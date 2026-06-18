Anglia megidézte a mitikus londoni döntőt, Kane utolérte Linekert a horvátok ellen
Anglia 60 év óta először nyert 4–2-re világbajnoki meccsen – legutóbb az 1966-os NSZK elleni döntőn lett ugyanez az eredmény (igaz, akkor hosszabbítás után).
Jude Bellingham hét válogatott góljából négy nagy tornákon (vb, Eb) született, ez pedig a legnagyobb ilyen arány (57 százalék) az angol válogatottban legalább öt gólt szerző játékosok között.
Ez volt a negyedik torna, amelyen Ivan Perisic gólpasszt adott – hasonló teljesítményre rajta kívül csak Lionel Messi volt képes.
A horvátok ellen duplázó Harry Kane már tíz világbajnoki találatnál jár, ezzel pedig utolérte az angolok eddigi legjobb vb-góllövőjét, a szintén tízgólos Gary Linekert.
S ha már Kane: a Bayern támadója a bajorországi transzfer óta pontosan 200 gólban vett részt klub, illetve válogatott szinten (168 gól, 32 gólpassz).
Az angolok kilencese továbbá mindössze a második angol, aki három különböző vb-n (2018, 2022, 2026) is gólt szerez: korábban ez csak David Beckhamnek (1998, 2002, 2006) sikerült.
Harry Kane nevéhez fűződik immár a legtöbb, vb-n értékesített tizenegyes is (5), a tizenegyespárbajokat nem számítva.
Luka Modric a negyedik európai játékos, aki öt különböző vb-n vesz részt: korábban Lothar Matthäus, Cristiano Ronaldo (6), és Manuel Neuer érte el ezt a számot.
Elliot Anderson jegyezte a legtöbb labdaszerzést az angol válogatottban Thomas Tuchel kapitánysága alatt (szám szerint 78-at). Ugyanezen időszakban Declan Rice 27, Morgan Rogers 24, míg Jude Bellingham 19 labdaszerzést könyvelhetett el.
A 2002-es vb óta először fordult elő, hogy Anglia a FIFA világranglistáján a legjobb 15 között számon tartott ellenfelet (Horvátország a 11. helyen érkezett a tornára) győzött le (akkor a harmadikként rangsorolt Argentína volt az áldozat) világbajnoki meccsen. Ezzel egy kilenc mérkőzéses nyeretlenségi széria (két döntetlen és hét vereség) szakadt meg.
A vb-történelemben mindössze nyolcadszor (a XXI. században pedig másodszor!) fordult elő, hogy egy mérkőzésen már a szünet előtt két-két gólt szereznek a felek – erre legutóbb 2022-ben Svájc és Szerbia csatáján volt példa. Ez egyébként a második alkalom, hogy az angolokkal esik meg ez: 1998-ban az argentinok elleni meccsen is 2–2-re álltak a felek a szünet előtt.
Luka Modric a második olyan játékos Cristiano Ronaldo után (a portugál 12-nél jár), aki tíz nagy tornán pályára lépett – 2006 óta a dél-afrikai vb óta minden nagy viadalon ott volt. (Forrás: Opta)