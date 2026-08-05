Spalletti al dente, készül az újabb nagy Juventus?

Age of Empires? Még ma is tudom a végtelen fa kódját! – kiáltott fel a remek pizzasütő és rutinos Juventus-rajongó szomszédunk, Róbert, és bizony kedvence, a JUVENTUS FC is hall manapság ilyet. Régen volt már, amikor a futball imperátoraként emlegették a Juvét, manapság küzd, harcol lelkesen, de mintha körötte a mai kor gigászai tudnák a végtelen erőforrások kódját, csak az itáliaiak nem nem… Mint írtuk a héten, a Premier League 10. helyén végző Chelsea nagy anyagi veszteségek után is elköltött a nyáron félmilliárd eurót, és még vígan fog igazolni, addig a szintén félmilliárd euró körüli éves bevételekből gazdálkodó Juventus a szintén nagy éves mínuszokat (2024-tól sorban 196, 50 és a várakozás szerint 63 millió) sokkal jobban megérzi az átigazolási kiadásokon. Ugyanakkor érdekes, hogy a torinóiak mérkőzéskerete majdnem harmadannyit ér csak, mint a Chelsea-é, azaz 543 millió eurót. A klub adóssága 300 millió euró fölé nőtt.

EGYSZER HOPP…

A nagy újjászerveződés után, 2024-ben 110, majd 80, tavaly körülbelül 160 millió eurót költöttek az eladásokon felül a játékosok megvételére, aláírási és ügynöki pénzekre, 15 millió eurón felül fizetve a Francisco Conceicao, Nico González, Lloyd Kelly, Edon Zhegrova, Pierre Kalulu, Michele Di Gregorio, Joao Mário, Teun Koopmeiners, Douglas Luiz, Khéphren Thuram, Alberto Costa, Juan Cabal sorra, és a saját utánpótlásból az előző négy évben Matías Soulé (értéke most a Transfermarkt szerint 35 millió euró), Fabio Miretti (15), Enzo Barrenechea (12), Dean Huijsen (60), Kenan Yildiz (75), Nicolo Savona (15) érkezett. Ha már saját forrás: a tavaly a Sassuolónak eladott Tarik Muharemovicért idén 37 millió eurót fizetett a Leeds United, a korábbi ötmillió euró mellett a legújabb összegből 14.5 millió lett a Juvéé, a kapus Giovanni Daffarát a Parma, a balhátvéd David Puczkát a Genoa vitte el hatmillió euróért a minap. Vannak tehetségek, de gyakran hiányzik a türelem, lásd Huijsen esetét, és drága tapasztalatszerzés volt a Koopmeinersért kiadott csaknem 80 (játékjogának értéke nem sokkal magasabb tízmillió eurónál) és a Douglas Luizért (18) kifizetett 65 millió euró… Utóbbi a hírek szerint kap még egy utolsó esélyt a klubnál, érdeklődő hiányában mondhatni jobb híján.

Vissza a csúcsra?

HATALMAS BUKÁSSAL INDULT A NYÁR?

Opciósan megvették, mert meg kellett venniük a 26 éves belga támadót, Lois Opendát, 3.25+42.75 millió euróért, hogy most kölcsönadják egy évre a Lille-nek, potom 3.5 millió euróért, mert 1000 percet sem játszott a Juvében. A teljes bérét a franciák állják a következő egy évben. A sokoldalú támadóért, Jérémie Bogáért csak pár milliót kellett fizetni a Sassuolónak, 17 mérkőzésen öt kanadai pontig jutott. Visszatért kölcsönből Nico González, Timothy Weah (de megvette gyorsan az Olympique Marseille), Douglas Luiz, Joao Mário (most a Fiorentinának adták oda, 1.8+9.5 millióért), a 2020-ban 80.6 millióért plusz egyéb aláírási díjakért megszerzett Arthur Melo, a Racing Santander által gyorsan vissza is vitt Facundo González, valamint Daniele Rugani, aki kiváló védő lehetett volna, de valami mindig visszavetette a karrierjét.

O, SOLE (A)M(ORTIZÁC)IÓ!

Nem jött be Emil Holm kölcsönvétele, a jobbhátvédről lemondtak, a nagy tehetség Vaszilije Adzsicsot vételi (12 millió) és ennek megkötése előtt visszavételi (1.7 millió) opcióval elvitte félmillióért a Fiorentina. A klub főpénztárosának és főkönyvelőjének nagy örömére nem hosszabbítottak Dusan Vlahoviccsal (aki évi 22 millió eurós bruttó bért kapott, hatmilliós bónuszkerettel, az éves amortizációs költsége negyvenmillió fölött volt) és Filip Koszticcsal (ő maximum négymilliót jelentett évente a klub bértömegében), ugyanakkor 80 millió euró mínuszt jelent alsó hangon, hogy a csapat a bajnokságban csak a 6. helyen végzett, és a csoportkör után a Bajnokok Ligájából kiütötte őket a Galarasaray. Az Olasz Kupa negyeddöntőjében jobb volt az Atalanta, ez az aranyérem is elúszott – ősszel vár rájuk azért az Európa-liga, a nagy cél ennek elnyerése a bajnoki aranyérem mellé.