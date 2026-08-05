Nemzeti Sportrádió

Három meccsen is megemlékezik Kevin Keeganről a Liverpool

V. H. L.V. H. L.
2026.08.05. 15:09
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Kevin Keegan (Fotó: Getty Images – archív)
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megemlékezés Liverpool FC Kevin Keegan Premier League
A Liverpool FC a hivatalos honlapján jelentette be, hogy az augusztus 9-i, AS Monaco elleni felkészülési mérkőzés mellett az augusztus 23-i newcastle-i bajnoki rajton, valamint a hat nappal későbbi hazai nyitányon – amelyen a Nottingham Forest lesz az ellenfél – is megemlékeznek a csapat július 20-án elhunyt ikonjáról, Kevin Keeganről.

Három alkalommal is megemlékezik a Liverpool FC a klub színeiben hat év alatt 323 mérkőzésen 100 gólt szerző Kevin Keeganről. Az AS Monaco elleni felkészülési mérkőzésre kiadott műsorfüzet borítója a 75 évesen elhunyt legendát ábrázolja majd, s a kiadvány bemutatja a Mersey-parti gárdával három bajnoki címet, egy FA-kupa- és két Angol Szuperkupa-trófeát, valamint egy BEK- és két UEFA-kupa-győzelmet szerző kiválóság életútját.

Liverpool FC v Sunderland AFC - Pre-Season Friendly
A liverpooli szurkolók szervezett formában is megemlékeznek Keeganről (Fotó: Getty Images)

Az egyesület közleménye szerint a Monaco elleni mérkőzésen megjelenő szurkolók az eredményjelzőn kivetített összeállítással, valamint a kezdőrúgás előtti egyperces tapssal tisztelegnek Keegan emléke előtt, a játékosok pedig fekete karszalagot viselnek majd. 

A Liverpool FC honlapja azt is megemlíti, hogy a vezetőség kapcsolatba lépett a Newcastle United menedzsmentjével annak érdekében, hogy az augusztus 23-i bajnoki nyitányon az „Óriás Egér” két egykori csapata együtt is megemlékezzen az egykori kiválóságról a St. James' Parkban.

A Nottingham Forest elleni első hazai bajnokin a szurkolók élőképpel, a labdarúgók fekete karszalag viselésével idézik fel a volt zseniális jobbszélső emlékét.

 

 

megemlékezés Liverpool FC Kevin Keegan Premier League
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