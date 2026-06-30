Nemzeti Sportrádió

A Premier League kommentátora bízik egy brazil–angol negyeddöntőben, és Argentína címvédését sem zárja ki

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.06.30. 17:21
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Márkus Ádám Premier League kommentátorkétn az angolok sikeréért szorít a leginkább (Fotó: NSO Tv)
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labdarúgás foci vb 2026 Brazília Anglia Spíler Tv Argenína
Csaknem tíz éve közvetíti a Premier League meccseit Márkus Ádám a Spíler Tv-n, a kommentátor természetesen amikor csak lehet, fennmarad, vagy éppen felkel, hogy élőben nézhesse a világbajnokság mérkőzéseit. Az NSO Tv az egyenes kieséses szakasz első néhány találkozója után faggatta Márkust többek közt az esélyekről, meglepetésekről, illetve az új szabályokról.

„Lényegében most kezdődik a világbajnokság, főleg ha azt nézzük, hogy sokáig harminckét csapatos vb-ket láthattunk az elmúlt két-három évtizedben – kezdte Márkus Ádám a Premier League egyik állandó kommentátora. – Most pedig ugye ennyien maradtak, sőt már kiestek többek között a németek vagy a hollandok. Nagyon izgalmas, baromi feszült volt mindegyik mérkőzés idáig. Minimálisak a különbségek, és nemcsak a tizenegyespárbajoknál, hanem már előtte is. Úgyhogy szerintem a fesztiválhangulatból most érkezünk meg valóban az igazi véres mérkőzésekhez.”

Az NSO Tv videójából az is kiderül, Márkus Ádám mely csapatokat várja a legjobb négy közé, az is, hogy kit nem, de elárulta, hogy mennyire adja számára vissza a televíziós közvetítés a világbajnokság hangulatát.

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labdarúgás foci vb 2026 Brazília Anglia Spíler Tv Argenína
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