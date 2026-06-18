Dajka László szurkol egykori csapattársának, a katari válogatottat irányító Julen Lopeteguinek

NOHA EGY NAPPAL a 2018-as oroszországi világbajnokság rajtja előtt Julen Lopetegui még a spanyol válogatott szövetségi kapitányának vallhatta meg, nem a nyolc évvel ezelőtti tornán mutatkozott be, hanem az idein. És immár nem a spanyol, hanem a katari válogatott élén, 59 esztendősen.

A sztori ismerős lehet: 2018. június 12-én bejelentették, hogy a világbajnokság után a Real Madrid vezetőedzője lesz, ezt viszont nem tolerálta a spanyol szövetség, és azonnal felmentette a kapitányi teendők alól. Az egykori kapus 2025 óta dolgozik Katar legjobbjaival, és a világbajnokság első körében a mostani seregszemle egyik legnagyobb meglepetését szolgáltatva 1–1-es döntetlent ért el Svájc ellen – megszerezve az előző, 2022-es torna rendező országa történetének első világbajnoki pontját.

Dajka László (Fotó: Földi Imre)

„Az élet valamit visszaadott ezzel Julennek a nyolc éve történtekért – mondta a katari kapitány egyik legnagyobb itthoni szurkolója, Dajka László, a 24-szeres válogatott csatár, aki 1988–1989-ben klubtársa volt a spanyol másodosztályú Las Palmasban. – Akkoriban éppen kiestünk a spanyol élvonalból, a klubom pedig kölcsönvette a nagy Real Madridtól a fiatal, mindössze huszonegy éves Lopeteguit. Életkorából adódóan nem állítanám, hogy ő volt az öltöző vezére, csendes, szorgalmas embernek ismertem meg. Megbízható teljesítményt nyújtott, de sajnos ezzel együtt sem tudtuk kiharcolni a visszajutást, a bajnokság után pedig visszatért a Real Madridba, majd emlékeim szerint még más kluboknak is kölcsönadták.”

A királyiaknál csupán egy bajnokin védett a jelenlegi katari kapitány, aki 1994 és 1997 között a Barcelona játékosa is volt öt bajnoki erejéig, előző klubjából, a Logronésből viszont bekerült a spanyol válogatottba, amelynek színeiben egyszer csereként, 1994 tavaszán a horvátok elleni mérkőzésen szerepelt.

„Sokáig élő volt a kapcsolat közöttünk, legalább negyedévente beszéltünk egymással, időnként szakmai kérdésekben is – folytatta a 67 éves Dajka László. – Amikor Budapesten járt, mert egy játékost kellett feltérképeznie akkori munkaadójának, felkerestem a szállodában, jót beszélgettünk. Azon a nyáron, amikor a Real Madrid szakvezetője lett, engem éppen a Kisvárda vezetőedzőjének neveztek ki, kölcsönösen gratuláltunk egymásnak az új munkánkhoz. Az utóbbi években kevésbé aktív közöttünk a kapcsolat, ám ha találkoznánk, biztos, hogy megölelnénk egymást, és elbeszélgetnénk. Ígérem, ha Svájc után Kanada ellen is pontot szerez a csapatával, megkeresem a telefonomban a számát, és gratulálok neki.”

Vajon lehetett valami üzenete annak, hogy a Svájc elleni egyenlítést követően Julen Lopetegui nem a gólszerzőt ment ünnepelni, hanem egyedül leült a kispadra, és kortyolt egyet a vizéből?

Julen Lopetegui szervezett csapatot alakított a katari válogatottból (Fotó: Getty Images)

„Nem hiszem, hogy a nyolc éve vele történtek miatt érzett elégtételt, inkább megkönnyebbülhetett, hogy bejött a terve, és sikerült a pontszerzés az esélyesebb Svájc ellen – véli Dajka László, akinek játékosként az 1986-os világbajnokságon éppúgy a Kanada elleni lehetett a második mérkőzése, ahogyan egykori csapattársának lesz katari kapitányként. – Annak idején a Las Palmas öltözőjében tapasztalhattam spanyol csapattársaimtól, hogy nem rágódnak sokat a múlton, szinte azonnal túllépnek a történteken. Ötszörös bajnokként érkeztem a Honvédtól, azokban az években összesen volt talán tizenöt vereségünk, és ezzel még sokat is mondtam. Ehhez képest a Las Palmast a spanyol élvonalban verték elég rendesen, ez engem rendre megviselt, de a többiek már a meccs után azzal vigasztaltak, hogy jön a következő meccs, és különben is, mindent megtettem a pályán. Biztos vagyok benne, hogy Julen a lefújás után már a Kanada elleni stratégián törte a fejét. Mivel adott esetben a csoportok harmadik helye is továbbjutást érhet, felértékelődtek a döntetlenek, talán ezért is sok az iksz. Kanada nem rossz csapat, azt várom, hogy Lopetegui a társházigazda ellen is megszervezi Katar védekezését, döntetlen körüli eredményt várok a meccstől. Annak idején azt mondtuk, kapusból nem lehet jó edző, de az ő, valamint itthon Bicskei Bertalan és Csank János példája mutatja, hogy talán mégis. Mivel játékosként hátulról irányították a csapatot, edzőként is a szervezettség az elsődleges szempontjuk, ebből most Lopetegui csapata profitálhat.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR – a csütörtök esti, péntek hajnali program

A-CSOPORT, 2. FORDULÓ

18.00: Csehország–Dél-Afrika, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Péntek 3.00: Mexikó–Dél-Korea, Guadalajara (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT, 2. FORDULÓ

21.00: Svájc–Bosznia-Hercegovina, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Péntek 0.00: Kanada–Katar, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!