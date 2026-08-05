Budapest és Debrecen mellett Szombathely és Miskolc is nemzetközi kupameccsnek ad otthont

A legfrissebb még kedden este, az izraeli bajnok Hapoel Beer-Seva volt, amely Szombathelyen fogadta szerb bajnokot, a Crvena Zvezdát – ez az összecsapás volt a legrangosabb egyébként az összes eheti hazai nemzetközi kupameccs közül, hiszen a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában találkozott egymással a két csapat. A találkozó ráadásul nem csak azért lehetett érdekes a magyar futballbarátok számára, mert a Haladás Sportkomplexumban rendezték, hanem azért is, mert a vendégeket a korábbi ferencvárosi vezetőedző, Dejan Sztanovics irányította, aki a kezdőbe jelölte Mohammed Abu Fanit, aki szintén erősítette a zöld-fehéreket korábban – ráadásul ez alkalommal honfitársai ellen lépett pályára. A Beer-Seva kezdőjében több olyan játékos is szerepelt, akivel Abu-Fani többször is együtt játszott hazája válogatottjában.

Hiába ismerte azonban jól az ellenfél játékosainak nagy részét Abu Fani, ez végül nem sok fórt jelentett, az izraeliek a 38. percben megszerezték a vezetést, és meg is tartották az előnyüket a lefújásig – még úgy is, hogy az 58. percben Matan Baltaxa kiállítása miatt emberhátrányban játszottak. Sztankovics a szünetben pedig lecserélte Abu Fanit – a Crvena Zvezda a jövő héten a belgrádi visszavágón fordíthatja meg a párharc állását.

BL-SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

AUGUSZTUS 4., KEDD

BAJNOKI ÁG

Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Crvena zvezda (szerb) 1–0

Szerdán este a Ferencváros és a lengyel Górnik Zabrze összecsapásával folytatódik a hazai kupameccsek sora. A zöld-fehérek El-selejtezőjéről bővebben itt, itt és itt is írtunk korábban. A másik alanyi jogon hazánkban sorra kerülő mérkőzés a DVSC és az FC Koppenhága találkozója lesz csütörtökön este a Konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójában – a csütörtök esti mérkőzésről itt, itt és itt olvashatnak bővebben.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

AUGUSZTUS 5., SZERDA

NEM BAJNOKI ÁG

20.15: Ferencváros–Górnik Zabrze (lengyel) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

AUGUSZTUS 6., CSÜTÖRTÖK

FŐÁG

19.00: DVSC–FC Köbenhavn (dán) (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

A negyedik hazai rendezésű kupamérkőzést Miskolcon vívja majd egymással az izraeli Hapoel Tel-Aviv és a lengyel GKS Katowice a Konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójában. A találkozóval kapcsolatban a DVTK szerda délelőtt közleményben figyelmeztetett: biztonsági okokból megszüntették a találkozóra az online jegyértékesítést és csak a helyszínen, a DVTK Shopban lehet jegyet venni a találkozóra.

„Az elmúlt napokban ugyanis azt tapasztaltuk, hogy a magyar szurkolók részére fenntartott két szektorba külföldiek is vásároltak belépőket, ezért biztonsági okokból az értékesítés ezen formája megszűnik. A jegyek szépen fogynak, de még van lehetőség a vásárlása, egészen a találkozó kezdetéig a DVTK Shopban.” – írta közleményében a miskolci klub, hozzátéve, hogy a 2026–27-es idényre érvényes éves DVTK-bérlettel rendelkező szurkolók számára a mérkőzésre a belépés ingyenes.

A DVTK honlapja egyébként hosszú és tartalmas beharangozó írással készült a mérkőzésre, kiemelve, hogy a Hapoel Ludogorec elleni miskolci mérkőzését körülbelül 4000 izraeli szurkoló követte a helyszínen, s most is hasonló létszámra számítanak a „hazai” oldalról. Hozzáteszik, Katowice Miskolc tesvérvárosa, így a lengyelek részéről is sok szurkolót várnak – ugyanakkor a Hapoel nagyjából 600 vendégszektoros belépő értékesítésével számol.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

AUGUSZTUS 6., CSÜTÖRTÖK

FŐÁG

20.00: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–GKS Katowice (lengyel)