Nemzeti Sportrádió

Tíz játékossal hosszabbított a Ferencváros BL-ezüstérmes vízilabdacsapata

2026.08.05. 11:43
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Fotó: fradi.hu
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Leimeter Dóra FTC Gurisatti Gréta FTC vízilabda Vályi Vanda
Tíz meghatározó játékosával hosszabbított szerződést a Ferencváros magyar bajnok és Bajnokok Ligája-ezüstérmes női vízilabdacsapata.

A zöld-fehér klub honlapján jelentette be szerdán, hogy Leimeter Dóra, Kurucz-Gurisatti Gréta, Neszmély Boglárka, Kiss Alexandra, Vályi Vanda, Elefteria Plevritu, Kuna Szonja, Hertzka Orsolya, Máté Zsuzsanna és Farkas Tamara új megállapodást kötött az egyesülettel.

A weboldal hangsúlyozta, hogy a hosszabbítások révén a csapat meghatározó része a 2028-as Los Angeles-i olimpiáig az FTC-Telekomhoz kötődik, és a hosszú távú elköteleződés nemcsak a keret stabilitását garantálja, hanem a csapategységet is tovább erősítheti, miközben lehetőséget teremt arra, hogy a klub több idényre előre tervezzen egy ütőképes, komoly célokért küzdő együttessel.

„Az, hogy együtt maradt a csapat, az már egy nagy erősítés, de a lényeg ezzel az, hogy hosszú távra lehet tervezni. A legtöbb játékossal kétéves szerződést kötöttünk, így az olimpiáig biztosan az FTC-Telekom csapatát fogják erősíteni. A lényeg az, hogy egyben marad a csapat” – jelentette ki Matajsz Márk vezetőedző.

 

Leimeter Dóra FTC Gurisatti Gréta FTC vízilabda Vályi Vanda
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