Visszatért a vb-történelem egyik legismertebb szurkolója: a horvátok mellett Mexikóért is rajong
A horvát válogatott lelkes drukkeréből a katari vb alatt lett világszerte ismert közösségimédia-sztár, és Észak-Amerikában is követi hazája csapatát. A Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában zajló világbajnokság során azonban nem csak Horvátország támogatásával hívta fel magára a figyelmet.
Knöll ugyanis egy interjúban kijelentette, hogy nagy rajongója Mexikónak és a mexikói élvonalban szereplő Tigresnek – írta meg a Marca. A kijelentés gyorsan elterjedt a közösségi médiában, különösen Monterreyben, ahol a klub rendkívül népes és aktív szurkolótáborral rendelkezik.
A modell szerint a világbajnokság nemcsak a pályán zajlik, hanem a lelátókon, a szurkolói zónákban és az utcákon is, ahol különböző kultúrák és futballhagyományok találkoznak. A torna mellett DJ-ként is fellép több rendezvényen a házigazda városokban.
Ivana Knöll a 2022-es katari vb-n vált világhírűvé a megjelenésével, és a 2026-os világbajnokságon is a torna egyik legismertebb szurkolója.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
L-CSOPORT
ANGLIA–HORVÁTORSZÁG 4–2 (2–2)
Arlington, Dallas Stadion, 70 389 néző. Vezette: Turpin (francia)
ANGLIA: Pickford – R. James, Stones (Guéhi, 87.), Konsa, O'Reilly – Rice (Rogers, 72.), E. Anderson – Gordon (Rashford, 72.), Jude Bellingham (Spence, 80.), Madueke (Saka, 72.) – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
HORVÁTORSZÁG: Livakovic – Sutalo, Vuskovic (Pasalic, 66.), Gvardiol – Stanisic, Modric (Kovacic, 58.), P. Sucic, Perisic – Pasalic (Kramaric, 79.), Baturina (Vlasic, 79.) – Musa (Matanovic, 66.). Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic
Gólszerző: Kane (12., 42. – az elsőt 11-esből), Jude Bellingham (47.), Rashford (85.), ill. Baturina (36.), Musa (45+5.)