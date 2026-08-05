NB II: a Videoton szerződést bontott a fiatal balhátvéddel

A fiatal balhátvéd az elmúlt idényben egy NB II-es bajnoki mérkőzésen lépett pályára, tavasszal kölcsönjátékosként az NB III-as Veszprémben szerepelt – emlékeztet a fehérvári klubhonlap.

A tavaly nyáron szerződtetett, 2006-os születésű Rostás Szilárd a 2022–2023-as idényben a Békéscsaba második csapatának tagjaként játszotta le élete első NB III-as mérkőzését.