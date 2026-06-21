Statisztikák: már csak egy honfitársa előzi meg Tunézia francia kapitányát

Sabri Lamouchit a Svédország elleni 1–5 után menesztették, így Japán ellen már Hervé Renard meccselt a tunéziai kispadon. A francia szakember Marokkó (2018) és Szaúd-Arábia (2022) után a harmadik ország válogatottját irányította a vb-n, és ebben a tekintetben honfitársai közül már csak Henri Michel előzi meg: ő 1986-ban Franciaországot, 1994-ben Kamerunt, 1998-ban Marokkót és 2006-ban Elefántcsontpartot vezette világbajnokságon.

3 - Hervé Renard devient le deuxième entraîneur français de l'histoire à diriger au moins 3 sélections différentes en Coupe du Monde:



Henri Michel

🇫🇷France (1986)

🇨🇲Cameroun (1994)

🇲🇦Maroc (1998)

🇨🇮Côte d'Ivoire (2006)



Hervé Renard

🇲🇦Maroc (2018)

🇸🇦Arabie saoudite (2022)… https://t.co/iRSS3zLDVX — OptaJean (@OptaJean) June 20, 2026

A számok alapján nem túlzás a négygólos japán siker: Tunézia 0.05-ös XG-vel zárta a mérkőzést.

Tunisia 0-4 Japan



What an impressive performance from Japan, who outplayed Tunisia from start to finish. pic.twitter.com/bQc7D3IzNc — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 21, 2026

Szuzuki Zion mindössze a második japán kapus lett, aki kapott gól nélkül hozott le egy vb-meccset. 2002-ben Narazaki Szergio őrizte meg kapuját a góltól, ugyancsak Tunézia ellen.

2 - Zion Suzuki è diventato il secondo portiere del Giappone a registrare un clean sheet senza aver subito tiri nello specchio in un Mondiale FIFA, dopo Seigo Narazaki nel 2002, anche in quell'occasione contro la Tunisia. Attento.#TunisiaGiappone #FIFAWorldCup pic.twitter.com/u1IF9PjYBF — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 21, 2026

Folytatódott a tunéziai rossz sorozat: az afrikai ország válogatottja még sosem élte túl a csoportkört.

🚨 EN 7 PARTICIPATIONS, LA TUNISIE N'A JAMAIS PASSÉ LES POULES D'UNE COUPE DU MONDE ! ❌🤯 pic.twitter.com/Eu9lZs1RgH — Actu Foot (@ActuFoot_) June 21, 2026

1960 óta először fordult elő Tunéziával, hogy egymást követő három válogatott meccsen legalább négy gólt kapott.

Les 3 derniers matches de la Tunisie 🇹🇳👇



❌ DÉFAITE 4-0 vs Japon 🇯🇵

❌ DÉFAITE 5-1 vs Suède 🇸🇪

❌ DÉFAITE 5-0 vs Belgique 🇧🇪



Trois matches de suite avec 4 buts encaissés : UNE PREMIÈRE DEPUIS 1960 POUR LES TUNISIENS 🥶😨 pic.twitter.com/b9hZNkAbih — Actu Foot (@ActuFoot_) June 21, 2026

Japáné lett az első ázsiai válogatott, amely négy gólt szerzett egy vb-meccsen.