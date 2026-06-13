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Beszólt az olaszoknak a FIFA elnöke
R. D. P.
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2026.06.13. 10:37
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Címkék
foci vb 2026
vb 2026
Olaszország
Gianni Infantino
foci vb 2026
vb 2026
Olaszország
Gianni Infantino
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