A vb-rajt előtt meghosszabbították az algériai szövetségi kapitány szerződését

A 62 éves, bosnyák származású, svájci szakember 2024 februárjában vette át a posztot Dzsamel Belmaditól, irányításával pedig az algériai válogatott 12 év szünet után harcolta ki a vb-szereplést a jövő csütörtökön kezdődő tengerentúli rendezésű viadalon.
A szövetség a honlapján kiemelte: Petkovic érkezésekor a válogatott a FIFA világranglistáján a 43. helyen állt, az afrikai kontinenst tekintve pedig hetedik volt, míg a legutóbbin a 28., illetve a negyedik pozíciót foglalja el. Hozzátették: a rutinos tréner irányításával 28 mérkőzést vívtak, ebből 21-szer nyertek négy döntetlen és három vereség mellett.
A vb-n az afrikai együttes a J csoportban szerepel majd a címvédő Argentínával, valamint Ausztriával és Jordániával. Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő torna mérkőzéseit az M4 Sport közvetíti.
|Június 17., szerda, 3.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Argentína–Algéria
|Június 17., szerda, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Ausztria–Jordánia
|Június 22., hétfő, 19.00
Dallas, Dallas Stadion
|Argentína–Ausztria
|Június 23., kedd, 5.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Jordánia–Algéria
|Június 28., vasárnap, 4.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Algéria–Ausztria
|Június 28., vasárnap, 4.00
Dallas, Dallas Stadion
|Jordánia–Argentína