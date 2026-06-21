Nemzeti Sportrádió

„Amióta meghaltál, teljesen üres vagyok” – húga emlékéért játszik Diomandé

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.06.21. 09:40
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Yan Diomandét a Liverpoollal és a Paris Saint-Germainnel is szóba hozták már (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Yan Diomandé elefántcsontparti labdarúgó-válogatott
Amikor az elefántcsontparti Yan Diomandé a 2026-os világbajnokság csoportmeccsén a német válogatott ellen pályára lépett, a világ figyelme rá szegeződött. A 19 éves szélső neve már most egyet jelent a villámgyors cselekkel, a bátor játékstílussal és azzal a kérdéssel: képes-e a legnagyobb színpadon is meghatározó lenni? De miközben milliók a tehetségét figyelik, Diomandé gondolatai egyetlen ember körül forognak: húga, Roxane körül, aki egy évvel ezelőtt, mindössze 15 évesen meghalt, miután megmérgezték az italát.

„Minden, amit a pályán teszek, érted van”

Yan Diomande a The Players’ Tribune felületén megjelent, megrendítő levelében írt először nyilvánosan a veszteségről. Ebben így fogalmazott:

„Én már nem is játékként tekintek erre. Inkább egy színpadként. Ez az én lehetőségem arra, hogy megmutassam az egész világnak azt, amit te láttál bennem.”

Foci vb 2026
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Undav Elefántcsontpart ellen beállt, fordított, és továbbjuttatta Németországot

Az elefántcsontpartiak első helyzetükből vezetést szereztek, a szünetig két meg nem adott gólt szerző németek a második félidő közepén egyenlítettek, a hajrában pedig Deniz Undav második góljával meg is nyerték a meccset és 2014 óta először élték túl a csoportkört.

„Valahányszor gólt szerzek, gondoskodom róla, hogy mindenki megismerje a nevedet. Gondoskodom róla, hogy ne felejtsenek el.”

„Most már nem érzek semmit. Mintha nem is lennék ember. Amióta meghaltál, teljesen üres vagyok.”

„Nem próbálom elfelejteni, mert tudom, hogy úgysem sikerülne. Az egyetlen, amit tehetek, hogy a fájdalmat arra használom, hogy még keményebben dolgozzak, és megvalósítsam mindazt, amiről együtt álmodtunk.”

Diomandé húgának, Roxane-nak mérget tettek az italába, ezt követően nem sikerült őt megmenteni (Fotó: The Players’ Tribune)

Diomandé a 2026-os világbajnokságon kulcsemberként szerepel, és csapattársai szerint ő a „golden boy”, aki az egy egy elleni játékban és cselezésben kiemelkedő. Az elefántcsontparti válogatottban és klubszinten is egyre inkább vezető szerepbe kerül, és sokan úgy látják, hogy Didier Drogba örököse is lehet.

Európa legjobb klubjai is figyelik az RB Leipzigben nyújtott teljesítményét, és már most a legmagasabb szinten bevethető tehetségként tartják számon.

Június 14., vasárnap, 19.00
Houston, Houston Stadion		Németország–Curacao7–1
Június 15., hétfő, 1.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Elefántcsontpart–Ecuador1–0
Június 20., szombat, 22.00
Toronto, Toronto Stadion		Németország–Elefántcsontpart2–1
Június 21., vasárnap, 2.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Ecuador–Curacao0–0
Június 25., csütörtök, 22.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Ecuador–NémetországX–X
Június 25., csütörtök, 22.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Curacao–ElefántcsontpartX–X
E-CSOPORT
AZ E-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGk P   
1. Németország229–2+7 6   
2. Elefántcsontpart2112–23   
3. Ecuador2110–1–1 1   
4. Curacao2111–7–6 1   

 

foci vb 2026 Yan Diomandé elefántcsontparti labdarúgó-válogatott
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