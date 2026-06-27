A zöld-fokiak kapitánya: Kis ország vagyunk, de semmi sem lehetetlen

A zöld-fokiak a Szaúd-Arábia elleni 0–0 után kerültek nehéz helyzetbe, és csak úgy juthattak tovább, hogy Spanyolország legyőzte Uruguayt. A játékosok a pályán várva, telefonon követték a másik meccs utolsó perceit, majd a spanyol győzelem hírére kitört az ünneplés.

Bubista szerint a siker alapja a fegyelem és az egység volt: „Büszke vagyok rájuk. Nem veszítettünk meccset, ez a szervezettség és a csapatszellem eredménye. Kis ország vagyunk, de semmi sem lehetetlen.”

A történelmi továbbjutás után a csapat a világbajnoki címvédő Argentina ellen készül, ahol Lionel Messi is vár rájuk. Bubista szerint ez egyszerre megtiszteltetés és új kihívás: „A saját játékunkat játsszuk, de jellemesen és felelősséggel.”

A szaúdiak elleni összecsapás egyik hőse, Deroy Duarte a mérkőzés után meghatottan beszélt: „Ez őrület, mintha egy álomban élnék. Gyerekkorom óta erről álmodtam. A meccs legjobbjának lenni és történelmet írni a vb-n felfoghatatlan.”

Hozzátette, hogy most még az ünneplés ideje van, de hamarosan már az Argentína elleni „nagyon nehéz” meccsre kell készülniük: „Hinnünk kell magunkban, mert minden lehetséges.”

A zöld-foki-szigeteki válogatott így története legnagyobb sikerét ünnepli, miközben már a következő, minden eddiginél nagyobb kihívásra készül.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

H-CSOPORT

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK–SZAÚD-ARÁBIA 0–0