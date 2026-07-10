Nemzeti Sportrádió

Spanyolország megvédte címét a női U19-es Eb-n

M. B.M. B.
2026.07.10. 20:31
A mérkőzést Irune Dorado (alsó sor, jobbról az első, hatos számmal) találata döntötte el (Fotó: Getty Images)
Címkék
Spanyolország Németország U19-es női Eb
Nyolcadszor nyerte meg a korosztályos kontinenstornát a spanyol női U19-es válogatott, miután a boszniai viadal döntőjében 1–0-ra legyőzte Németországot.

A találkozó spanyol fölényt hozott, a címvédő birtokolta többet a labdát, továbbá 10 alkalommal találta el a kaput, míg a németeknek (amelyben pályára lépett a Köln magyar származású védője, Lina Száraz is) ugyanez csupán kétszer sikerült. 

A döntő a 60. percben dőlt el, amikor egy szöglet után a Real Madrid játékosa, Irune Dorado juttatta a hálóba a labdát. A hátralevő időben az eredmény nem változott, így a spanyolok nyolcadszor hódították el a korosztály Európa-bajnoki címét. A jövő évi tornát Magyarországon rendezik.

 U19-ES NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG
DÖNTŐ, SZARAJEVÓ
Németország–Spanyolország 0–1 (Dorado 60.)

 

Spanyolország Németország U19-es női Eb
Legfrissebb hírek

Vb 2026, negyeddöntő: Spanyolország–Belgium

Foci vb 2026
10 perce

Így érkeztek meg a spanyolok a Los Angeles-i stadionba – videó

Foci vb 2026
40 perce

Pedri helyett Fabián Ruíz kezd Belgium ellen; Rudi Garcia visszarakta a kezdőbe De Bruynét és Dokut

Foci vb 2026
1 órája

A ma esti mérkőzéssel búcsúzik az inglewoodi Los Angeles Stadion, hétköznapi nevén SoFi Stadium

Foci vb 2026
1 órája

Vajon ma este is döntő érdemeket szereznek a belga cserék?

Foci vb 2026
2 órája

Jürgen Klopp New Yorkban tárgyal a német szövetség vezetőivel

Foci vb 2026
7 órája

Spanyolország több mint 600 perce nem kapott gólt, Belgium ellen mégsem mehet biztosra

Foci vb 2026
8 órája

Visszatérnek első számú mezükhöz a spanyolok, türkizben a belgák

Foci vb 2026
9 órája
Ezek is érdekelhetik