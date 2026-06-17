Nemzeti Sportrádió

Így látja a Premier League-kommentátor az angol válogatott vb-esélyeit

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.06.17. 13:35
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Az angolok ezúttal is esélyesek, hogy végül hol végeznek... (Fotó: Getty)
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foci vb 2026 Anglia Horvátország Spíler Tv angol válogatott Harry Kane Cole Palmer Lewis Hall
Somos Ákos évek óta, hétről hétre közvetíti a Premier League mérkőzéseit a Spíler Tv-n. A kommentátor az NSO Tv stábjának beszélt arról, mit is vár az angol csapattól a tengerentúli világbajnokságon. Thomas Tuchel együttese magyar idő szerint szerdán 22:00-kor kezd a horvátok ellen.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
L-CSOPORT
22.00: Anglia–Horvátország, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

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Josko Gvardiol kommandós gyakorlattal készült a vb-re

A korábbi kispesti játékos, Aníbal Godoy pályafutása második világbajnokságán szerepel Panamával, de a torna után elköszön a válogatottól.

 

foci vb 2026 Anglia Horvátország Spíler Tv angol válogatott Harry Kane Cole Palmer Lewis Hall
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