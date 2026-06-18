Ébresztőt fújtak a svájciak: győzni kell a bosnyákok ellen!

ROPPANT ELSZÁNTAK, s csak a győzelem lebeg a svájciak szeme előtt a Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzés előtt. Szinte mindenki elkönyvelte, hogy Svájc az első fordulóban Katar ellen három pontot szerez, a hajrában Miro Muheim öngólja miatt 1–1 lett a vége. Éppen ezért felértékelődik a bosnyákok elleni összecsapás, Svájc továbbra is a csoport első helyére pályázik – ehhez mindenképpen három pontot kell szereznie Los Angelesben.

„Nem vagyunk elégedettek a Katar elleni mérkőzéssel, de fontos, hogy előre tekintsünk – mondta a meccs előtti sajtótájékoztatón a 24 éves Fabian Rieder, aki a második világbajnokságán szerepel. – Mindig győzni akarunk, és csütörtökön mindent megteszünk, hogy jobban teljesítsünk, szeretnénk bizonyítani, hogy erős a csapatunk. Az első fordulóban csereként léptem pályára, még nem tudom, hogy Bosznia-Hercegovina ellen milyen szerep vár rám. Az a lényeg, hogy csapatként legyünk sikeresek.”

Az Augsburg játékosa elmondta, az elmúlt napokban regenerációs edzések és futógyakorlatok szerepeltek a programban, sokan pedig egyénileg dolgoztak. Szót ejtett korábbi stuttgarti csapattársáról, Ermedin Demirovicról, akivel ezúttal ellenfélként találkozhat a pályán.

„Jó volt a kapcsolatunk Stuttgartban, időnként szoktunk beszélgetni. Remek játékos, de rajta kívül is vannak jó képességű támadók a bosnyákoknál, az első perctől koncentrálunk kell. Ahogy mindenki, mi is sokat várunk magunktól, a Katar elleni döntetlen ébresztő volt. Egy nullás vezetésünknél több helyzetet dolgoztunk ki, lezárhattuk volna a meccset, sajnos nem tettük meg. Ezúttal nem szabad ebbe a hibába esnünk, amint lehet, el kell varrnunk a szálakat. Sok tapasztalt, vezér típusú játékosunk van, képesek vagyunk magabiztosan győzni.”

A svájciak önbizalommal telve, magabiztosan várják a meccset, ám a bosnyákok is elszántak.

„Hasznos napok vannak mögöttünk, jól sikerült a regeneráció, készen állunk a Svájc elleni mérkőzésre – mondta a meccs előtti sajtótájékoztatón Stjepan Radeljic, a bosnyákok védője. – Értékes pontot szereztünk Kanada ellen, de most még erősebb csapattal találkozunk, ugyanis Svájc évek óta a világ legjobb válogatottjai között van, éppen ezért a legjobb teljesítményt kell nyújtani. A svájciak hozzászoktak a nagy meccsekhez, tapasztaltak, emiatt fegyelmezettnek kell lennünk. Aprónak tűnő részletek döntenek a győzelemről.”

A korábban a DVSC-ben és a DVTK-ban légióskodó Haris Tabakovic sérülés miatt kihagyta a Kanada elleni meccset, a napokban még egyénileg edzett, így erősen kérdéses a játéka Svájc ellen is.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR – a csütörtök esti, péntek hajnali program

A-CSOPORT, 2. FORDULÓ

18.00: Csehország–Dél-Afrika, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Péntek 3.00: Mexikó–Dél-Korea, Guadalajara (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT, 2. FORDULÓ

21.00: Svájc–Bosznia-Hercegovina, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Péntek 0.00: Kanada–Katar, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!