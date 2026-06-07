Nemzeti Sportrádió

A vb-rajt előtt meghosszabbították az algériai szövetségi kapitány szerződését

2026.06.07. 16:54
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Fotó: X/@LesVerts
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foci vb 2026 vb 2026 Algéria Vladimir Petkovic algériai válogatott
Vladimir Petkovic 2028 júliusáig marad a világbajnoki résztvevő algériai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, ezt az afrikai ország sportági szervezete jelentette be vasárnap.

A 62 éves, bosnyák származású, svájci szakember 2024 februárjában vette át a posztot Dzsamel Belmaditól, irányításával pedig az algériai válogatott 12 év szünet után harcolta ki a vb-szereplést a jövő csütörtökön kezdődő tengerentúli rendezésű viadalon.

A szövetség a honlapján kiemelte: Petkovic érkezésekor a válogatott a FIFA világranglistáján a 43. helyen állt, az afrikai kontinenst tekintve pedig hetedik volt, míg a legutóbbin a 28., illetve a negyedik pozíciót foglalja el. Hozzátették: a rutinos tréner irányításával 28 mérkőzést vívtak, ebből 21-szer nyertek négy döntetlen és három vereség mellett.

A vb-n az afrikai együttes a J csoportban szerepel majd a címvédő Argentínával, valamint Ausztriával és Jordániával. Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő torna mérkőzéseit az M4 Sport közvetíti.

Június 17., szerda, 3.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Argentína–Algéria
Június 17., szerda, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Ausztria–Jordánia
Június 22., hétfő, 19.00
Dallas, Dallas Stadion		Argentína–Ausztria
Június 23., kedd, 5.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Jordánia–Algéria
Június 28., vasárnap, 4.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Algéria–Ausztria
Június 28., vasárnap, 4.00
Dallas, Dallas Stadion		Jordánia–Argentína
a j-csoport programja

 

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