Gulácsi győztes meccsen mutatkozott be a Villarrealban

Lejátszotta első mérkőzését a Villarreal CF kapusaként Gulácsi Péter. A 36 éves kapust a szintén spanyol első osztályú Levantéval vívott felkészülési mérkőzésen egyből a kezdőcsapatba nevezte Inigo Pérez vezetőedző, s honfitársunk meg is szolgálta a bizalmat: megőrizte kapuját a góltól, s csapata 1–0-ra megnyerte a mérkőzést. A „sárga tengeralattjáró” gólját az összecsapás 62. percében a zöld-foki Logan Costa szerezte.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Villarreal CF–Levante UD 1–0 (L. Costa 62.)