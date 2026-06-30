„Ha ez szabálytalan, akkor az Arsenal nem lenne bajnok” – Klopp a németek elvett góljáról

Mint ismert, a Paraguay–Németország mérkőzés hosszabbításánnak 102. percében Jonathan Tah egy szögletet követően a kapuba fejelt. Dzsalal Dzsajed játékvezető először megadta a találatot, aztán a VAR segítségével visszanézte az esetet és végül Paraguay jöhetett szabadrúgással, mivel Waldemar Anton szabálytalankodott a kapussal szemben.

Jürgen Klopp bírálta a játékvezető döntését. „Ha ez a gól szabálytalan, akkor az Arsenal nem lenne angol bajnok, mert a góljai 60 százalékát így szerezte” – idézi a német szakembert a yahoo.com.

A német ZDF portál szakértője szerint is hibázott a bíró. „Sokkal rosszabb helyzeteket is láttunk már ezen a világbajnokságon, és a kapus azonnal felállt. Ez normális kontakt, soha nem szabálytalanság.” – mondta.