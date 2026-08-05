Vojvoda Dávid huszadszor is beleállt – készül az idényre az Alba Fehérvár

Emitt a Székesfehérváron edzőtáborozó, világbajnokságra készülő női válogatott tagjai indultak a Gáz utcai sportcsarnokba, néhány méterrel arrébb pedig az Alba Fehérvár klasszisa, Vojvoda Dávid bandukolt a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének edzőközpontja felé, ahol a kék-fehérek első hivatalos programját tartották a 2026–2027-es idényben.

„Egyelőre felmérésekkel kezdünk, a játékosok sorrendben érkeznek, előre megadott időpontokra” – mondta Gödör Marcell, a csapat erőnléti edzője.

A szakmai stábból ezekhez a műveletekhez másra még nincs szükség, az új vezetőedző, az előző három évadban a Honvédot irányító Zlatko Jovanovic hétfőtől veszi át a marsallbotot, és elkezdődnek a labdás foglalkozások is.

Nem csoda, hogy a csapatkapitány Vojvoda Dávid volt az első a sorban, aki nemrégiben ért haza olaszországi nyaralásából – meg is osztotta az élményeit Sashalmi Tamás masszőrrel és a vele együtt befutó Pongó Marcell-lel.

„Tizenhat éves voltam, amikor felkerültem a kaposvári felnőttcsapat keretébe, vagyis pont a huszadik nyári felkészülésemet kezdem el. Egyáltalán nem érzem nyűgnek, nem fáj semmim, bírom még” – mondta Vojvoda, mielőtt elkezdte volna a teszteket.

Az Alba egyelőre három külföldi és két magyar kosárlabdázó szerződtetését jelentette be, a légiósok augusztus 17-én csatlakoznak a kerethez, a hazaiak közül mindenki munkába állt. Simon Balázs ügyvezető elmondta, egyelőre nem igazolnak több játékost, megnézik, ez a keret – a négy korábbi vagy jelenlegi válogatott játékossal – hogyan néz ki.

„A felkészülés alatt szeretnénk látni, milyen posztra kellene még kosárlabdázó, vagy egyáltalán kell-e igazolnunk – kezdte a korábbi remek irányító. – A keret összeállítását természetesen már Zlatko Jovanoviccsal végeztük, voltak játékosaink, akik élő szerződéssel rendelkeztek, az új kosarasokról, illetve azokról, akikkel hosszabbítottunk, végig egyeztettünk új vezetőedzőnkkel.”

Érkezett: Meleg Gergő (NKA Pécs), Joshua Scott (amerikai, FMP Beograd), Bojan Szubotics (szerb-montenegrói, DEAC), Takács Zsolt (Oroszlány), Mladen Vujics (szerb, Alsace Gries-Souffel) Távozott: Isaiah Bigelow (amerikai, Trento), Sztrahinja Jovanovics (szerb, ?), Németh Ákos (?), Omenaka Godwin (Boulazac Basket Dordogne), Isaiah Philmore (amerikai, ?), Milics Sztarovlah (szerb, ?) Alba Fehérvár 2026–2027

Az elmúlt évek gyakorlata után sokaknak furcsa lehet, hogy az Alba egyelőre megállt három légiós szerződtetésénél, és nem tartja ördögtől valónak Simon Balázs azt sem, hogy a bajnokságnak is ekkora kontingenssel vágjon neki a csapat.

„Vojvoda Dávid, Pongó Marcell, Filipovics Vladan és a Pécsről igazolt Meleg Gergő személyében van négy olyan játékosunk, akik megjárták a magyar válogatottat, illetve most is kerettagok. Mellettük Takács Martin vagy az Oroszlányból érkező fiatal Takács Zsolt is sokat tud segíteni, így tényleg kíváncsiak vagyunk, hogy ebben az összetételben miként muzsikálunk majd. Ha szükséges, a későbbiekben van opciónk új játékossal kiegészíteni a keretet.”

A fehérvári csapat az előző idényt a csalódást keltő hatodik helyen zárta, de a klub vezetősége bízik benne, hogy a mostani Albában mindenki bizonyítani akar, kettőzött erővel küzd. Talán ez hiányzott az elmúlt idény keretéből, és mentális téren sokat változhat a brigád. Zlatko Jovanovic is ezt szeretné látni.

„A légiósokat ilyen szemüvegen keresztül vizsgáltuk, a Debrecenből érkező Bojan Szubotics óriási harcos, nincs nála elveszett labda, feladott mérkőzés – folytatta Simon Balázs. – Az amerikai hátvéd, Joshua Scott kicsit hasonlít korábbi irányítónkra, Siyani Chambersre, akivel ezüstérmet szerzett a csapatunk három éve. Mladen Vujics pedig egy erős center, aki igazi szerb mentalitással rendelkezik.”

Zlatko Jovanovic első „albás” megszólalásában azt mondta, elsősorban nem is számszerű helyezésben gondolkodik, hanem szeretne újra egy olyan együttest építeni Fehérváron, amely végig harap, küzd, éhes a sikerre. Simon Balázs ehhez annyit tett hozzá, hogy a klubházon belül természetesen tűztek ki célokat, de egyébként mindenben egyetért a vezetőedzővel, ő is olyan csapatot szeretne látni, amelyikért rajonganak a nézők, és nem úgy mennek haza egy-egy mérkőzés után, hogy „ez megint mi volt?”.

A munka tehát már zajlik, a bajnoki rajtig lényegében van még két hónap, lesz idő alakítani, formálni az Albát.