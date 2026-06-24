A Mundial előtt is volt élet: a mezoamerikai labdajáték titkai

Ulamakörök

Ha nem is minden szól napjaink Mexikójában a futballról, az azért kijelenthető, hogy központi témát jelent, hogy az ország harmadszor (társ)rendez labdarúgó-világbajnokságot. A torna harmadik hetében járva azt tapasztalni, hogy a stadionok rendre megtelnek, a szurkolók ellepik Mexikóváros, Guadalajara és Monterrey utcáit, a mérkőzések pedig napról napra új történeteket írnak. A Mundial közepén azonban könnyű megfeledkezni arról, hogy Mexikó földjén a labdajátékok története évezredekre nyúlik vissza.

A mai Mexikó területén több mint háromezer éve játszanak labdajátékokat. Mire Európában megszülettek volna az első modern sportágak, a mezoamerikai civilizációk már olyan pályákat építettek, amelyek köré rituális szertartások, politikai események és közösségi ünnepek szerveződtek. A játékot ma összefoglaló néven Juego de Pelotának nevezik, de valójában nem egyetlen sportról beszélünk: az évszázadok során számos változata alakult ki, amelyek különböző szabályok szerint működtek, mégis ugyanahhoz a kulturális hagyományhoz tartoztak.

A legkorábbi ismert bizonyítékok az olmék kultúrához köthetők. A régészeti leletek alapján már Krisztus előtt 1200 körül játszottak gumilabdával a Mexikói-öböl partvidékén. Az ezt követő évszázadokban a játék eljutott a majákhoz, a zapotékokhoz, később a toltékokhoz és az aztékokhoz is. A régészek mára több mint ezerötszáz pályát tártak fel Mexikóban és Közép-Amerikában, ami önmagában is mutatja, hogy az egész térséget összekötő kulturális jelenségről volt szó. Kevés hagyomány létezett Mezoamerikában, amely ennyire általános lett volna. Birodalmak emelkedtek fel és tűntek el, uralkodó dinasztiák váltották egymást, városok néptelenedtek el, de a labdajáték fennmaradt. A pályák maradványai ma is szinte minden jelentősebb régészeti helyszínen megtalálhatók Chichén Itzától Monte Albánon át Xochicalcóig.

A csípő, alkar, váll és térd érhetett a tömör labdához

Tömör gumilabdával játszottak a mexikói ősök (Fotó: Imago Images)

A játék első pillantásra emlékeztethet a modern sportokra, de valójában egészen más logika szerint működött. A játékosok tömör gumilabdával játszottak, amely ötszáz grammos súlytól kezdve akár három-négy kilogrammot is nyomhatott. A játékszert rendszerint nem lehetett kézzel megérinteni, ezért a résztvevők csípővel, alkarral, vállal, térddel vagy combbal próbálták játékban tartani. A szabályokat nem ismerjük teljes bizonyossággal, valószínűleg korszakonként, illetve régiónként is eltértek. A régészeti leletek és ábrázolások alapján azonban úgy tűnik, hogy a mérkőzéseket kisebb, gyakran két-három tagú csapatok játszhatták, a cél pedig az volt, hogy a labda ne érjen tiltott módon földet, illetve az ellenfél hibára kényszerítésével pontokat szerezzenek. A játékosok vastag védőfelszerelést viseltek a csípőjükön és más testrészeiken, hiszen a nehéz gumilabda érzékeny sérüléseket okozhatott.

A mérkőzéseket jellegzetes, hosszúkás pályákon játszották, amelyek legtöbbször egy nagy „I” betű alakjára emlékeztettek. A játékteret kétoldalt emelkedő kőfalak vagy lejtős oldalak szegélyezték, amelyekről a labda visszapattanhatott. A pályák mérete jelentősen változott: egyes kisebb helyszíneken mindössze néhány tíz méter hosszú játéktereket alakítottak ki, míg a legnagyobb ismert pálya a maja kori Chichén Itzában mintegy 168 méter hosszú és 70 méter széles volt. A monumentális méretek azonban inkább kivételnek számítottak; a legtöbb pálya ennél jóval kisebb lehetett. Mivel a pályák rendszerint a városok szertartási központjában kaptak helyet, nemcsak sportlétesítményként szolgáltak, hanem a közösségi és vallási élet fontos színterei is voltak.

A kosárlabdázás őse is lehetett a függőleges kőgyűrűre (is) játszott pok-tapok

A legismertebbek falain kőgyűrűk is helyet kaptak (mint például Xochicalcóban, ahol volt szerencsém a minap eltölteni némi időt), amelyek különleges szerepet tölthettek be a pontszerzésben. A kutatók egy része szerint a labda gyűrűn való átjuttatása rendkívül értékes pontot vagy akár azonnali győzelmet jelenthetett. Mivel azonban ezek a gyűrűk több méter magasan helyezkedtek el, és a játékosok nem használhatták a kezüket, egy-egy ilyen találat valószínűleg ritka eseménynek számított. Fontos az is, hogy a kőgyűrűk nem minden pályán jelentek meg, így a játék évszázadokon át nélkülük is létezett – mindenesetre, ha Mexikóban valahol ábrázolni kívánják a játékteret, jellemzően körgyűrűkkel mint különös ismertetőjellel ábrázolják.

A hódításra érkező spanyolok mágikus eszközzel találkoztak

A gumilabda már önmagában technológiai csodának számított. A mezoamerikai népek évszázadokkal az európaiak előtt ismerték a természetes kaucsuk feldolgozásának módszereit. A latexet különböző növényi anyagokkal keverték, így olyan rugalmas labdákat tudtak készíteni, amelyek képesek voltak magasra pattanni – amikor a spanyolok megérkeztek Amerikába, ez mágikus jelenségnek tűnt számukra, hiszen Európában akkoriban, a 16. század elején még nem létezett hasonló technológia.

Mindez azonban csak a felszín. A mezoamerikai labdajáték jelentőségét a mögötte álló világkép adta. Korunk embere hajlamos a sportot szórakozásként értelmezni, a mezoamerikai civilizációkban azonban a játék a vallás, a politika és a társadalom része volt. A pályák a városok legfontosabb pontjain, templomok, paloták és szertartási terek közelében kaptak helyet, ami jelzi, hogy a mérkőzések jóval többet jelentettek holmi versengésnél.

Ulamajátékosok akcióban: Mexikóban manapság is megmérkőznek a meglehetősen szilaj vetélkedésben a férfiak (Fotó: AFP)

Kegyetlen is lehetett a vége: a veszteseket kivégezték…

A kutatók szerint a játék sok esetben a kozmikus rend szimbóluma volt. A pálya az univerzumot jeleníthette meg, a labda pedig a Napot vagy más égitesteket jelképezhette, a mérkőzés így a világot mozgató erők allegóriájává vált. A játék nem csupán azt döntötte el, melyik csapat a jobb, hanem azt is megmutatta, hogyan gondolkodtak az emberek a világról és benne a saját helyükről. Nem véletlen, hogy a maja kultúra egyik legismertebb mítosza, a Popol Vuh is egy labdajáték köré épül. A történetben a Hős Ikrek (Hunahpú és Xbalanqué) az alvilág, Xibalba urainak kihívását fogadják el, majd próbák sorát kiállva legyőzik őket, ami a maja gondolkodásban az élet, a halál és az újjászületés ciklusának egyik legfontosabb mitológiai kifejeződésévé vált.

A vallási jelentőség mellett politikai funkciója is volt a labdajátéknak. Egyes történészek szerint a mérkőzések alkalmasak lehettek konfliktusok kezelésére, szövetségek megerősítésére vagy az uralkodói hatalom demonstrálására. A játék tehát egyszerre volt szertartás, propaganda és közösségi esemény.

Fotó: Imago Images

Talán ebből fakad a játék legismertebb és egyben legtöbbet vitatott eleme is: az emberáldozatok kérdése. A népszerű kultúra gyakran leegyszerűsíti a történetet arra, hogy a vesztes csapat tagjait kivégezték, a valóság azonban ennél jóval összetettebb. Régészeti leletek és korabeli ábrázolások alapján kétségtelen, hogy bizonyos vallási szertartások összekapcsolódtak az emberáldozatokkal, a kutatók ugyanakkor ma már óvatosabban fogalmaznak, és nem tekintik bizonyítottnak, hogy minden mérkőzés ilyen módon végződött volna.

A spanyol hódítás után a hagyomány fokozatosan visszaszorult. A keresztény hatóságok számos vallási elemét betiltották, a pályák egy része elnéptelenedett, mások egyszerűen az enyészeté lettek. A játék azonban nem tűnt el teljesen: Északnyugat-Mexikó egyes közösségeiben ma is játsszák az ulama nevű játékot, amelyet sokan a mezoamerikai labdajáték utolsó, még létező „örökösének” tartanak.

Miközben a világbajnokság lassan az egyenes kieséses szakasz legizgalmasabb napjai felé halad, könnyű párhuzamot találni a múlt és a jelen között. Persze nem azért, mert a modern futball a Juego de Pelotából fejlődött volna ki – erre nincs bizonyíték, a két játék között nincs közvetlen kapcsolat –, hanem mert mindkettő ugyanarról árulkodik: az emberek különös képességéről, hogy egy labda köré közösséget, identitást és történeteket építsenek.