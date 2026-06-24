Nemzeti Sportrádió

A mezoamerikai labdajáték titkai

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
• Mexikóváros
2026.06.24. 10:55
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A futball Mexikó egyik legfontosabb közös nyelve, ám a labda története jóval régebbre nyúlik a múltba: az olmékok, maják és aztékok világában a mai nyelvezet szerinti Juego de Pelota egyszerre szolgálta a szórakozást, a politikát és a vallást, miközben a pályákon az élet, a halál és az újjászületés mítoszai is megelevenedtek.
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A Mundial előtt is volt élet: a mezoamerikai labdajáték titkai

Az olmékok, maják és aztékok világában a mai nyelvezet szerinti Juego de Pelota egyszerre szolgálta a szórakozást, a politikát és a vallást, miközben a pályákon az élet, a halál és az újjászületés mítoszai is megelevenedtek.

 

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