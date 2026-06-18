Anglia megidézte a mitikus londoni döntőt, Kane utolérte Linekert a horvátok ellen

Anglia 60 év óta először nyert 4–2-re világbajnoki meccsen – legutóbb az 1966-os NSZK elleni döntőn lett ugyanez az eredmény (igaz, akkor hosszabbítás után).

4-2 - Tonight was England's first 4-2 win in a FIFA World Cup match since the 1966 final against West Germany.



Home. pic.twitter.com/RApluhekyl — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026

Jude Bellingham hét válogatott góljából négy nagy tornákon (vb, Eb) született, ez pedig a legnagyobb ilyen arány (57 százalék) az angol válogatottban legalább öt gólt szerző játékosok között.

4 - Four of Jude Bellingham's seven England goals have been scored in major tournaments, the highest ratio of any player to score 5+ times for England in history (57%).



Showcase. pic.twitter.com/6pt9KF1MIJ — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026

Ez volt a negyedik torna, amelyen Ivan Perisic gólpasszt adott – hasonló teljesítményre rajta kívül csak Lionel Messi volt képes.

4 - Ivan Perisic has assisted a goal on four World Cup editions, with only Lionel Messi also providing an assist on as many World Cup tournaments on record (since 1966).



Evergreen. pic.twitter.com/nyP48oW3E9 — OptaJohan (@OptaJohan) June 17, 2026

A horvátok ellen duplázó Harry Kane már tíz világbajnoki találatnál jár, ezzel pedig utolérte az angolok eddigi legjobb vb-góllövőjét, a szintén tízgólos Gary Linekert.

10 - Harry Kane has scored 10 FIFA World Cup goals, the joint-most of any England player, along with Gary Lineker.



Summit. pic.twitter.com/hayeFWcSNh — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026

S ha már Kane: a Bayern támadója a bajorországi transzfer óta pontosan 200 gólban vett részt klub, illetve válogatott szinten (168 gól, 32 gólpassz).

200 - Since joining Bayern Munich, Harry Kane has been involved in exactly 200 goals in 178 appearances for club and country.



⚽️ 168 goals

🤝 32 assists



Relentless. pic.twitter.com/FgSR6Snzub — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026

Az angolok kilencese továbbá mindössze a második angol, aki három különböző vb-n (2018, 2022, 2026) is gólt szerez: korábban ez csak David Beckhamnek (1998, 2002, 2006) sikerült.

200 - Since joining Bayern Munich, Harry Kane has been involved in exactly 200 goals in 178 appearances for club and country.



⚽️ 168 goals

🤝 32 assists



Relentless. pic.twitter.com/FgSR6Snzub — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026

Harry Kane nevéhez fűződik immár a legtöbb, vb-n értékesített tizenegyes is (5), a tizenegyespárbajokat nem számítva.

5 - Harry Kane has now scored the most penalties (excl. shootouts) in FIFA World Cup history (5).



Retake. pic.twitter.com/G1dHRvQaov — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026

Luka Modric a negyedik európai játékos, aki öt különböző vb-n vesz részt: korábban Lothar Matthäus, Cristiano Ronaldo (6), és Manuel Neuer érte el ezt a számot.

1 - Martin Baturina è il primo giocatore del Como a segnare ai Mondiali. L’ultima volta che sia il gol che l’assist erano stati realizzati da due giocatori di Serie A era stata nel 2022 (Rabiot per Giroud e Theo Hernández per Rabiot vs Australia). Connessione.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/BDURuchQOX — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 17, 2026

Elliot Anderson jegyezte a legtöbb labdaszerzést az angol válogatottban Thomas Tuchel kapitánysága alatt (szám szerint 78-at). Ugyanezen időszakban Declan Rice 27, Morgan Rogers 24, míg Jude Bellingham 19 labdaszerzést könyvelhetett el.

78 - Possession won by England midfielders in the Thomas Tuchel era (since January 2025):



78 - Elliot Anderson (735 mins)

27 - Declan Rice (781 mins)

24 - Morgan Rogers (711 mins)

19 - Jude Bellingham (570 mins)



Specialist. pic.twitter.com/g0EstKYppe — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026

A 2002-es vb óta először fordult elő, hogy Anglia a FIFA világranglistáján a legjobb 15 között számon tartott ellenfelet (Horvátország a 11. helyen érkezett a tornára) győzött le (akkor a harmadikként rangsorolt Argentína volt az áldozat) világbajnoki meccsen. Ezzel egy kilenc mérkőzéses nyeretlenségi széria (két döntetlen és hét vereség) szakadt meg.

A vb-történelemben mindössze nyolcadszor (a XXI. században pedig másodszor!) fordult elő, hogy egy mérkőzésen már a szünet előtt két-két gólt szereznek a felek – erre legutóbb 2022-ben Svájc és Szerbia csatáján volt példa. Ez egyébként a második alkalom, hogy az angolokkal esik meg ez: 1998-ban az argentinok elleni meccsen is 2–2-re álltak a felek a szünet előtt.

Luka Modric a második olyan játékos Cristiano Ronaldo után (a portugál 12-nél jár), aki tíz nagy tornán pályára lépett – 2006 óta a dél-afrikai vb óta minden nagy viadalon ott volt. (Forrás: Opta)