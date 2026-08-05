Nemzeti Sportrádió

Gulácsi győztes meccsen mutatkozott be a Villarrealban

V. H. L.V. H. L.
2026.08.05. 11:59
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Gulácsi Péter kapott gól nélkül zárta első spanyolországi fellépését (Fotó: Getty Images)
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Villarreal CF felkészülési mérkőzése Gulácsi Péter Levante
Logan Costa góljával 1–0-ra legyőzte a Gulácsi Péterrel felálló Villarreal CF a Levantét, a magyar kapus végigvédte a felkészülési mérkőzést.

Lejátszotta első mérkőzését a Villarreal CF kapusaként Gulácsi Péter. A 36 éves kapust a szintén spanyol első osztályú Levantéval vívott felkészülési mérkőzésen egyből a kezdőcsapatba nevezte Inigo Pérez vezetőedző, s honfitársunk meg is szolgálta a bizalmat: megőrizte kapuját a góltól, s csapata 1–0-ra megnyerte a mérkőzést. A „sárga tengeralattjáró” gólját az összecsapás 62. percében a zöld-foki Logan Costa szerezte.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Villarreal CF–Levante UD 1–0 (L. Costa 62.)

 

Villarreal CF felkészülési mérkőzése Gulácsi Péter Levante
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