Maldini elismerte, Ancelottival is tárgyalt már az olasz labdarúgó-válogatott irányításáról

Paolo Maldini – az AC Milan és az olasz válogatott korábbi ikonikus játékosa – csütörtökön az olasz élvonalbeli bajnokság (Serie A) klubjaival közösen tartott sajtóeseményen vett részt a FIGC elnöke, Giovanni Malago társaságában. Utóbbi már szerdán megerősítette azokat a sajtóhíreket, miszerint felvették a kapcsolatot Pep Guardiolával, illetve a további jelöltekre, Roberto Mancinire és Andrea Pirlóra utalva azt mondta: valóban szerepelnek a listájukon mások is, és a két szakember valóban abba a kategóriába tartozik, amelyben gondolkoznak. A sajtóban még Antonio Conte neve is szóba került lehetséges jelöltként.

Amikor az újságírók Maldinit kérdezték ugyanerről, ő Guardiolára utalva azt mondta, hogy a sajtónak valóban sikerült beazonosítania az egyik célpontjukat, majd hozzátette: mielőtt a spanyol trénerrel beszéltek volna, egyeztettek Carlo Ancelottival is.

„Helyesnek tűnt a világ legjobbjaival kezdeni, hogy lássuk, elérhetőek-e számunkra” – mondta a technikai igazgató. Hozzátette: egyelőre nem tudnak konkrétumokkal szolgálni, majd kifejezte reményét, hogy mielőbb, talán már ezen a héten megtörténik részükről a hivatalos bejelentés. Maldini kiemelte: bár sürgős lenne megtalálniuk az új kapitányt, közben annyira azért mégsem, és inkább megvárják azt az edzőt, akit igazán szeretnének a válogatott élén látni.

Az 55 éves Guardiola a legutóbbi szezon végén távozott a Manchester Citytől, amellyel tízéves regnálása alatt hat Premier League-címet, három FA-kupát, öt Ligakupát és egy Bajnokok Ligája-trófeát nyert. A spanyol tréner az FC Barcelonával kétszer győzött a BL-ben, és a Bayern Münchennel is számos címet szerzett. Az olasz sajtó a napokban arról számolt be, hogy Maldini és FIGC-nél szintén pozícióban lévő Leonardo a közelmúltban három napot töltött Barcelonában, hogy Guardiolával egyeztessenek esetleges szerepvállalásról az olasz válogatottnál.

A 67 éves Ancelotti májusban hosszabbított szerződést a brazil szövetséggel a 2030-as világbajnokságig, majd az idei vb-n a nyolcaddöntőben búcsúzott, ez az ötszörös aranyérmes egyik legrosszabb vb-szereplése. Az olasz tréner a brazíliai időszakot megelőzően klubszinten kimondottan eredményes volt: Olaszországban, Angliában, Franciaországban, Spanyolországban és Németországban is bajnoki címet nyert, és egyetlen edzőként ötször emelhette a magasba a Bajnokok Ligája-trófeát.

Az olasz szövetségi kapitányi posztról áprilisban mondott le Gennaro Gattuso, miután a négyszeres világbajnok olasz csapat sorozatban harmadszor sem jutott ki a világbajnokságra.

Az itáliai válogatott a Nemzetek Ligája őszi kiírásában az A-ligában szerepel, szeptember 25-én Rómában fogadja a vb-negyeddöntős belgákat, majd három nappal később a törökökhöz látogat. Október elején Franciaországban vendégeskedik, majd ismét a törökökkel találkozik, akkor Bolognában. Novemberben a vb-4. franciákat látja vendégül, majd zárásként Belgiumban lép pályára. A csoport első és második helyezettje a negyeddöntőbe jut, a negyedik kiesik a B-ligába, a harmadik a bennmaradásért játszhat playoffmeccset.

A vb-döntő másnapján, hétfőn közölt friss világranglistán az olasz válogatott három helyet visszacsúszva a 15. pozíciót foglalja el, legutóbb 2019 őszén volt ilyen alacsony besorolása az együttesnek.