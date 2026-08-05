Nemzeti Sportrádió

Nyílt vízi úszás: Mihályvári-Farkas Viktória újabb Eb-ezüstöt nyert Párizsban

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.08.05. 15:36
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Mihályvári-Farkas Viktória újabb ezüstöt nyert Párizsban (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
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úszás nyílt vízi úszás Mihályvári-Farkas Viktória
A férfiaknál Florian Wellbrock duplázott délelőtt, aztán a hölgyeknél is ez a forgatókönyv valósult meg: az olasz Ginevra Taddeucci a tíz után az öt kilométert is megnyerte a párizsi Eb-n – Mihályvári-Farkas Viktória a rövidebbik távon is megszerezte a második helyet.

Elképesztő izgalmakat hozott a női öt kilométeres versenyszám szerdán délután a párizsi Európa-bajnokságon: akárcsak, 10 kilométeren, Mihályvári-Farkas Viktória végig az élbolyban haladt, többször az élen vezette a mezőnyt, aztán akárcsak kedden, váltott egyet az iramán Ginevra Taddeucci – s akárcsak kedden, az olasz ezúttal is elsőként ért be a célba. 

De ugyanúgy, ahogyan a tíz kilométeren, ötön is követte őt Mihályvári-Farkas Viktória, második lett, ezzel saját maga második, a magyar csapat negyedik ezüstérmét szerezte Párizsban. 

EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS

5 km. NŐK
Európa-bajnok: Ginevra Taddeucci (Olaszország) 1:02.31.2
2. Mihályvári-Farkas Viktória (Magyarország, klub: FTC, edző: Kutasi Gergely) 1:02.33.4
3. Barbara Pozzobon (Olaszország) 1:02:35.1

 

úszás nyílt vízi úszás Mihályvári-Farkas Viktória
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