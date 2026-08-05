Jó jel Győrben, hogy úrrá lettek a káoszon

A viharos győri napok után mindenkit megnyugtathatott a Nyíregyháza elleni fölényes győzelem, s immár a Riga FC elleni Konferencialiga-mérkőzés van a fókuszban. Urblík Norbertnél is, akinek persze különleges élményt jelentett a vasárnapi bajnoki: a második NB I-es összecsapásán mindjárt betalált – középhátvéd létére.

„Csak visszafogottan ünnepeltem, elég sok teendőnk van még ugyanis a héten, és amúgy sem vagyok az a típus, akinek egy jó mérkőzéstől a fejébe száll a dicsőség – mondta lapunknak a 22 éves védő. – Az a feladat, hogy ugyanezt a teljesítményt nyújtsam ezután is, vagy még ennél is jobbat. Sokat vártam egy ilyen pillanatra, sajnos sok sérüléssel bajlódtam korábban, néhány súlyosabbal is, ezért sem tudtam végigjátszani egy teljes évadot. Egy ideje azonban már elkerülnek a sérülések, úgyhogy magabiztosan léptem pályára a hétvégén. Hogy Rigában is kezdek-e, azt majd a mester eldönti. Az edzéseken mindent megteszek azért, hogy továbbra is a csapatba állítson.”

S ha már Efraín Juárez… A mexikói szakember bátran pályára vezényelte fiataljait, kérdés, a bátorság mellett mi jellemzi még a 38 éves szakembert.

„Nagyon pozitívak a benyomásaim, emberileg és szakmailag is csak dicsérni tudom – kezdett a szakvezető jellemzésébe az ETO fiatal védője. – Jó ember, már most közel került a játékosokhoz. Szereti a határozott védekezést, a letámadást, ugyanakkor az is a célja, hogy uraljuk a meccset, járassuk a labdát a pálya széltében, és abból induljunk el aztán. Kötelező nála agresszívnak lenni, a párharcokba mindig száz százalékkal kell belemennünk. Nála tényleg az játszik, aki az edzéseken odateszi magát.”

Ilyen tehát az ETO mexikói trénere, de milyen Urblík Norbert? Hogyan festené le magát azoknak, akik nem ismerik a játékát?

„A legfőbb erényem talán, hogy kitartó vagyok, sohasem adom fel, ez a mentalitás a sérüléseimen is átsegített. Elég agresszívnak tartom magam, amiben viszont fejlődnöm kell, az a kommunikáció, hogy többet és hangosabb szóval irányítsam a társaimat. Szerintem ez majd a meccsrutinnal megjön, ahogy az is, hogy még nyugodtabban futballozzak, ne kapkodjak. A célom, hogy benn maradjak a kezdőben. Sok nálunk a fiatal, szerintem egyre inkább összekovácsolódunk, és úgy kevesebb olyan meccset produkálunk majd, mint a Bissen elleni visszavágó volt. Megértjük, hogy az az előadás nem tetszett a közönségnek.”

A Nyíregyháza elleni annál inkább, és az talán Urblík Norbert unokatestvérét, a bajnokságot ugyancsak jól kezdő Vasas csapatkapitányát, Urblík Józsefet is meggyőzte.

„Nagyon jóban vagyunk, a bajnokink előtt is megírtam neki, hogy kezdek. Azt felelte, legyek nyugodt, az elején legyenek pontosak a passzaim, akkor még ne akarjak semmi extrát. Egymás ellen még nem játszottunk, legutóbb a Fáy utcában csak a kispadon jutott nekem hely. Remélem azonban, hogy egy nap együtt leszünk a pályán, lehet, valamikor majd egy csapatban is…”

Egyelőre azonban külön utakon járnak, az ETO épp Riga felé veszi az irányt, s a jelek szerint a csapat nem utoljára akar a Konferencialigában felkerekedni egy hosszabb útra…

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Bajnoki ág

Csütörtök, 19.00: Riga FC (lett)–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!