Labdarúgás: két fiatalgól az NB I 3. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 3. fordulójával folytatjuk a 2006-ban, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Az ETO FC–Ferencváros mérkőzést elhalasztották.

Pénteken a Puskás Akadémia 3–2-re legyőzte az MTK Budapestet a Hungária körúton. A fővárosi csapatban 45 percet játszott a 19 éves László Krisztián, míg a felcsúti alakulatban a 19 esztendős Lehoczki Bendegúz védett,

63 percig volt pályán a 20 éves Kern Martin, aki gólt is szerzett,

valamint 27 percre állt be a 18 esztendős Varga Zsombor.

Szombaton a Vasas 5–0-ra megverte a Zalaegerszeget a Fáy utcában. Az angyalföldieknél a 19 éves Engedi Márk állt a kapuban, 14 percre becserélték a 20 éves Molnár Csabát és 7-re a vele egyidős Girsik Attilát. A ZTE-ben a 18 éves Garai Zétény 45, a 19 esztendős Rózsa Máté 36 percet játszott.

Az Újpest 4–2-re nyert Kisvárdán. A hazai együttesben a 19 éves Osztrovka Maxim végigjátszotta a mérkőzést, valamint egy-egy félidőn keresztül szerepelt a 20 éves Ésik Ákos és a 18 esztendős Szikszai Hennagyij. A liláknál 84 percet volt pályán a 17 éves Ujváry Ferenc és 6-ot a 20 esztendős Fenyő Noah.

Vasárnap a Paks 2–2-es döntetlent játszott a Kispest-Honvéd ellen a Fehérvári úti Stadionban. A tolnaiaknál a 18 éves Galambos János 45, a 19 esztendős Győrfi Milán 36 percig bizonyíthatott, míg a vendégeknél

egyaránt 85 percet játszott a 19 éves Szamosi Ádám, a 18 éves Somogyi Ádám és a 16 esztendős Somogyi Tamás – utóbbi be is talált.

A Debrecen 1–0-ra nyert a Nyíregyháza ellen a Nagyerdei Stadionban. A DVSC-ben a 20 éves Sain Balázs Csaba 58, a 19 éves Patai Dávid 32 percet játszott, míg a Spartacusban 45 percig volt a pályán a 18 esztendős Hős Zsombor.

A Győri ETO–Ferencváros mérkőzést elhalasztották.

A 2006-OS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2026–2027-ES ÉVADÁNAK 3. FORDULÓJÁBAN: 1152

Csapatok:

Kispest-Honvéd: 85+85+85=255

Puskás Akadémia: 90+63+27=180

Kisvárda: 90+45+45=180

Vasas: 90+14+7=111

Újpest: 84+6=90

Debrecen: 58+32=90

Zalaegerszeg: 45+36=81

Paks: 45+30=75

MTK Budapest: 45

Zalaegerszeg: 45

Ferencváros: halasztott

Győri ETO: halasztott



Játékosok:

Engedi Márk (Vasas): 90

Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia): 90

Osztrovka Maxim (Kisvárda): 90

Somogyi Ádám (Kispest-Honvéd): 85

Somogyi Tamás (Kispest-Honvéd): 85

Szamosi Ádám (Kispest-Honvéd): 85

Ujváry Ferenc (Újpest): 84

Kern Martin (Puskás Akadémia): 63

Sain Balázs Csaba (Debrecen):: 58

László Krisztián (MTK Budapest): 45

Garai Zétény (Zalaegerszeg): 45

Ésik Ákos (Kisvárda): 45

Szikszai Hennagyij (Kisvárda): 45

Galambos János (Paks): 45

Hős Zsombor (Nyíregyháza): 45

Rózsa Máté (Zalaegerszeg): 36

Patai Dávid (Debrecen): 32

Győrfi Milán (Paks): 30

Varga Zsombor (Puskás Akadémia): 27

Molnár Csaba (Vasas): 14

Girsik Attila (Vasas): 7

Fenyő Noah (Újpest): 6

(Kiemelt képünkön: A 16 éves Somogyi Tamás megszerezte első NB I-es gólját Forrás: Kispest-Honvéd)