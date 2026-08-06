Nemzeti Sportrádió

Njie és Djukanovics az ETO két csatára a Riga elleni odavágón – kezdőcsapatok

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.08.06. 18:00
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Djukanovics is ott van az ETO kezdőjében (Fotó: Nagy Gábor)
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Kl-selejtező Konferencialiga-selejtező ETO ETO FC Konferencialiga Riga FC
Az ETO FC 19 órától a Riga FC vendégeként lép pályára a labdarúgó Konferencialiga-selejtező 3. fordulójában. Íme, az odavágó kezdőcsapatai. A győrieknél egy változás a hétvégi, Nyíregyháza elleni meccshez képest: Stefulj helyére Szép Márton került be.

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Bajnoki ág
RIGA FC (lett)–ETO FC élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Riga, Skonto Stadion, 19 óra (Tv: Duna World). Vezeti: Gal Leibovitz (Matitjahu Jakobov, Rostislav Talis) – izraeliek
RIGA: Orols – Jurkovskis, Paulo Eduardo, Musah, A. Salazar – Galo, Ankrah, Iago Siqueira – Auani, M. Diop – Reginaldo Ramires. Vezetőedző: Adrián Gula
A kispadon: Kazainis, Zviedris (kapusok), Abner, Badamosi, Cernomordijs, Caio Ferreira, Oulad, Saco, Taiwo, Tonisevs, Wassom
ETO: Petrás – Selyem B., Umathum, Urblík N., Krpics – Décsy – Szép M., Schön – Bumba – Njie, Djukanovics. Vezetőedző: Efraín Juárez
A kispadon: Megyeri (kapus), Bánáti, Bíró B., Csorba, Huszár, Kószás, Mass, Stefulj, Tollár, Vladoiu

 

Kl-selejtező Konferencialiga-selejtező ETO ETO FC Konferencialiga Riga FC
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