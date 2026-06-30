Cristiano Ronaldo megható üzenetet kapott az édesanyjától

Dolores Aveiro a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) hivatalos közösségi oldalára feltöltött videóban méltatta Cristiano Ronaldót. Megindító gondolatait most tartalmi változtatás nélkül közöljük:

„Nagyon nagy büszkeséggel tölt el az, hogy a fiam továbbra is írja a történelmet. Szeretném megköszönni minden szurkolónak, hogy mindig mellette állnak. Annyit adsz a világnak! Puszi neked, fiam. Édesanyád mindig melletted lesz. Köszönöm mindenkinek a tiszteletet is, amit iránta tanúsítanak. Minden portugál szurkolónak köszönöm! Csókot küldök mindenkinek, a futball mindig a szívemben lesz. Hajrá, Portugália!” – fogalmazott a videóban.

Mint ismert, a portugál válogatott bejutott a legjobb 32 közé a világbajnokságon, ahol első ellenfele majd Horvátország lesz az egyenes kieséses szakaszban.