A japánok gólszerzője magyarázatot adott a „telefonos” gólörömre

A japán győzelemnek köszönhetően a két meccsen kilenc gólt kapó Tunézia már biztos, hogy nem juthat tovább a csoportjából. Az ázsiaiak első találatát a Crystal Palace-ban légióskodó Kamada Daicsi szerezte, aki egy telefonos gólörömmel ünnepelt. A mérkőzés utáni nyilatkozatában megmagyarázta, miért volt ilyen a gólöröme.

„Ezúttal előrébb játszottam, és egy jó támadás végén sikerült a kapuba találnom. Ez egyébként a csapattársam, Eddie Nketiah gólöröme. Ebben az idényben sokat volt sérült, és megkért, hogy ha gólt szerzek, én is így ünnepeljek. A Premier League-ben sajnos nem voltam eredményes, de megígértem neki, hogy ha gólt szerzek a vb-n, akkor így ünneplem meg. A csoportunk még nem dőlt el, az utolsó fordulóban is a három pontért hajtunk.”

Kamada hozzátette, hogy gyerekként nagy álma volt, hogy Japánt képviselhesse egy világbajnokságon.

„Egy 4–0-s győzelem olyan, amire minden játékos örökké emlékezni fog. De az öltözőben senki nem ünnepel, még nincs vége a munkának, még hosszú út áll előttünk. Évekig azt mondták, hogy Japán versenyképes lehet, hogy meglepheti az ellenfeleket. Most be akarjuk bizonyítani, hogy ennél sokkal többre is képesek vagyunk. Tudom, hogy sokan arról beszélnek, hogy Japán számára lehetetlen a vb megnyerése, de a futball a lehetetlen álmok valóra válására épül.”

Morijaszu Hadzsime, a japánok szövetségi kapitánya a szurkolókat méltatta a magabiztos győzelem után.

„Nem tudtuk pontosan, mi várható az ellenféltől, de nem is koncentráltunk túlságosan rájuk. Ehelyett inkább arra készültünk, hogy mi mit akarunk játszani. Sok japán szurkoló érkezett Monterreybe, velünk énekelték a himnuszt, hangosan biztattak minket. A támogatásuk hatalmas lökést adott nekünk.”

Tunéziának nem jött be a váltás, a Sabri Lamouchi helyére érkezett Hervé Renard-ral is négygólos vereséget szenvedtek az afrikaiak. A francia szakember szerint sokkal jobb ellenféltől kaptak ki.

„Túl lazán védekeztünk. A játékosok mindent megtettek, nem adták fel, de egy olyan csapattól kaptunk ki, amely sokkal jobb nálunk. Ezekben a nehéz időkben is ki kell tartanunk, a harmadik meccsen a legjobb tudásunk szerint kell játszanunk.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

F-CSOPORT

Tunézia–Japán 0–4 (0–2)

Monterrey, Monterrey Stadion. 51 243 néző. Vezette: Kovács István (romániai)

TUNÉZIA: Dahmen – Bronn (Ben Hamida, a szünetben), Talbi, Rekik – Valery, Medzsbri, Szkiri (Hedira, 90+1.), Abdi (Asuri, 90+1.) – Szad (Garbi, a szünetben), Tunekti (Sauat, 65.) – Ben Szliman. Szövetségi kapitány: Hervé Renard (francia)

JAPÁN: Szuzuki Z. – Tomijaszu (Szeko, 79.), Itakura, Ito H. – Doan (Szugavara, 74.), Kamada (Suzuki J., 79.), Szano K., Nakamura – Tanaka, Ito Dzs. – Ueda (Goto, 84.). Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime (japán) ​

Gólszerzők: Kamada (4.), Ueda (31., 83.), Ito (69.)