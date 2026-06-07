A vb-rajt előtt meghosszabbították az algériai szövetségi kapitány szerződését

A 62 éves, bosnyák származású, svájci szakember 2024 februárjában vette át a posztot Dzsamel Belmaditól, irányításával pedig az algériai válogatott 12 év szünet után harcolta ki a vb-szereplést a jövő csütörtökön kezdődő tengerentúli rendezésű viadalon.

A szövetség a honlapján kiemelte: Petkovic érkezésekor a válogatott a FIFA világranglistáján a 43. helyen állt, az afrikai kontinenst tekintve pedig hetedik volt, míg a legutóbbin a 28., illetve a negyedik pozíciót foglalja el. Hozzátették: a rutinos tréner irányításával 28 mérkőzést vívtak, ebből 21-szer nyertek négy döntetlen és három vereség mellett.

A vb-n az afrikai együttes a J csoportban szerepel majd a címvédő Argentínával, valamint Ausztriával és Jordániával. Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő torna mérkőzéseit az M4 Sport közvetíti.

من مراسم توقيع الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش على عقده الجديد مع المنتخب الوطني إلى غاية 31 جويلية 2028#LesVerts ⭐️⭐️ | #123VivaLAlgérie 🇩🇿 pic.twitter.com/tKr4PvzM0L — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) June 7, 2026