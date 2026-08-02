19 ezer ellenőrzés, 80 százalékkal esett vissza a súlyos hibák száma – jön az 1000. VAR-mérkőzés az NB I-ben

1000 mérkőzés VAR-ral – Öt év statisztikái, tapasztalatai és tanulságai a magyar élvonalból címmel tett közzé a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) egy elemzést, amely a videóbíró-rendszer eddigi működésével foglalkozik.

A szövetség a cikkben elismeri, hogy a VAR-rendszer a bevezetésétől kezdve a mai napig megosztja a szurkolókat, de „a nemzetközi felmérések alapján a rendszer társadalmi megítélése sokkal kedvezőbb annál, mint amit a közösségi média vagy a stadionok hangulata alapján gondolnánk. A kutatások szerint a szurkolók mintegy 81 százaléka támogatja a VAR alkalmazását, még akkor is, ha egyes konkrét döntésekkel természetesen nem minden esetben ért egyet. A vita tehát nem arról szól, hogy szükség van-e technológiára, hanem sokkal inkább arról, hogyan lehet a lehető legjobban alkalmazni”.

Az MLSZ kiemelte, hogy a VAR bevezetése óta a legfontosabb változások közé tartozik, hogy

1. jelentősen csökkent a tévesen megítélt vagy elmaradt büntetők száma;

2. lényegesen pontosabbá váltak a leshelyzetek megítélései;

3. kiszűrhetővé váltak azok a súlyos szabálytalanságok, amelyeket a játékvezető a pályán nem láthatott;

4. megszűntek azok a gólok, amelyek szabálytalanság vagy leshelyzet miatt korábban érvényben maradhattak volna;

5. jelentősen csökkent a játékvezetést érdemben befolyásoló súlyos hibák száma.

A VAR-ral kapcsolatos kritikák közül a leggyakrabban azt halljuk, hogy meghosszabbítja a mérkőzéseket, de az MLSZ statisztikája szerint az átlagos időtartam csak 1.6-1.7 perccel nőtt, az pedig magában foglalja az összes videó-ellenőrzést, a pálya melletti monitornál történő visszanézéseket is, viszont ezzel szemben a mérkőzés kimenetelét befolyásoló súlyos játékvezetői hibák száma több mint 80 százalékkal csökkent.

Az MLSZ leírta, hogy csaknem 19 ezer ellenőrzés alatt csupán 331 esetben volt szükség tényleges beavatkozásra, ezek közül 234 esetben OFR-re, vagyis amikor a pálya széli monitor mellett a játékvezető maga ellenőrizte az esetet. 97-szer objektív döntési kategóriába tartozó szituációban kellett dönteni, mint a leshelyzet, vagy a vonalon belül vagy kívül történő szabálytalanság.

A szövetség kiemelte, hogy a meccsek 71.2 százalékában egyetlen VAR-beavatkozásra sem volt szükség: „ez az arány a nemzetközi adatokkal is összhangban van, jól mutatva, hogy a VAR nem a játékvezető döntéseinek folyamatos felülbírálására, hanem kizárólag a nyilvánvaló és egyértelmű hibák kijavítására szolgál”.

Ezen a hétvégén lesz az 1000. „VAR-os” mérkőzés, de nem lehet pontosan megmondani, hogy melyik, mivel a Ferencváros–Vasas és az ETO FC–Nyíregyháza bajnoki azonos időben (17.30) kezdődik.