Vinícius Júnior gólt és gólpasszt jegyzett 500. felnőttmeccsén – Brazília könnyedén átlépett Haitin

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
C-CSOPORT
Brazília–Haiti 3–0 (3–0)
Philadelphia, Lincoln Financial Field, 68 324 néző. Vezette: Alejandro Hernández Hernández (spanyol)
Brazília: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos – Casemiro, Bruno Guimaraes (Ederson, 81.) – Raphinha (Rayan, 40.), Lucas Paquetá (Gariel Martinelli, 64.), Vinícius Junior (Danilo Santos, 81.) – Matheus Cunha (Endrick, 64.). Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti
Haiti: Placide – Arcus (D. Simon, a szünetben), Ade, Duverne, Delcroix, Expérience – Casimir (Deedson, 62.), Jean Jacques, Bellegarde (Etienne, 81.), Providence (Joseph, 71.) – Pierrot (Isidor, a szünetben). Szövetségi kapitány: Sébastien Migné
Gólszerző: Matheus Cunha (23., 36.), Vinícius Júnior (45+3.)
ÖSSZEFOGLALÓ
A Marokkó ellen 1–1-es döntetlent elérő brazil válogatott kezdőcsapatán kettőt változtatott Carlo Ancelotti szövetségi kapitány. A védelemben Ibanezt Danilo váltotta, míg elől Igor Thiago helyett Matheus Cunha kapott lehetőséget, utóbbi meg is hálálta a bizalmat...
Az első ivószünetig úgy tűnt, tartja magát Haiti. Ugyan Gabriel kiugratása után Raphinha betalált a 12. percben, a partjelző magasba emelte zászlaját. Bő tíz perccel később aztán Vinícius Júnior próbálkozását hárította Johny Placide. Így sem húzta ki a hidratációs szünetig Haiti, Vinícius lőtt bal oldalról, Placide középre ütötte ki a labdát, Delcroix menteni próbált, de Cunha lábára rúgta a labdát, ami így a kapuban kötött ki (1–0).
Újabb bő tíz perc elteltével megduplázta előnyét Brazília, ismét Vinícius Júniortól indult a támadás, a Real Madrid támadója nagyszerűen ugratta ki Matheus Cunhát, aki balról, tíz méterről kilőtte a jobb felső sarkot (2–0). Vinícius aztán a kulcspassz és a gólpassz után maga is betalált. Ezúttal Lucas Paquéta volt az előkészítő, Vinícius Júnior pedig a kapus bal lába mellett elpasszolta a labdát (3–0). A Real Madrid támadójának ez volt pályafutása 500. felnőtt tétmérkőzése, a válogatottban 51. találkozóján a 11. gólját szerezte.
Az első félidőben Brazília elvesztette Raphinhát, aki előzetes hírek szerint combizomsérülést szenvedett. A második játékrészben többször merészkedett előre Haiti, kétszer Alissonnak is kellett védenie. A 63. percben egy szöglet után Ricardo Ade csúsztatta kapura a labdát, Alissonon túljutott, de Danilo nagyot mentett. Az ötszörös győztes brazilok tartaléklángon égtek, a csereként érkező Endrick így is lesgólt szerzett, a hajrában pedig Ederson lövése volt közel a gólhoz.
Brazília 3–0-ra nyert, a harmadik körben Skócia ellen a csoportgyőzelemért léphet pályára. Haiti mindkét meccsét elveszítette, így már biztosan nem juthat tovább a csoportkörből, amelyet Marokkó ellen zár.
|C -CSOPORT
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Brazília
2
1
1
–
4–1
+3
4
|2. Marokkó
2
1
1
–
2–1
+1
4
|3. Skócia
2
1
–
1
1–1
0
3
|4. Haiti
2
–
–
2
0–4
–4
0
A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Alisson (Liverpool FC – Anglia), 23 Ederson (Fenerbahce – Törökország), 12 Weverton (Gremio)
Védők: 6 Alex Sandro (Flamengo), 14 Bremer (Juventus – Olaszország), 13 Danilo Luiz (Flamengo), 16 Douglas Santos (Zenit – Oroszország), 3 Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), 24 Roger Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 15 Léo Pereira (Flamengo), 4 Marquinhos (PSG – Franciaország)
Középpályások: 8 Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), 5 Casemiro (Manchester United – Anglia), 18 Danilo Santos (Botafogo), 2 Éderson (Atalanta – Olaszország), 17 Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 20 Lucas Paquetá (Flamengo)
Támadók: 9 Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), 19 Endrick (Olympique Lyon – Franciaország), 25 Igor Thiago (Brentford – Anglia), 21 Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), 22 Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), 10 Neymar (Santos), 11 Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), 7 Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)
A HAITI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 23 Josue Duverger (Cosmos Koblenz – Németország), 12 Alexandre Pierre (Sochaux – Franciaország), 1 Johny Placide (Bastia – Franciaország)
Védők: 4 Ricardo Ade (LDU Quito – Ecuador), 2 Carlens Arcus (Angers – Franciaország), 5 Hannes Delcroix (Lugano – Svájc), 22 Jean-Kevin Duverne (Gent – Belgium), 8 Martin Expérience (Nancy – Franciaország), 13 Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks FC – Egyesült Államok), 24 Wilguens Paugain (Zulte Waregem – Belgium), 3 Keeto Thermoncy (Young Boys – Svájc)
Középpályások: 10 Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 17 Danley Jean Jacques (Philadelphia Union – Egyesült Államok), 14 Garven Metusala (Colorado Springs Switchbacks FC – Egyesült Államok), 26 Woodensky Pierre (Violette), 6 Carl Sainte (El Paso Locomotive FC – Egyesült Államok), 25 Dominique Simon (Tatran Presov – Szlovákia)
Támadók: 21 Josue Casimir (Auxerre – Franciaország), 11 Louicius Deedson (FC Dallas – Egyesült Államok), 7 Derrick Etienne Jr. (Toronto FC – Kanada), 19 Yassin Fortuné (Vizela – Portugália), 18 Wilson Isidor (Sunderland – Anglia), 16 Lenny Joseph (Ferencvárosi TC), 9 Duckens Nazon (Eszteglal – Irán), 20 Frantzdy Pierrot (Rizespor – Törökország), 15 Ruben Providence (Almere City – Hollandia)
Szövetségi kapitány: Sébastien Migné (francia)