannik Engelhardt (Borussia Mönchengladbach), Tommaso Cassandro (Catanzaro)
TÁVOZOTT: Patrick Cutrone (Monza, kölcsön után végleg, 4 000 000), Tommaso Cassandro (Palermo, 1 500 000), Ben Lhassine Kone (Frosinone, 1 300 000), Sergi Roberto (szl.), Alberto Moreno (szl.), Mërgim Vojvoda (Udinese, 1 500 000), Yannik Engelhardt (Freiburg, 7 000 000)
Kölcsönbe: Fellipe Jack (Cremonese)
Kölcsönből vissza: Henrique Menke (Internacional), Diego Carlos (Fenerbahce)
AC FIORENTINA
ÉRKEZETT: Arthur Atta (Udinese, 25 000 000), Viery (Gremio, 15 000 000), Giovanni Fabbian (Bologna, kv., 13 000 000), Marco Brescianini (Atalanta, kv., 10 000 000), Christ Inao Oulai (Trabzonspor, 26 000 000), Víctor Valdepenas (Real Madrid B, 8 000 000)
Kölcsönbe: Radu Dragusin (Tottenham, 1 500 000), Álex Jiménez (Bournemouth), Joao Mário (Juventus, 1 800 000)
Kölcsönből vissza: Amir Ricsardszon (Köbenhavn), Simon Sohm (Bologna), M'Bala Nzola (Sassuolo), Maat Daniel Caprini (Mantova), Matías Moreno (Levante), Jonas Harder (Padova), Filippo Distefano (Carrarese), Tommaso Rubino (Carrarese), Lorenzo Lucchesi (Monza), Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Nicolás Valentini (Hellas Verona), Riccardo Sottil (Lecce), Alessandro Bianco (PAOK), Lucas Beltrán (Valencia), Tommaso Martinelli (Sampdoria)
TÁVOZOTT: Lorenzo Amatucci (Deportivo La Coruna, 2 500 000), Lorenzo Lucchesi (Monza, 1 000 000), Abdelhamid Szabiri (Eyüpspor, i.), Jonas Harder (FC Basel, 2 000 000), Filippo Distefano (Empoli, 250 000), Alessandro Bianco (Modena, 1 000 000), Tariq Lamptey (Queens Park, i.), Luis Balbo (Sturm Graz, 1 500 000)
Kölcsönből vissza: Daniele Rugani (Juventus), Manor Szolomon (Tottenham), Jack Harrison (Leeds United
Kölcsönbe: Lucas Beltrán (River Plate, 500 000), Eddy Kouadio (Monza), Tommaso Martinelli (Avellino), Tommaso Rubino (Carrarese), Jacopo Fazzini (Cagliari, 800 000), Amir Richardson (Le Havre), Robin Gosens (Schalke), Maat Daniel Caprini (Cesena), Simon Sohm (Venezia), Matías Moreno (Venezia, 500 000), Pietro Comuzzo (Fiorentina, 1 000 000)
FROSINONE CALCIO
ÉRKEZETT: Ben Lhassine Kone (Como, kv., 1 300 000), Giacomo Cala (Cesena, 300 000), Anuar el-Azzuzi (Fortuna Düsseldorf), Luis Hasa (Napoli, 2 500 000), Alessio Zerbin (Napoli, 2 000 000), Kevin Akpoguma (Hoffenheim, i.)
Kölcsönbe: Sebastiano Desplanches (Palermo)
TÁVOZOTT: Riccardo Marchizza (Vicenza, i.)
Kölcsönből vissza: Seydou Fini (Genoa), Antonio Fiori (Mantova), Giacomo Calo (Cesena), Gabriele Calvani (Genoa)
GENOA CFC
ÉRKEZETT: Lorenzo Colombo (Milan, kv., 7 000 000), David Puczka (Juventus Next Gen, 6 000 000), Franz-Ethan Meichtry (Thun, 4 000 000), Samuel Wiafe (Modena, 3 000 000), Elias Havel (Hartberg, 2 000 000), Latif Ouedraogo (Genoa U20)
Kölcsönbe: Hamed Traoré (Marseille), Mario Mitaj (Al-Ittihad, 2 000 000)
Kölcsönből vissza: Seydou Fini (Frosinone), Alan Matturro (Levante), Gabriele Calvani (Frosinone), Alessandro Vogliacco (PAOK), Lorenzo Venturino (Roma)
TÁVOZOTT: Jeff Ekhator (Juventus, 16 400 000), David Ankeye (Zseleznicsar Pancsevo, 500 000), Nicola Leali (Hellas Verona, i.), Ruszlan Malinovszkij (Trabzonspor, i.), Caleb Ekuban (szl.)
Kölcsönből vissza: Nils Zätterström (Sheffield United), Maxwel Cornet (West Ham), Jean Onana (Besiktas),
INTERNAZIONALE
ÉRKEZETT: Alekszandar Sztankovics (Club Bruges, 23 000 000 euró), Manuel Akanji (Manchester City, kölcsön után végleg, 15 000 000 euró), Ivan Provedel (Lazio, 3 000 000), John Stones (Manchester City, i.)
Kölcsönből vissza: Ebenezer Akinsanmiro (Pisa), Yanis Massolin (Modena), Kristjan Asllani (Besiktas), Benjamin Pavard (Olympique Marseille)
TÁVOZOTT: Denzel Dumfries (Real Madrid, 20 000 000), Sebastiano Esposito (Cagliari, kölcsön után végleg, 4 000 000), Franco Carboni (Parma, kölcsön után végleg, 2 500 000), Stefan de Vrij (Panathinaikosz, i.), Matteo Darmian (szl.), Francesco Acerbi (szl.), Yann Sommer (FC Bruges, i.)
Kölcsönbe: Ebenezer Akinsanmiro (Monza)
JUVENTUS
ÉRKEZETT: Lois Openda (RB Leipzig, kölcsön után végleg, 42 750 000), Jeff Ekhator (Genoa, 16 400 000), Jérémie Boga (Nice, kv., 4 800 000), Zeki Celik (AS Roma, i.), Randal Kolo Muani (PSG, 41 200 000), Kerim Alajbegovic (Leverkusen, 32 000 000)
Kölcsönből vissza: Arthur Melo (Gremio), Douglas Luiz (Aston Villa), Jonas Rouhi (Carrarese), Joao Mário (Bologna), Daniele Rugani (Fiorentina), Nico González (Atlético Madrid)
TÁVOZOTT: Timothy Weah (Olympique Marseille, kv., 14 400 000), Facundo González (Santander, kv., 2 500 000), Filip Kosztics (szl.), Dusan Vlahovics (szl.)
Kölcsönbe: Lois Openda (Lyon, 3 500 000), Joao Mário (Fiorentina, 1 800 000), Vaszilije Adzsics (Sassuolo, 500 000)
Kölcsönből vissza: Emil Holm (Bologna)
LAZIO
ÉRKEZETT: Boulaye Dia (Salernitana, kv., 11 300 000), Alfonso Pedraza (Villarreal, i.), Bruno Galassi (Real Madrid C, 4 000 000), Danilho Doekhi (Union Berlin, i.)
Kölcsönből vissza: Hrisztosz Mandasz (Bournemouth), Romano Floriani Mussolini (Cremonese), Gabriele Artistico (Spezia)
TÁVOZOTT: Mario Gila (Milan, 30 000 000), Ivan Provedel (Inter, 3 000 000), Toma Basic (Venezia, i.), Pedro (szl.), Elseid Hysaj (szl.)
Kölcsönből vissza: Daniel Maldini (Atalanta)
US LECCE
ÉRKEZETT: Willem Geubbels (Paris FC, 4 600 000)
Kölcsönből vissza: Mohamed Kaba (Nantes), Jusszef Maleh (Cremonese), Christ-Owen Kouassi (Laval)
TÁVOZOTT: Giacomo Faticanti (Juventus Next Gen, kv., 1 000 000), Ylber Ramadani (Corum, 1 000 000), Thórir Jóhann Helgason (Venezia, i.)
Kölcsönbe: Filip Marchwinski (Cracóvia), Álex Sala (Mallorca)
Kölcsönből vissza: Francesco Camarda (Milan), Riccardo Sottil (Fiorentina), Valid Cseddira (Napoli)
AC MILAN
ÉRKEZETT: Goncalo Ramos (PSG, kv., 74 000 000), Mario Gila (Lazio, 30 000 000), Sankhoun Diawara (Troyes, 2 000 000)
Kölcsönből vissza: Francesco Camarda (Lecce), Iszmael Bennaszer (Dinamo Zagreb), Alphadjo Cisse (Catanzaro), Kevin Zeroli (Juve Stabia), Samuel Chukwueze (Fulham), Yunus Musah (Atalanta), Warren Bondo (Cremonese), Filippo Terracciano (Cremonese), Christian Comotto (Spezia)
TÁVOZOTT: Álex Jiménez (Bournemouth, kv., 18 500 000), Álvaro Morata (Como, kv., 12 000 000), Tommaso Pobega (Bologna, kv., 7 000 000), Lorenzo Colombo (Genoa, kv., 7 000 000)
Kölcsönből vissza: Niclas Füllkrug (West Ham)
AC MONZA
ÉRKEZETT: Patrick Cutrone (Como, kv., 4 000 000), Foe Ondoa (Estoril U23, 1 500 000), Lorenzo Lucchesi (Fiorentina, kv., 1 000 000), Gustavo Varela (Benfica B, 2 500 000)
Kölcsönbe: Eddy Kouadio (Fiorentina), Ricardo Mangas (Sporting CP), Ebenezer Akinsanmiro (Inter)
Kölcsönből vissza: Alessandro Sorrentino (Padova)
TÁVOZOTT: Hernani (Palermo, 1 000 000), Alessandro Sorrentino (Padova), Luca Ravanelli (Sampdoria), Mirko Maric (NK Lokomotiva Zagreb, i.)
Kölcsönből vissza:Agustín Álvarez (Sassuolo), Giuseppe Caso (Modena)
SSC NAPOLI
ÉRKEZETT: Rasmus Höjlund (Manchester United, kv., 44 000 000), Alisson Santos (Sporting CP, kv., 16 500 000), Vanja Milinkovics-Szavics (Torino, kv., 6 000 000), Mattia Esposito (Sorrento, 700 000)
Kölcsönből vissza: Valid Cseddira (Lecce), Lorenzo Lucca (Nottingham), Noa Lang (Galatasaray), Cyril Ngonge (Espanyol), Luca Marianucci (Torino), Giuseppe Ambrosino (Modena), Alessio Zerbin (Cremonese), Emanuele Rao (Bari), Jesper Lindström (Wolfsburg), Michael Folorunsho (Cagliari), Rafa Marín (Villarreal), Jens Cajuste (Ipswich Town), Nosa Edward Obaretin (Empoli), Luis Hasa (Carrarese)
TÁVOZOTT: Giovanni Simeone (Torino, kv., 7 200 000), ), Alessandro Zanoli (Udinese, kv., 5 000 000), Juan Jesus (szl.), Luis Hasa (Frosinone, 2 500 000), Alessio Zerbin (Frosinone, 2 000 000), Miguel Gutiérrez (Leverkusen, 26 000 000)
Kölcsönből vissza: Eljif Elmasz (RB Leipzig)
Kölcsönbe: Emanuele Rao (Pisa, 1 000 000)
PARMA CALCIO 1913
ÉRKEZETT: Hans Nicolussi Caviglia (Venezia, kv., 6 000 000), Giovanni Daffara (Juventus Next Gen, 6 000 000), Benja Cremaschi (Inter Miami, kv., 4 000 000), Franco Carboni (Inter, kv., 2 500 000), Daniel Mikolajewski (Parma U20), Ousmane Diallo (Dortmund II, 1 500 000)
Kölcsönből vissza: Adrian Benedyczak (Kasimpasa), Rachid Kouda (Mantova), Tjas Begic (Sampdoria), Balogh Botond (Kocaelispor), Antoine Joujou (Famalicao)
TÁVOZOTT: Tjas Begic (Sampdoria, 1 200 000), Nahuel Estévez (Palermo, i.), Adrian Benedyczak (Kasimpasa, 4 000 000)
Kölcsönből vissza: Gaetano Oristanio (Venezia), Gabriel Strefezza (Olympiakosz)
AS ROMA
ÉRKEZETT: Donyell Malen (Aston Villa, kv., 25 000 000), Daniele Ghilardi (Hellas Verona, kv., 8 000 000), Konsztantinosz Kulierakisz (Wolfsburg, 16 500 000), Santiago Castro (Bologna, 35 000 000)
Kölcsönből vissza: Devis Vásquez (Besiktas), Riccardo Pagano (Bari), Alessandro Romano (Spezia), Anassz Szalah-Eddin (PSV), Luigi Cherubini (Sampdoria), Marash Kumbulla (Mallorca), Mattia Mannini (Juve Stabia)
TÁVOZOTT: Buba Sangaré (Elche, kv., 4 500 00), Szaud Abdulhamid (Lens, kv., 3 500 000), Eldor Shomurodov (Basaksehir, kv., 2 800 000), Stephan El Shaarawy (szl.), Zeki Celik (Juventus, i.), Paulo Dybala (szl.), Riccardo Pagano (Cesena)
Kölcsönből vissza: Evan Ferguson (Brighton), Konsztantinosz Cimikasz (Liverpool), Lorenzo Venturino (Genoa), Bryan Zaragoza (Bayern München)
Kölcsönbe: Alessandro Romano (Cagliari, 500 000), Artem Dovbik (Bologna, 3 000 000)
US SASSUOLO
ÉRKEZETT: Arijanet Murics (Ipswich, kv., 7 000 000), Sebastian Walukiewicz (Torino, kv., 5 000 000)
Kölcsönbe: Vaszilije Adzsics (Juventus, 500 000), Kieron Bowie (Hellas Verona)
Kölcsönből vissza: Filippo Missori (Avellino), Laurs Skjellerup (Spezia), Cas Odenthal (Bari), Nicholas Pierini (Sampdoria), Justin Kumi (Avellino), Janis Antiste (Rapid Wien), Patrick Nuamah (Catanzaro), Riccardo Ciervo (Cesena), Samuele Mulattieri (Deportivo La Coruna), Agustín Álvarez (Monza)
TÁVOZOTT: Ruan (Atlético Mineiro, kv., 3 500 000), Tarik Muharemovic (Leeds United, 40 000 000)
Kölcsönből vissza: Aster Vranckx (Wolfsburg), Woyo Coulibaly (Leicester), M'Bala Nzola (Fiorentina), Ulisses Garcia (Olympique Marseille), Pedro Felipe (Juventus Next Gen)
Kölcsönbe: Samuele Mulattieri (Hellas Verona)
FC TORINO
ÉRKEZETT: Giovanni Simeone (Napoli, kv., 7 200 000), Tino Anjorin (Empoli, kv., 4 500 000), Sandro Kulenovic (Dinamo Zagreb, kv., 3 000 000), Diego Mascardi (Spezia, 1 600 000), Kian Fitz-Jim (Ajax, 2 500 000), Eray Cömert (Valencia, i.)
Kölcsönbe: Gaetano Oristanio (Venezia), Pietro Comuzzo (Fiorentina, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Ali Dembélé (Mantova), Alessandro Dellavalle (Modena)
TÁVOZOTT: Vanja Milinkovics-Szavics (Napoli, kv., 6 000 000), Sebastian Walukiewicz (Sassuolo, kv., 5 000 000), Demba Seck (Partizan Beograd, kv., 1 400 000), Valentino Lazaro (Al-Ain, i.), Guillermo Maripán (Internacional, i.), Adrien Tameze (szl.)
Kölcsönből vissza: Enzo Ebosse (Udinese), Luca Marianucci (Napoli), Matteo Prati (Cagliari), Rafa Obrador (Benfica), Niels Nkounkou (Eintracht Frankfurt)
Kölcsönbe: Sergiu Perciun (Ascoli), Alessandro Dellavalle (Padova), Matteo Brezzo (Chisola)
UDINESE CALCIO
ÉRKEZETT: Idrissa Gueye (Metz, kv., 6 000 000), Nicolo Zaniolo (Galatasaray, kv., 5 000 000), Alessandro Zanoli (Napoli, kv., 5 000 000), Unai Gómez (Athletic Bilbao, 4 500 000), Omar Traoré (Heidenheim, i.), Giorgi Csakvetadze (Watford), Mërgim Vojvoda (Como, 1 500 000)
Kölcsönből vissza: Enzo Ebosse (Torino), Rui Modesto (Palermo ), Szaba Goglicsidze (Watford), James Abankwah (Watford), Leonardo Buta (Rio Ave), Sandi Lovric (Hellas Verona), Iker Bravo (Las Palmas), Matteo Palma (Sampdoria), David Pejicic (NK Maribor), Simone Pafundi (Sampdoria), Martín Payero (Cremonese), Luca Kjerrumgaard (Watford)
TÁVOZOTT: Arthur Atta (Fiorentina, 25 000 000), Razvan Sava (Universitatea Craiova, 2 500 000), Kingsley Ehizibue (szl.), Omar Traoré (Watford), Luca Kjerrumgaard (Watford), Iker Bravo (Watford), Martín Payero (Watford)
Kölcsönbe: Alessandro Nunziante (Arezzo), Jordan Zemura (Watford), Simone Pafundi (Catanzaro), Damián Pizarro (Audax Italiano)
VENEZIA FC
ÉRKEZETT: Albion Rrahmani (Sparta Praha, 7 500 000), Armel Bella-Kotchap (Hellas Verona, 7 000 000), Kornel Lisman (Lech Poznan, 2 500 000), Ale Gomes (Zaragoza, 2 000 000), Bartol Franjic (Wolfsburg, kv., 1 250 000), Lorenzo Berardi (Pescara, 1 000 000), Mattia Compagnon (Juventus Next Gen, kv., 1 000 000), Alessio Pozzi (Vis Pesaro, 100 000), Toma Basic (Lazio, i.), Thórir Jóhann Helgason (Lecce, i.), Thierry Correia (Valencia, i.), Akor Adams (Sevilla, 16 000 000), Reduan Halhal(Mechelen, 5 000 000)
Kölcsönbe: Simon Sohm (Fiorentina), Matías Moreno (Fiorentina, 500 000)
Kölcsönből vissza: Gaetano Oristanio (Parma), Daniel Fila (Empoli), Junior Ligue (Mantova), Lamine Fanne (Pescara), Alvin Okoro (Juve Stabia)
TÁVOZOTT: Issa Doumbia (Sporting CP, 20 530 000), Hans Nicolussi Caviglia (Parma, kv., 6 000 000), Michael Svoboda (Brighton, 5 000 000)
Kölcsönbe: Seid Korac (Hellas Verona), Gaetano Oristanio (Torino), Daniel Fila (Avellino), Mattia Compagnon (Hellas Verona)
AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK:
PISA SPORTING CLUB
ÉRKEZETT: Felipe Loyola (Independiente, 5 500 000), Michel Aebischer (Bologna, kv., 4 500 000), Tommaso Marras (Mantova, 2 800 000), Daniel Denoon (Zürich, 1 000 000), Giuseppe Leone (Juve Stabia, 1000)
Kölcsönből vissza: Tomás Esteves (Bari)
Kölcsönbe: Simone Zanon (Carrarese), Emanuele Rao (Napoli, 1 000 000)
TÁVOZOTT: Alexander Lind (Nordsjaelland, KV., 3 200 000), Pietro Beruatto (Benevento, 500 000), Alessandro Arena (Arezzo, 220 000), Marius Marin (Al-Naszr, i.), Juan Cuadrado (szl.), Raúl Albiol (szl.), Pietro Beruatto (Benevento, 500 000), Rafiu Durosinmi (Genk, 10 500 000)
Kölcsönből vissza: Ebenezer Akinsanmiro (Inter), Samuel Iling-Junior (Aston Villa), Calvin Stengs (Feyenoord), Lorran (Flamengo), Felipe Loyola (Independiente)
HELLAS VERONA
ÉRKEZETT: Salvatore Cerbone (Casarano, 1 200 000), Nicola Leali (Genoa, i.), Ioan Vermesan (Hellas Verona U20), Kacper Sezonienko (Lechia Gdansk, 1 000 000)
Kölcsönbe: Seid Korac (Venezia), Mattia Compagnon (Venezia)
Kölcsönből vissza: Grigoris Kastanos (Aris Limassol), Nicolo Calabrese (Carrarese)
TÁVOZOTT: Daniele Ghilardi (Roma, KV., 8 000 000), Armel Bella-Kotchap (Venezia, 7 000 000), Mathis Lambourde (Servette, 2 300 000), Pol Lirola (szl.), Jean-Daniel Akpa Akpro (szl.), Roberto Gagliardini (szl.)
Kölcsönből vissza: Sandi Lovric (Udinese), Nicolás Valentini (Fiorentina), Victor Nelsson (Galatasaray), Gift Orban (Hoffenheim), Moataszem Al-Muszrati (Besiktas)
Kölcsönbe: Kieron Bowie (Sassuolo)
US CREMONESE
ÉRKEZETT: Tommaso Berti (Cesena, 2 700 000), Simone Pontisso (Catanzaro, 1 250 000), Fabio Gerli (Modena, 1 000 000)
Kölcsönbe: Fellipe Jack (Como), Samuele Mulattieri (Sassuolo)
Kölcsönből vissza: Manuel De Luca (Modena), Luca Zanimacchia (Modena), Marco Nasti (Empoli), Felix Afena-Gyan (Amed)
TÁVOZOTT: Luca Zanimacchia (Padova), Marco Silvestri (Karagümrük), Federico Ceccherini (szl.), Jamie Vardy (szl.), David Okereke (szl.), Felix Afena-Gyan (Igdir)
Kölcsönből vissza: Jusszef Maleh (Lecce), Romano Floriani Mussolini (Lazio), Emil Audero (Como), Alessio Zerbin (Napoli), Filippo Terracciano (Milan), Warren Bondo (Milan), Martín Payero (Udinese), Faris Moumbagna (Olympique Marseille), Mikayil Faye (Rennes)
Kölcsönbe: Kieron Bowie (Sassuolo)
Vastaggal az előző hét átigazolásai, lezárva szerdán.