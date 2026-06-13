Nemzeti Sportrádió

Derrick Etienne: Nem veszíthetünk semmit, viszont annál többet nyerhetünk

NAGY ZSOLTNAGY ZSOLT
2026.06.13. 11:52
Derrick Etienne (Fotó: Getty Images)
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A Ferencvárosban futballozó Lenny Josephet is soraiban tudó Haiti története során először szerezne pontot világbajnokságon.

ÖTVENKÉT ÉV UTÁN tér vissza a világbajnokságra Haiti, amelyet sokan a C-csoport pofozózsákjának gondolnak. A Karib-térség válogatottja az országra jellemző bizonytalan helyzet miatt a selejtező egyik mérkőzését sem játszhatta hazai pályán, ennek ellenére kijutott a tornára, és ugyan a futballisták elsődleges célja a tisztes helytállás, titkon a pontszerzésben reménykednek. A siker értékét növelné, hogy Haiti 1974-ben mindhárom csoportmérkőzését elveszítette, Olaszországtól (1–3), Lengyelországtól (0–7) és Argentínától (1–4) is kikapott.

 

„Történelmet szeretnénk írni – nyilatkozta az AFP-nek Derrick Etienne, az MLS-ben szereplő Toronto FC 29 éves balszélsője. – Természetesen tisztában vagyunk az erőviszonyokkal, de hiszünk magunkban. Nem igazán veszíthetünk semmit, viszont annál többet nyerhetünk, szóval erre törekszünk.”    

Haiti a felkészülési mérkőzéseken felemásan teljesített, Tunéziától (0–1) és Perutól (1–2) kikapott, Izlanddal döntetlent (1–1) játszott, Új-Zélandot viszont 4–0-ra legyőzte. Utóbbi mérkőzésen gólt szerzett a Ferencvárosban futballozó Lenny Joseph is, de rajta kívül is találni „újoncot” a keretben, Wilson Isidor, a Sunderland 25 éves csatára márciusban mutatkozott be, és a négy idei mérkőzésen két góllal tette le a névjegyét. A helyi sportoldal, a haitilibre.com úgy véli, a világbajnokságon a rutinos kapus, ­Johny Placide, a védelem vezére, Ricardo Adé, valamint a 78 eddig válogatott mérkőzésén 44 gólt szerző Duckens Nazon lehet Haiti kulcsjátékosa, rajtuk kívül a szintén gólerős Frantzdy Pierrotban lehet bízni, a fiatalabbak közül pedig az El Paso 23 éves védekező középpályása, Carl Sainté tűnhet ki.

A válogatottat francia szövetségi kapitány, Sébastien Migné irányítja, 2024 márciusa óta tölti be a tisztséget. Az 53 éves szakember korábban több afrikai válogatottnál is dolgozott, 2022 és 2024 között Rigobert Song stábját erősítette Kamerunban. Ezt követően vállalta el Haiti irányítását, és anélkül szedte össze a játékosokat, valamint készítette fel a csapatát, hogy az eltelt több mint két év alatt egyszer is betette volna a lábát az országba.

 „A játékosok nehezen viselték, hogy a selejtezők alatt nem ünnepelhettek együtt a szurkolókkal, ezt a frusztráltságot is megpróbáljuk motivációvá alakítani – idézte Sébastien Mignét az rfi.fr oldala. – Nagyszerű, hogy kijutottunk a tornára, de nem szabad megijednünk a lehetőségtől, helyt kell állnunk. Brazília, Marokkó és Skócia is erősebb nálunk, és bevallom, a sorsolás után kissé megremegtem, viszont most már úgy látom, fantasztikus lehetőséget kaptunk arra, hogy megmutassuk magunkat.”  

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
C-CSOPORT
  0.00: Brazília–Marokkó, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
  3.00: Haiti–Skócia, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
D-CSOPORT
  6.00: Ausztrália–Törökország, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
E-CSOPORT
19.00: Németország–Curacao, Houston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
F-CSOPORT
22.00: Hollandia–Japán, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!   

 

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