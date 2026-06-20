Nemzeti Sportrádió

Félidőben három góllal vezet Brazília

B. A. P.B. A. P.
2026.06.20. 03:26
Matheus Cunha (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 Brazília Haiti
Foci vb 2026
50 perce

Vinícius Júnior gólt és gólpasszt jegyzett 500. felnőtt mérkőzésén – Brazília könnyedén átlépett Haitin

Raphingha megsérült, Matheus Cunha egy félidő alatt duplázott, Haiti a vb első kiesője.

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foci vb 2026 Brazília Haiti
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