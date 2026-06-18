Visszatért a vb-történelem egyik legismertebb szurkolója: a horvátok mellett Mexikóért is rajong

A horvát válogatott lelkes drukkeréből a katari vb alatt lett világszerte ismert közösségimédia-sztár, és Észak-Amerikában is követi hazája csapatát. A Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában zajló világbajnokság során azonban nem csak Horvátország támogatásával hívta fel magára a figyelmet.

Ivana Knöll a horvátok angolok elleni meccsén (Fotó: Getty Images)

Knöll ugyanis egy interjúban kijelentette, hogy nagy rajongója Mexikónak és a mexikói élvonalban szereplő Tigresnek – írta meg a Marca. A kijelentés gyorsan elterjedt a közösségi médiában, különösen Monterreyben, ahol a klub rendkívül népes és aktív szurkolótáborral rendelkezik.

Ivana Knol je najpoznatija hrvatska navijačica na svetu, a na ovom Mundijalu je i u ulozi DJ-a 🎧🇭🇷⚽️ pic.twitter.com/KiwvxGL4lT — Mozzart Bet (@MozzartBet) June 17, 2026

A modell szerint a világbajnokság nemcsak a pályán zajlik, hanem a lelátókon, a szurkolói zónákban és az utcákon is, ahol különböző kultúrák és futballhagyományok találkoznak. A torna mellett DJ-ként is fellép több rendezvényen a házigazda városokban.

Instagramon csaknem 3 millió követője van (Fotó: Getty Images)

Ivana Knöll a 2022-es katari vb-n vált világhírűvé a megjelenésével, és a 2026-os világbajnokságon is a torna egyik legismertebb szurkolója.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

L-CSOPORT

ANGLIA–HORVÁTORSZÁG 4–2 (2–2)

Arlington, Dallas Stadion, 70 389 néző. Vezette: Turpin (francia)

ANGLIA: Pickford – R. James, Stones (Guéhi, 87.), Konsa, O'Reilly – Rice (Rogers, 72.), E. Anderson – Gordon (Rashford, 72.), Jude Bellingham (Spence, 80.), Madueke (Saka, 72.) – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel

HORVÁTORSZÁG: Livakovic – Sutalo, Vuskovic (Pasalic, 66.), Gvardiol – Stanisic, Modric (Kovacic, 58.), P. Sucic, Perisic – Pasalic (Kramaric, 79.), Baturina (Vlasic, 79.) – Musa (Matanovic, 66.). Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic

Gólszerző: Kane (12., 42. – az elsőt 11-esből), Jude Bellingham (47.), Rashford (85.), ill. Baturina (36.), Musa (45+5.)

ÉLŐ SZÖVEGES TUDÓSÍTÁS ITT!