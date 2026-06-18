Hat személyt letartóztattak az angol–horvát mérkőzés helyszínén

A 4–2-es angol sikerrel záruló meccs során a dallasi stadion közvetlen közelében kábítószer-birtoklás, illetve tiltott helyen árusítás miatt intézkedtek a rendőrök, de volt, akit azért csuktak be, mert közterületen fogyasztott alkoholt.

Az arénában kétszer is verekedés tört ki, ám a helyi rendfenntartók közbelépése miatt itt senkit nem vettek őrizetbe.

A drónokat is bevető rendőrség kiemelte, hogy a letartóztatottak között nincs brit állampolgár.