„Amióta meghaltál, teljesen üres vagyok” – húga emlékéért játszik Diomandé

„Valahányszor gólt szerzek, gondoskodom róla, hogy mindenki megismerje a nevedet. Gondoskodom róla, hogy ne felejtsenek el.”

„Most már nem érzek semmit. Mintha nem is lennék ember. Amióta meghaltál, teljesen üres vagyok.”

„Nem próbálom elfelejteni, mert tudom, hogy úgysem sikerülne. Az egyetlen, amit tehetek, hogy a fájdalmat arra használom, hogy még keményebben dolgozzak, és megvalósítsam mindazt, amiről együtt álmodtunk.”

Diomandé húgának, Roxane-nak mérget tettek az italába, ezt követően nem sikerült őt megmenteni (Fotó: The Players’ Tribune)

Diomandé a 2026-os világbajnokságon kulcsemberként szerepel, és csapattársai szerint ő a „golden boy”, aki az egy egy elleni játékban és cselezésben kiemelkedő. Az elefántcsontparti válogatottban és klubszinten is egyre inkább vezető szerepbe kerül, és sokan úgy látják, hogy Didier Drogba örököse is lehet.

Európa legjobb klubjai is figyelik az RB Leipzigben nyújtott teljesítményét, és már most a legmagasabb szinten bevethető tehetségként tartják számon.

Június 14., vasárnap, 19.00

Houston, Houston Stadion Németország–Curacao 7–1 Június 15., hétfő, 1.00

Philadelphia, Philadelphia Stadion Elefántcsontpart–Ecuador 1–0 Június 20., szombat, 22.00

Toronto, Toronto Stadion Németország–Elefántcsontpart 2–1 Június 21., vasárnap, 2.00

Kansas City, Kansas City Stadion Ecuador–Curacao 0–0 Június 25., csütörtök, 22.00

New York, New York/New Jersey Stadion Ecuador–Németország X–X Június 25., csütörtök, 22.00

Philadelphia, Philadelphia Stadion Curacao–Elefántcsontpart X–X E-CSOPORT