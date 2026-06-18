Nemzeti Sportrádió

Hat személyt letartóztattak az angol–horvát mérkőzés helyszínén

2026.06.18. 20:15
Az angol drukkerek jól érezték magukat (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Anglia vb 2026 Horvátország
Hat személyt letartóztattak az angol–horvát világbajnoki labdarúgó-mérkőzés helyszínén szerdán.

A 4–2-es angol sikerrel záruló meccs során a dallasi stadion közvetlen közelében kábítószer-birtoklás, illetve tiltott helyen árusítás miatt intézkedtek a rendőrök, de volt, akit azért csuktak be, mert közterületen fogyasztott alkoholt.

Az arénában kétszer is verekedés tört ki, ám a helyi rendfenntartók közbelépése miatt itt senkit nem vettek őrizetbe.

A drónokat is bevető rendőrség kiemelte, hogy a letartóztatottak között nincs brit állampolgár.

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