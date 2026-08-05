Debreceni kupakérdés a dán riválist illetően: lenni vagy nem lenni?

Nemcsak a hőség, hanem a két bajnoki vereség miatt is riadót fújhattak Debrecenben, vészharangokat kongatni persze kár lenne a Nagyerdőben, az eddig látottak korántsem olyan baljósak, mint a tabellán elfoglalt utolsó hely. Rendben, a felcsútiak elleni idénynyitót elszúrta a Loki (0–2), ne feledjük azonban, alaposan átalakította kezdőcsapatát Gert Remmel vezetőedző. A Pjunik búcsúztatása után az Újpest elleni kezdő ugyancsak megváltozott – történetesen öt helyen –, és igencsak fiatal együttes futballozott a Megyeri úton. Az első húsz percben nem is rosszul: ha kellett is kapushiba a vezetés megszerzéséhez, a Loki kitűnő szélsőjátékkal, magas intenzitású futással keltett zavart az addig nagyon nem működő, ugyancsak megfiatalított újpesti gépezetben. A lengyel futballon szocializálódó észt tréner – korábban a Stal Rzeszówot és a Motor Lublint segítette stábtagként – azonban épp ezekben az elvekben hisz: a tempósabb futásban, a meccsenkénti minél több sprintben, hogy az ellenfelet muszáj letámadni és zavarba hozni, feltolni a védekezést és egy az egyben játszani, ami persze a modern futball alapja, kérdés, mennyire fekszik ez a Lokinak. Azt gondolnánk persze, a számos fiatal vevő a melósabb focira – ami ugyebár a nemzetközi mezőnyben is alapkövetelmény –, s ennek a Szusza Ferenc Stadionban a meccs első negyedében jelét is adták. Jobb helyzetkihasználással a DVSC a mérkőzés első negyedében eldönthette volna a találkozót.

„Kialakítottunk jó lehetőségeket, de még többször kellene helyzetbe kerülnünk, és akkor több gólt is szereznénk, ebben feltétlenül fejlődnünk kell” – mondta a lila-fehérek ellen végül 4–2-re elveszített bajnoki után az első debreceni gólt jegyző Szendrei Ákos. Kérdés, mennyi lesz abból a Lokinak a Köbenhavnnel szemben.

A dánok, ahogy az Újpesthez, a Pjunikhoz képest is más szintet képviselnek, akkor is, ha jókora meglepetésre csak a 7. helyen végeztek az előző idényben a bajnokságban. A Konferencialigáért így is rájátszhattak, és az utált rivális Bröndbyt a hosszabbításban 3–1-re legyőzve harcolták ki a részvételt. Nem ehhez szokott persze az FC Köbenhavn: egy évaddal korábban, a 2024–2025-ös idényben még bajnoki címet ünnepelhetett, tavaly ősszel a Malmö és a Basel kiejtése után a Bajnokok Ligájában a legnagyobbakkal meccselhetett, bár abban nem volt sok köszönet: a Borussia Dortmundtól otthon 4–2-re, a Tottenhamtől Londonban 4–0-ra, a Barcelonától idegenben 4–1-re kapott ki, igaz, 3–2-re megverte vendégségben a Villarrealt, otthon döntetlenre végzett a Bayer Leverkusen és a Napoli ellen. A 36 csapatos ligaszakaszt a 31. helyen fejezte be.

Az új idényre új sportigazgatót kapott a csapat, s az angol Kristjaan Speakman székfoglalójában leszögezte, alaposan át kell alakítani a klub működését, adatalapú gondolkodást igyekszik bevezetni, hogy az határozza meg a játékoskiválasztást. Nos, Youssoufa Moukoko tavalyi átigazolásával nem tettek rossz lóra, a kameruni születésű német válogatott csatár valamennyi sorozatot figyelembe véve 14 góllal jelentkezett az előző idényben. A 21 éves támadó Dortmundból szerződött a dán fővárosba, mégsem feltétlenül ő a legnagyobb koppenhágai név, hanem a Southamptont és a Celticet is megjáró, 32 éves Mohamed Elyounoussi; a legendás Henrik Larsson fia, a svéd válogatott és az előző idényben 11-szer betaláló Jordan Larsson; a 81-szeres dán válogatott Thomas Delaney, valamint a „David Luiz-alteregó”, a cseh Alex Král.

A dán lap, a Bold megszólaltatta a Diósgyőr korábbi dán védőjét, Marco Lundot, aki amellett, hogy néhány dicsérő szóval illette a Köbenhavn magyar ellenfelét, esélyt is latolgatott.

„A DVSC angol befektetői elég ambiciózusak, de a Debrecen Magyarországon amúgy is nagy klub – mondta a 30 éves, a DVTK-t a nyáron elhagyó labdarúgó. – Nagyon határozott elképzelése van a klubnak arról, merre szeretne haladni, milyen elvek alapján, az persze mindig kérdés, a döntések megfelelőek-e, hogy bejön-e az edző személye, illetve, hogy a kiválasztott futballista beváltja-e a hozzá fűzött reményeket. Több fiatal, tehetséges labdarúgó játszik most Debrecenben, őket egészíti ki néhány tapasztalt válogatott játékos, mint a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs. Ettől még a Köbenhavn az esélyesebb, különösen a Parken Stadionban játszhat majd fölényben. A Nagyerdei Stadionban is jó hangulat uralkodik, ezt tapasztaltam, amikor ott vendégszerepeltem, de azért nem olyan, mint a Parken… Ami a futballkultúrát illeti, Magyarországon nyitottabbak a meccsek, Dániában sokkal kevesebb helyed van, ott sokkal inkább odafigyelnek a szervezettségre, taktikai fegyelemre.”

Ami biztos: a Loki a dánoknak nem hagyhat annyi teret, mint a hétvégén az Újpestnek, különben már odahaza bajba kerülhet.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Főág

Csütörtök, 19.00: DEBRECENI VSC–FC Köbenhavn (dán) (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!