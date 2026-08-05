Nemzeti Sportrádió

NB II: a Videoton szerződést bontott a fiatal balhátvéddel

K. Zs.K. Zs.
2026.08.05. 14:04
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Rostás Szilárd (Fotó: vidi.hu)
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Rostás Szilárd Videoton magyar átigazolás
A Videoton közös megegyezéssel szerződést bontott Rostás Szilárddal – tudtuk meg az NB II-es székesfehérvári labdarúgócsapat hivatalos honlapjának szerdai híréből.

A fiatal balhátvéd az elmúlt idényben egy NB II-es bajnoki mérkőzésen lépett pályára, tavasszal kölcsönjátékosként az NB III-as Veszprémben szerepelt – emlékeztet a fehérvári klubhonlap.

A tavaly nyáron szerződtetett, 2006-os születésű Rostás Szilárd a 2022–2023-as idényben a Békéscsaba második csapatának tagjaként játszotta le élete első NB III-as mérkőzését.

 

Rostás Szilárd Videoton magyar átigazolás
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