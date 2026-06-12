Az As újságírója szerint az aranylabdás Rodriban és Yamal zsenialitásában bízhatnak a spanyolok

„Spanyolországnak megvan a megfelelő erősségű játékoskerete, a felépítése és a tapasztalata, pontosan tudja, hogyan kell győzni. (…) A keretnek van aranylabdása, Rodri, aki manapság vitathatatlanul a világ legjobbja a védekező középpályás posztján. S akkor még nem is említettem Lamine Yamalt, aki ritkán felbukkanó tehetség, kiszámíthatatlanságot és ragyogást hoz magával – olyat, amilyennel egyetlen másik csapat sem büszkélkedhet”

– mondta lapunknak Fernando Sánchez Tavero, a madridi As munkatársa már a világbajnokság helyszínéről, az Egyesült Államokból.