Spanyolország megvédte címét a női U19-es Eb-n
Nyolcadszor nyerte meg a korosztályos kontinenstornát a spanyol női U19-es válogatott, miután a boszniai viadal döntőjében 1–0-ra legyőzte Németországot.
A találkozó spanyol fölényt hozott, a címvédő birtokolta többet a labdát, továbbá 10 alkalommal találta el a kaput, míg a németeknek (amelyben pályára lépett a Köln magyar származású védője, Lina Száraz is) ugyanez csupán kétszer sikerült.
A döntő a 60. percben dőlt el, amikor egy szöglet után a Real Madrid játékosa, Irune Dorado juttatta a hálóba a labdát. A hátralevő időben az eredmény nem változott, így a spanyolok nyolcadszor hódították el a korosztály Európa-bajnoki címét. A jövő évi tornát Magyarországon rendezik.
U19-ES NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG
DÖNTŐ, SZARAJEVÓ
Németország–Spanyolország 0–1 (Dorado 60.)
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