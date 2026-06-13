Nemzeti Sportrádió

A végére ott a negyedik, az Egyesült Államok simán legyőzte Paraguayt

H. Á.H. Á.
2026.06.13. 05:04
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Joggal ünnepelhettek az amerikaiak a végén (Fotó: Getty Images)
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Egyesült Államok foci vb 2026 vb 2026 Paraguay
Az Egyesült Államok győzelemmel mutatkozott be a részben hazai rendezésű világbajnokságon, miután magyar idő szerint szombat hajnalban meggyőző teljesítménnyel 4–1-re legyőzte a nem túl acélos Paraguayt a D-csoport első mérkőzésén.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
D-CSOPORT
3.00: EGYESÜLT ÁLLAMOK–PARAGUAY 4–1 (3–0)
Los Angeles, Los Angeles Stadion, 70 492 néző. Vezeti: Danny Makkelie (holland) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Gólszerző: Bobadilla (7. – öngól), Balogun (31., 45+5.), Gio Reyna (90+7.) ill. Maurício (73.)

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