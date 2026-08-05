Több újonc is debütál a magyar női hokiválogatottban, amely augusztus 20-ától 22-éig Füssenben szerepel a Nemzetek Európai Kupája első állomásán – Delaney Collins szövetségi kapitány együttese sorrendben a norvégok, a franciák és a házigazda németek ellen lép pályára.

Csordás Csenge, Kapocsi Anna és Tamás Helga nem szerepelt még a felnőttek között a nemzeti csapatban, a magyar keret 3 kapussal, 8 hátvéddel és 14 csatárral vesz részt a tornán.

A Nemzetek Európa Kupája füsseni tornájának programja

Augusztus 20., 16.00: Norvégia-Magyarország

Augusztus 21., 14.30: Magyarország-Franciaország

Augusztus 22., 14.30: Németország-Magyarország

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Csordás Csenge (Szombathelyi Pingvinek), Németh Anikó (MAC Budapest), Takács Zoé (MAC Budapest)

Hátvédek: Baker Taylor, Cservjacsenko Alexandra (Merrimack College, Egyesült Államok), Faragó Luca (HKB), Hajdu Lili (HKB), Koncz Boglárka (HKB), Mayer Fruzsina (HKB), Németh Bernadett (MAC Budapest), Odnoga Lotti (Skelleftea, Svédország)

Csatárok: Báhiczki-Tóth Boglárka (Brown University, Egyesült Államok), Hiezl Réka Effi (Shattuck St. Mary's, Egyesült Államok), Horváth Imola (MAC Budapest), Kapocsi Anna (HKB), Kreisz Emma (University of Minnesota, Egyesült Államok), Leidt Madeline (Frölunda, Svédország), Mozolai Berta (University of Toronto, Kanada), Pázmándi Zsófia (SDE, Svédország), Polónyi Petra (NAHA, Egyesült Államok), Seregély Míra (EV Zug, Svájc), Tamás Helga (Vasas), Tóth Flóra (MAC Budapest), Weiler Krisztina (Lindenwood University, Egyesült Államok), Williams Hayley

