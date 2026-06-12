Nemzeti Sportrádió

Az As újságírója szerint az aranylabdás Rodriban és Yamal zsenialitásában bízhatnak a spanyolok

JUDI ÁDÁMJUDI ÁDÁM
2026.06.12. 15:31
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Lamine Yamal Rodri foci vb 2026 spanyol labdarúgó-válogatott vb 2026

„Spanyolországnak megvan a megfelelő erősségű játékoskerete, a felépítése és a tapasztalata, pontosan tudja, hogyan kell győzni. (…) A keretnek van aranylabdása, Rodri, aki manapság vitathatatlanul a világ legjobbja a védekező középpályás posztján. S akkor még nem is említettem Lamine Yamalt, aki ritkán felbukkanó tehetség, kiszámíthatatlanságot és ragyogást hoz magával – olyat, amilyennel egyetlen másik csapat sem büszkélkedhet”

– mondta lapunknak Fernando Sánchez Tavero, a madridi As munkatársa már a világbajnokság helyszínéről, az Egyesült Államokból.

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Az Egyesült Államokból adott interjút lapunknak Fernando Sánchez Tavero, aki szerint Spanyolországnak minden esélye megvan, hogy 2010 után ismét világbajnok legyen.

 

Lamine Yamal Rodri foci vb 2026 spanyol labdarúgó-válogatott vb 2026
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