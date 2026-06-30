Ha lett volna VAR, Puskásék megnyerik a vb-t

A világbajnokság eddig egyik legnagyobb meglepetése, hogy Paraguay hétfőn késő este a rendes játékidő 1–1-es eredménye és a gól nélkül zárult kétszer 15 perc hosszabbítás után szétlövéssel felülmúlta Németországot. Az persze jobbára a VAR-szobán és a játékvezetőn múlott, hogy nem született gól a hosszabbításban, hiszen a marokkói Dzsalal Dzsajed végül videózás után visszavonta Jonathan Tah gólját, mondván Waldemar Anton szabálytalankodott a kapussal szemben, akadályozta Orlando Gillt.

Nos, a németek nagyon hasonlóan iktatták ki a játékból – ugyancsak egy szögletnél! – a magyar Aranycsapat kapusát, Grosics Gyulát 1954-ben, Bernben, a világbajnoki döntőn, a mieink 2:1-es vezetésénél: a 18. percben a nyugatnémetek egyenlítő gólja előtt Fritz Walter sarokrúgása után középen Hans Schäfer a labda megjátszásának különösebb esélye nélkül ugrott fel Grosiccsal együtt, kézzel is taszítva rajta és megakadályozva, hogy hozzáférjen a labdához. A kapus itt is – mint hétfőn Orlando Gill Bostonban – a földre esett, majd a hosszú oldalon érkező Helmut Rahn a gólvonalon blokkolni igyekvő Lantos és Buzánszky között közelről a kapuba lőtt. Ezzel lett a 18. percben 2:2, s mérkőzés végén a 84. percben Rahn második góljával a németek 3:2-re győztek, s először lettek világbajnokok.

Grosics Gyula később több interjúban beszélt arról, hogy a németek évekkel az eset után bevallották: Sepp Herberger szövetségi kapitány kifejezetten Schäfer feladatának jelölte meg, hogy a szögleteknél akadályozza Grosicsot a felugrásban, a labda elérésében. Ő maga már a helyszínen is reklamált és meggyőződése volt egész életében, hogy itt szabadrúgást kellett volna ítélni kifelé. Ha így történt volna, például lett volna már akkor is videóbíró, akkor alighanem elvették volna ezt a gólt a németektől, míg jó eséllyel megadták volna Puskás második (a magyarok harmadik) les címén érvénytelenített gólját és nem a németek nyertek volna 3:2-re, hanem mi, mondjuk 3:1-re. Persze, mint – magától Puskástól is – tudjuk: a sportban nincs értelme a „ha”-val kezdődő mondatoknak…

PUSKÁS MEG NEM ADOTT GÓLJA

