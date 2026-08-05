Három meccsen is megemlékezik Kevin Keeganről a Liverpool

Három alkalommal is megemlékezik a Liverpool FC a klub színeiben hat év alatt 323 mérkőzésen 100 gólt szerző Kevin Keeganről. Az AS Monaco elleni felkészülési mérkőzésre kiadott műsorfüzet borítója a 75 évesen elhunyt legendát ábrázolja majd, s a kiadvány bemutatja a Mersey-parti gárdával három bajnoki címet, egy FA-kupa- és két Angol Szuperkupa-trófeát, valamint egy BEK- és két UEFA-kupa-győzelmet szerző kiválóság életútját.

A liverpooli szurkolók szervezett formában is megemlékeznek Keeganről (Fotó: Getty Images)

Az egyesület közleménye szerint a Monaco elleni mérkőzésen megjelenő szurkolók az eredményjelzőn kivetített összeállítással, valamint a kezdőrúgás előtti egyperces tapssal tisztelegnek Keegan emléke előtt, a játékosok pedig fekete karszalagot viselnek majd.

A Liverpool FC honlapja azt is megemlíti, hogy a vezetőség kapcsolatba lépett a Newcastle United menedzsmentjével annak érdekében, hogy az augusztus 23-i bajnoki nyitányon az „Óriás Egér” két egykori csapata együtt is megemlékezzen az egykori kiválóságról a St. James' Parkban.

A Nottingham Forest elleni első hazai bajnokin a szurkolók élőképpel, a labdarúgók fekete karszalag viselésével idézik fel a volt zseniális jobbszélső emlékét.