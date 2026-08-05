Anna Kristensen: Képesek lehetünk az összes trófeát megnyerni

Budapesten keresett új kihívást a dán női kézilabda-válogatott két alapembere, Anna Kristensen és Michala Möller. Mindketten a Team Esbjerg mezét cserélték le az FTC-ére ezen a nyáron, szintén közös pont, hogy szerettek volna egy új országban, új kultúrát megismerni – utóbbi nemcsak a kézilabdára, hanem az élet többi területére is igaz.

„Rengeteg jó játékossal kerültem egy csapatba, így nem is tudnék egyet megnevezni közülük, hogy kivel szerettem volna a leginkább együtt kézilabdázni. Sok a tapasztalt játékos, mindenkitől lehet majd valamit tanulni” – mondta Anna Kristensen a Nemzeti Sportnak az FTC egyik utolsó júliusi edzésén.

Kapusok: Böde-Bíró Blanka, Anna Kristensen (dán)

Jobbszélsők: Balázs Bítia, Angela Malestein (holland)

Jobbátlövők: Klujber Katrin, Mette Tranborg (dán)

Irányítók: Michala Möller (dán), Elisabeth Omoregie (szlovén), Simon Petra

Beállók: Bordás Réka, Vilde Ingstad (norvég), Lysa Tchaptchet (spanyol)

Balátlövők: Szeibert Anna, Emily Vogel (német)

Balszélsők: Hársfalvi Júlia, Márton Gréta

Edző: Jesper Jensen (dán) AZ FTC-TOYOTA KOVÁCS KERETE A 2026–2027-ES IDÉNYRE

A 25 éves kapus posztján egyértelműen a világ egyik legjobbja, a 2024-es Európa-bajnokságnak ő lett a legértékesebb játékosa (MVP-je) és bekerült a torna álomcsapatába is. Kereken 100 védése volt a legutóbbi kontinensviadalon, a lövések 38 százalékát hárította. Ugyan nagy címe még nincs Dániával (két vb-bronz és két Eb-ezüst), de ez nem csak rajta múlik, ő az egyik legiskolázottabb kapus a nemzetközi mezőnyben. Az egyik legnagyobb erőssége a helyezkedése, ami a meccsek előtti részletes felkészüléséből is adódik.

„Alapesetben elég nyugodt vagyok, nem beszélem túl a meccseket, nem ünneplem hangos üvöltéssel a védéseim. Ettől függetlenül nagyon szeretek egy csapat része lenni, szabadidőmben is társas embernek tartom magam” – mutatta be a személyiségét a 181 centiméter magas kapus.

A legmeghatározóbb emléke új együtteséről az érdi Bajnokok Ligája-meccseken tapasztalható hangulat volt, amit az ősztől immár a kellemesebb oldalról is megtapasztalhat. A Böde-Bíró Blankával alkotott párosa legalább annyira ígéretesnek tűnik, mint a keret többi része is. Éppen ezért, amikor a 2026–2027-es idény céljairól kérdeztük, nem véletlenül adta az igazán magabiztos választ.

„Nagyon jó csapatunk van, képesek lehetünk az összes trófeát megnyerni, amiért versenybe szállunk. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy Európán és Magyarországon belül is komoly riválisokkal kell megküzdenünk értük” – tekintett előre Kristensen, aki az interjúnk elkészítésének pillanatában már szinte teljesen egészségesnek érezte magát az áprilisi könyöksérülése után.

Michala Möller (Fotó: Dömötör Csaba)

A hozzá hasonlóan szintén 2000-es születésű Michala Möller is értékes eleme lehet Jesper Jensen csapatának. A dán vezetőedző Kristensen mellett őt is jól ismeri. A Fradiról neki egy másik pillanat, a három évvel ezelőtti BL négyes döntő jutott eszébe először, amikor az Esbjerggel egy góllal kikapott az elődöntőben. A ferencvárosi szurkolók által az MVM Dome-ban teremtett hangulatot őrületként jellemezte.

„Mindhárom hátsó poszton, azaz irányítóként és jobb- vagy balátlövőként is bevethető vagyok, emellett védekezésben mindkét kettes posztot képes vagyok ellátni. Amikor a pályán vagyok, igyekszem agresszívabb lenni, a pályán kívül nagyon mosolygós a személyiségem. A csapatszellem fontos nekem, imádok csapatban játszani és a társaimmal közösen nagy dolgokat elérni” – mondta Michala Möller, aki öt esbjergi idényt követően döntött a váltás mellett.

Régi-új vezetőedzője egyik legjobb tulajdonságának az alaposságát tartja. Az apróságokat, amik meccseket dönthetnek el, általában jól találja meg. Ugyanakkor az irányító szerint Jensen nem mindenáron próbálja meg az észrevételeit átvinni a lányokon. Ha valakin fejlődést lát valamiben, akkor azt hatékonyan adaptálja a kollektívába, véli Möller.

Az irányítónak nem lesz könnyű a kulcspillanatokban pályára kerülnie, hiszen Simon Petra az előző évadban hatalmasat fejlődött, és szinte kiszoríthatatlanná vált az FTC kezdőjéből. Ugyanakkor ehhez az egészséges versenyhelyzethez – amelybe még a szlovén Elisabeth Omoregie is be fog szállni – ugyancsak pozitívan áll hozzá. Bízik benne, hogy a két kézilabdakultúrában meglévő különbségek építeni és nem rombolni fogják egymást.

„Magyarországon rengeteg az egyéniség, Dániában inkább a csapatdinamikán van a hangsúly – ezt már ismét Kristensen fejtette ki. – Természetesen mindkettőnek megvan az előnye és a hátránya, úgy gondolom, hogy sokat tanulhatunk egymástól. Néha nem elég, hogy mosolygunk egymásra, hanem igenis konkrét visszajelzés és direkt kommunikáció kell, amiben mi dánok a magyarok mögött járunk.”

Már nem kell sokat várni a rajongóknak, hogy a pályán láthassák kedvenceiket, pénteken délután 4 órakor a DVSC Skyline érkezik az Elek Gyula Arénába felkészülési mérkőzésre.