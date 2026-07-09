Jürgen Klopp ingyen, de Lőw Zsolt nélkül érkezhet a német válogatott élére – sajtóhír

A német szaklap szerint a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) elnöke, Bernd Neuendorf, valamint a Bundesliga ügyvezető igazgatójaként dolgozó Hans-Joachim Watzke a hétvége során találkozik az új szövetségi kapitánnyal New Yorkban, s miután az már korábban eldőlt, hogy Rudi Völler sportigazgató marad a posztján, további részletekre derül fény.

A legfrissebb információk szerint Peter Krawietz és Pepijn Lijnders mellett Klopp korábbi partnere, a jelenleg a DFB utánpótlásért felelős igazgatójaként dolgozó Hannes Wolf is csatlakozik a stábhoz, amelynek tagja marad Andreas Kronenberg kapusedző – ellenben Lőw Zsolt esetleges szerepvállalásáról nincs információ.

Mindeközben úgy tűnik, hogy noha Klopp 2029-ig szóló, Red Bull-os szerződésében nincs meghatározott kivásárlási záradék, a DFB-nek végül nem kell pénzt fizetni a tréner megszerzéséért. A Red Bull ugyanis azt a megoldást preferálja, miszerint Klopp a márka nagyköveteként marad a cég kötelékében, miközben ő lenne a német válogatott szövetségi kapitánya is. Ez az opció a DFB-nek is ideális, miután a szövetség több millió eurós lelépési pénzt kénytelen fizetni a távozó Julian Nagelsmann-nak.