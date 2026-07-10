Spanyolország megvédte címét a női U19-es Eb-n

A találkozó spanyol fölényt hozott, a címvédő birtokolta többet a labdát, továbbá 10 alkalommal találta el a kaput, míg a németeknek (amelyben pályára lépett a Köln magyar származású védője, Lina Száraz is) ugyanez csupán kétszer sikerült.

A döntő a 60. percben dőlt el, amikor egy szöglet után a Real Madrid játékosa, Irune Dorado juttatta a hálóba a labdát. A hátralevő időben az eredmény nem változott, így a spanyolok nyolcadszor hódították el a korosztály Európa-bajnoki címét. A jövő évi tornát Magyarországon rendezik.

U19-ES NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG

DÖNTŐ, SZARAJEVÓ

Németország–Spanyolország 0–1 (Dorado 60.)