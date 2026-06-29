Nemzeti Sportrádió

Ancelotti elárulta, miért nem küldte pályára Neymart a japánok ellen

R. D. P.R. D. P.
2026.06.29. 21:53
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Carlo Ancelotti szerint a brazilok megérdemelték a fordítást (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Brazília Japán Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti szerint megérdemelten győzte le Brazília 2–1-re Japánt a labdarúgó-világbajnokság kieséses szakaszának első körében. A fordításnak köszönhetően a brazil válogatott bejutott a nyolcaddöntőbe.

A japánok szerezték meg a vezetést, ám a dél-amerikaiak nem estek pánikba: Casemiro egyenlítése után Gabriel Martinelli késői góljával fordítottak, így kiharcolták a továbbjutást.

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A nagyon szervezett Japán a szünetben még vezetett, a második félidőben azonban nem bírta erővel az ötszörös világbajnok ellen.

„Megérdemeltük a győzelmet. Gólt kaptunk, de a csapat nem veszítette el a türelmét. Már az első félidőben is jól játszottunk. Nagyszerű mérkőzés volt” – nyilatkozta Carlo Ancelotti a brazil SporTV-nek.

A brazilok szövetségi kapitánya kiemelte, hogy együttesének bőségesek a variációs lehetőségei, ami kulcsfontosságú lehet a torna későbbi szakaszában.

„Sok lehetőségünk van, akár a pályán, akár a kispadon. Japán egyáltalán nem könnyű ellenfél, szervezett és rendkívül intenzív csapat. Az pedig különösen fontos, hogy nem véletlenül nyertünk.”

Ancelotti a mérkőzés után Neymar kimaradására is kitért. A houstoni stadion közönsége többször is a támadó becserélését követelte, végül azonban a brazil sztár egyetlen percet sem kapott.

„Neymart a hosszabbításra tartogattam. Beszéltem vele erről. Ha nem sikerül egyenlítenünk, akkor a 60–65. perc környékén pályára küldtem volna. Mivel azonban a csapat kézben tartotta a mérkőzést, nem akartam megtörni a játék ritmusát” – magyarázta Ancelotti.

Brazíliára így már a nyolcaddöntő vár, ahol az Elefántcsontpart–Norvégia párharc győztesével találkozik.

Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026
Morijaszu Hadzsime emelt fővel távozhat a vb-ről (Fotó: Getty Images)

„Ez a vereség mindannyiunknak rendkívül fájdalmas. Nagyon közel voltunk ahhoz, hogy valami igazán különlegeset érjünk el, ezért különösen nehéz elfogadni, hogy az utolsó pillanatokban veszítettük el a mérkőzést. Ugyanakkor végtelenül büszke vagyok minden játékosomra, mert mindent beleadtak Japánért” ezek már a japán kapitány, Morijaszu Hadzsime szavai.

„A szurkolóinknak csak annyit szeretnék mondani: köszönöm, és sajnálom. Tudjuk, mennyire hittek bennünk, és szerettük volna egy újabb történelmi sikerrel meghálálni a támogatásukat, de a futball néha kegyetlen.”

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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
BRAZÍLIA–JAPÁN 2–1 (0–1)
Houston, Houston Stadion, 68 777 néző. Vezette: Mariani (olasz)
BRAZÍLIA: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – B. Guimaraes (Danilo Santos, 90+7.), Casemiro (Fabinho, 90+2.), Paquetá (Endrick, a szünetben) – Rayan, M. Cunha (G. Martinelli, 66.), Vinícius Júnior. Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti
JAPÁN: Szuzuki Z. – Tanigucsi, Tomijaszu, Ito H. – Doan (Szugavara, 66.), Kamada (Tanaka, 78.), Szano K., Ito Dzs. (Macsino, 78.), Nakamura (Szuzuki Dzs., 66.) – Ueda, Maeda (Ogava, 90+7.). Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime
Gólszerző: Casemiro (56.), G. Martinelli (90+6.), ill. Szano K. (29.)

foci vb 2026 Brazília Japán Carlo Ancelotti
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