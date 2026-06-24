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Elkezdődött a Panama–Horvátország mérkőzés
B. A. P.
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2026.06.24. 01:01
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Panama
foci vb 2026
Horvátország
Foci vb 2026
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Vb 2026: Panama–Horvátország 0–1
Luka Modric 200. meccsén lép pályára a horvát válogatottban.
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Panama
foci vb 2026
Horvátország
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