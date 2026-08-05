Ötszörös magyar bajnok érkezik a debreceni hokicsapatba

Alakul a DEAC kerete a következő Erste Liga-idényre, de azért még bőven van tennivalója a végleges csapat összeállításáig a klubvezetésnek. A debreceni építményben a legújabb tégla Tóth Richárd, akit a Ferencvárostól sikerült megszereznie Vaszjunyin Artyoméknak. Tóth a MAC utánpótlásában pallérozódott, majd a Mol, később Erste Ligában is szerepelt a csapatban és annak jogutódjában, a Budapest Jégkorong Akadémia HC-ban. Először 2019 és 2021 között játszott a Fradiban, majd a 2025–2026-os kiírásban is a zöld-fehérek mezét viselte. Felnőttpályafutása során Magyarországon még sosem játszott Budapesten kívüli együttesben (a 2021–2022-es évadban a finn SaPKo játékosa volt), így magánéleti szempontból is különleges neki a mostani váltás.

Érkezett: Kiss Patrik, Martonffy Máté, Németh Zalán, Tóth Richárd Távozott: Makszim Aszkarov (Dunaújvárosi Acélbikák), Dobmayer Dominik, Phil Kiss (Tours, francia), Kirill Krutov (Nyeftyanik Almetyjevszk, orosz), Jegor Mazsuga (Neman Grodno, fehérorosz), Mihalik Gergő (FEHA19), Petar Simic (Dunaújvárosi Acélbikák), Matias Varttinen Maradt: Antek Tamás, Bukor Rajmund, Haranghy Bence, Hetényi Zoltán, Kovács Alpár, Kreisz Brúnó, Vlagyiszlav Kulesov, Nyikita Usztyinyenko Az DEAC jelenlegi kerete

„A DEAC vezetősége felvázolta nekem a terveit, és rögtön szimpatikussá vált, amit elém tártak – mondta Tóth Richárd a Nemzeti Sportnak. – A csapat a helyi egyetemmel is kapcsolatban van, ami szintén vonzó tényező. Az előző idény után úgy éreztem, szükségem van a változásra, Debrecenben pedig számolhatok a nekem megfelelő mennyiségű jégidővel és akár új pozícióban is kipróbálhatom majd magam.”

A 2025–2026-os kiírás nemcsak Tóthnak volt a debütáló idénye az osztrák bázisú ICEHL-ben, hanem csapatának, az FTC-Telekomnak is. A Fradinak majdnem összejött a bravúr, de az alapszakasz utolsó fordulójában a Volán elleni vereség meghiúsította a zöld-fehérek rájátszásról szőtt terveit. Tóth Richárd 31 mérkőzésen lépett jégre, egy gólt lőtt.

„Összességében nem úgy teljesítettem, ahogy azt elvártam magamtól, igaz, a körülmények sem mindig voltak adva ahhoz, hogy a legtöbbet kihozzam magamból. Az idény elején még kaptam elég lehetőséget, de aztán egyre kevésbé – mondta a korábbi válogatott támadó, aki arról is szót ejtett, miben látja leginkább az Erste Liga és az ICEHL közötti különbséget: – Utóbbiban sokkal gyorsabban kell a jégen döntést hozni, előre kell gondolkodni, és a korcsolyázás sebessége, a játék tempója is sokkal magasabb, mint az Erste Ligában. Ahhoz, hogy valaki megfelelően alkalmazkodjon az osztrák ligához, meccsrutinra és jó minőségű, erre felkészítő edzésekre van szükség.”

Tóth elmondása szerint mielőtt a DEAC-ba igazolt, több lehetséges állomáshely is volt a kalapban, de a debreceniek elképzelései maradéktalanul meggyőzték. A céljairól egyelőre – részben babonából – nem akart konkrétumokat elárulni, de azt azért elmondta, a magyar bajnoki cím megszerzése nagyon motiválja, még úgy is, hogy eddig már ötször sikerült felérnie a csúcsra a sorozatban. Azt belátja, hogy életkorából adódóan (30 éves) már nem ő a legvonzóbb tesztelni kívánt játékos a férfiválogatottban, de folyamatosan ott lebeg a szeme előtt, hogy 2023 után ismét viselhesse a nemzeti csapat mezét.