Nyílt vízi úszás: Mihályvári-Farkas Viktória újabb Eb-ezüstöt nyert Párizsban

Elképesztő izgalmakat hozott a női öt kilométeres versenyszám szerdán délután a párizsi Európa-bajnokságon: akárcsak, 10 kilométeren, Mihályvári-Farkas Viktória végig az élbolyban haladt, többször az élen vezette a mezőnyt, aztán akárcsak kedden, váltott egyet az iramán Ginevra Taddeucci – s akárcsak kedden, az olasz ezúttal is elsőként ért be a célba.

De ugyanúgy, ahogyan a tíz kilométeren, ötön is követte őt Mihályvári-Farkas Viktória, második lett, ezzel saját maga második, a magyar csapat negyedik ezüstérmét szerezte Párizsban.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS

5 km. NŐK

Európa-bajnok: Ginevra Taddeucci (Olaszország) 1:02.31.2

2. Mihályvári-Farkas Viktória (Magyarország, klub: FTC, edző: Kutasi Gergely) 1:02.33.4

3. Barbara Pozzobon (Olaszország) 1:02:35.1