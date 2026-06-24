Nemzeti Sportrádió

Elkezdődött a Panama–Horvátország mérkőzés

B. A. P.B. A. P.
2026.06.24. 01:01
Címkék
Panama foci vb 2026 Horvátország
Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026: Panama–Horvátország 0–1

Luka Modric 200. meccsén lép pályára a horvát válogatottban.

 

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

 

Panama foci vb 2026 Horvátország
Legfrissebb hírek

A csereként beállt Budimir juttatta előnyhöz a horvátokat Panama ellen – videók

Foci vb 2026
21 perce

Három lövés, 1 kaput találó, 0.11-es xG, 0 gól a panamai–horvát első félidejében

Foci vb 2026
1 órája

Jude Bellingham: Nem érdemeltem meg a meccs embere címet

Foci vb 2026
1 órája

Harry Kane: Elég régóta élem a csatárok életét ahhoz, hogy tudjam, nem lőhetek mindig gólt

Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026: Panama–Horvátország 0–1

Foci vb 2026
1 órája

Statisztikák: Bellingham a legifjabb angol ötvenszeres válogatott lett

Foci vb 2026
2 órája

Nem bírt egymással Anglia és Ghána

Foci vb 2026
2 órája

Lassan kezdett, majd minden esélyét elpuskázta Anglia, így ikszelt Ghánával a vb-n

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik