A mezoamerikai labdajáték titkai

A futball Mexikó egyik legfontosabb közös nyelve, ám a labda története jóval régebbre nyúlik a múltba: az olmékok, maják és aztékok világában a mai nyelvezet szerinti Juego de Pelota egyszerre szolgálta a szórakozást, a politikát és a vallást, miközben a pályákon az élet, a halál és az újjászületés mítoszai is megelevenedtek.