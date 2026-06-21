„Amióta meghaltál, teljesen üres vagyok” – húga emlékéért játszik Diomandé
„Minden, amit a pályán teszek, érted van”
Yan Diomande a The Players’ Tribune felületén megjelent, megrendítő levelében írt először nyilvánosan a veszteségről. Ebben így fogalmazott:
„Én már nem is játékként tekintek erre. Inkább egy színpadként. Ez az én lehetőségem arra, hogy megmutassam az egész világnak azt, amit te láttál bennem.”
Undav Elefántcsontpart ellen beállt, fordított, és továbbjuttatta Németországot
„Valahányszor gólt szerzek, gondoskodom róla, hogy mindenki megismerje a nevedet. Gondoskodom róla, hogy ne felejtsenek el.”
„Most már nem érzek semmit. Mintha nem is lennék ember. Amióta meghaltál, teljesen üres vagyok.”
„Nem próbálom elfelejteni, mert tudom, hogy úgysem sikerülne. Az egyetlen, amit tehetek, hogy a fájdalmat arra használom, hogy még keményebben dolgozzak, és megvalósítsam mindazt, amiről együtt álmodtunk.”
Diomandé a 2026-os világbajnokságon kulcsemberként szerepel, és csapattársai szerint ő a „golden boy”, aki az egy egy elleni játékban és cselezésben kiemelkedő. Az elefántcsontparti válogatottban és klubszinten is egyre inkább vezető szerepbe kerül, és sokan úgy látják, hogy Didier Drogba örököse is lehet.
Európa legjobb klubjai is figyelik az RB Leipzigben nyújtott teljesítményét, és már most a legmagasabb szinten bevethető tehetségként tartják számon.
|Június 14., vasárnap, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Németország–Curacao
|7–1
|Június 15., hétfő, 1.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Elefántcsontpart–Ecuador
|1–0
|Június 20., szombat, 22.00
Toronto, Toronto Stadion
|Németország–Elefántcsontpart
|2–1
|Június 21., vasárnap, 2.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Ecuador–Curacao
|0–0
|Június 25., csütörtök, 22.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Ecuador–Németország
|X–X
|Június 25., csütörtök, 22.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Curacao–Elefántcsontpart
|X–X
|AZ E-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Németország
|2
|2
|–
|–
|9–2
|+7
|6
|2. Elefántcsontpart
|2
|1
|–
|1
|2–2
|0
|3
|3. Ecuador
|2
|–
|1
|1
|0–1
|–1
|1
|4. Curacao
|2
|–
|1
|1
|1–7
|–6
|1