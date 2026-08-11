Labdarúgás: két fiatalgól az NB I 3. fordulójában
A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 3. fordulójával folytatjuk a 2006-ban, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Pénteken a Puskás Akadémia 3–2-re legyőzte az MTK Budapestet a Hungária körúton. A fővárosi csapatban 45 percet játszott a 19 éves László Krisztián, míg a felcsúti alakulatban a 19 esztendős Lehoczki Bendegúz védett,
63 percig volt pályán a 20 éves Kern Martin, aki gólt is szerzett,
valamint 27 percre állt be a 18 esztendős Varga Zsombor.
Szombaton a Vasas 5–0-ra megverte a Zalaegerszeget a Fáy utcában. Az angyalföldieknél a 19 éves Engedi Márk állt a kapuban, 14 percre becserélték a 20 éves Molnár Csabát és 7-re a vele egyidős Girsik Attilát. A ZTE-ben a 18 éves Garai Zétény 45, a 19 esztendős Rózsa Máté 36 percet játszott.
Az Újpest 4–2-re nyert Kisvárdán. A hazai együttesben a 19 éves Osztrovka Maxim végigjátszotta a mérkőzést, valamint egy-egy félidőn keresztül szerepelt a 20 éves Ésik Ákos és a 18 esztendős Szikszai Hennagyij. A liláknál 84 percet volt pályán a 17 éves Ujváry Ferenc és 6-ot a 20 esztendős Fenyő Noah.
Vasárnap a Paks 2–2-es döntetlent játszott a Kispest-Honvéd ellen a Fehérvári úti Stadionban. A tolnaiaknál a 18 éves Galambos János 45, a 19 esztendős Győrfi Milán 36 percig bizonyíthatott, míg a vendégeknél
egyaránt 85 percet játszott a 19 éves Szamosi Ádám, a 18 éves Somogyi Ádám és a 16 esztendős Somogyi Tamás – utóbbi be is talált.
A Debrecen 1–0-ra nyert a Nyíregyháza ellen a Nagyerdei Stadionban. A DVSC-ben a 20 éves Sain Balázs Csaba 58, a 19 éves Patai Dávid 32 percet játszott, míg a Spartacusban 45 percig volt a pályán a 18 esztendős Hős Zsombor.
A Győri ETO–Ferencváros mérkőzést elhalasztották.
A 2006-OS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2026–2027-ES ÉVADÁNAK 3. FORDULÓJÁBAN: 1152
Csapatok:
Kispest-Honvéd: 85+85+85=255
Puskás Akadémia: 90+63+27=180
Kisvárda: 90+45+45=180
Vasas: 90+14+7=111
Újpest: 84+6=90
Debrecen: 58+32=90
Zalaegerszeg: 45+36=81
Paks: 45+30=75
MTK Budapest: 45
Zalaegerszeg: 45
Ferencváros: halasztott
Győri ETO: halasztott
Játékosok:
Engedi Márk (Vasas): 90
Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia): 90
Osztrovka Maxim (Kisvárda): 90
Somogyi Ádám (Kispest-Honvéd): 85
Somogyi Tamás (Kispest-Honvéd): 85
Szamosi Ádám (Kispest-Honvéd): 85
Ujváry Ferenc (Újpest): 84
Kern Martin (Puskás Akadémia): 63
Sain Balázs Csaba (Debrecen):: 58
László Krisztián (MTK Budapest): 45
Garai Zétény (Zalaegerszeg): 45
Ésik Ákos (Kisvárda): 45
Szikszai Hennagyij (Kisvárda): 45
Galambos János (Paks): 45
Hős Zsombor (Nyíregyháza): 45
Rózsa Máté (Zalaegerszeg): 36
Patai Dávid (Debrecen): 32
Győrfi Milán (Paks): 30
Varga Zsombor (Puskás Akadémia): 27
Molnár Csaba (Vasas): 14
Girsik Attila (Vasas): 7
Fenyő Noah (Újpest): 6
(Kiemelt képünkön: A 16 éves Somogyi Tamás megszerezte első NB I-es gólját Forrás: Kispest-Honvéd)