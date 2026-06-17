Így látja a Premier League-kommentátor az angol válogatott vb-esélyeit

Somos Ákos évek óta, hétről hétre közvetíti a Premier League mérkőzéseit a Spíler Tv-n. A kommentátor az NSO Tv stábjának beszélt arról, mit is vár az angol csapattól a tengerentúli világbajnokságon. Thomas Tuchel együttese magyar idő szerint szerdán 22:00-kor kezd a horvátok ellen.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

L-CSOPORT

22.00: Anglia–Horvátország, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!