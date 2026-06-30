Nemzeti Sportrádió

Cristiano Ronaldo megható üzenetet kapott az édesanyjától

T. Z.T. Z.
2026.06.30. 10:11
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Dolores Aveiro (Fotó: Getty Images)
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Portugália Cristiano Ronaldo foci vb 2026 Dolores Aveiro
Az ötszörös portugál aranylabdás Cristiano Ronaldónak édesanyja küldött megható üzenetet a labdarúgó-világbajnokság kellős közepén.

Dolores Aveiro a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) hivatalos közösségi oldalára feltöltött videóban méltatta Cristiano Ronaldót. Megindító gondolatait most tartalmi változtatás nélkül közöljük:

„Nagyon nagy büszkeséggel tölt el az, hogy a fiam továbbra is írja a történelmet. Szeretném megköszönni minden szurkolónak, hogy mindig mellette állnak. Annyit adsz a világnak! Puszi neked, fiam. Édesanyád mindig melletted lesz. Köszönöm mindenkinek a tiszteletet is, amit iránta tanúsítanak. Minden portugál szurkolónak köszönöm! Csókot küldök mindenkinek, a futball mindig a szívemben lesz. Hajrá, Portugália!” – fogalmazott a videóban.

Mint ismert, a portugál válogatott bejutott a legjobb 32 közé a világbajnokságon, ahol első ellenfele majd Horvátország lesz az egyenes kieséses szakaszban. 

 

Portugália Cristiano Ronaldo foci vb 2026 Dolores Aveiro
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