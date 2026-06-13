Nemzeti Sportrádió

Beszólt az olaszoknak a FIFA elnöke

R. D. P.R. D. P.
2026.06.13. 10:37
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Olaszország Gianni Infantino
foci vb 2026 vb 2026 Olaszország Gianni Infantino
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