Statisztikák: már csak egy honfitársa előzi meg Tunézia francia kapitányát
Sabri Lamouchit a Svédország elleni 1–5 után menesztették, így Japán ellen már Hervé Renard meccselt a tunéziai kispadon. A francia szakember Marokkó (2018) és Szaúd-Arábia (2022) után a harmadik ország válogatottját irányította a vb-n, és ebben a tekintetben honfitársai közül már csak Henri Michel előzi meg: ő 1986-ban Franciaországot, 1994-ben Kamerunt, 1998-ban Marokkót és 2006-ban Elefántcsontpartot vezette világbajnokságon.
A számok alapján nem túlzás a négygólos japán siker: Tunézia 0.05-ös XG-vel zárta a mérkőzést.
Szuzuki Zion mindössze a második japán kapus lett, aki kapott gól nélkül hozott le egy vb-meccset. 2002-ben Narazaki Szergio őrizte meg kapuját a góltól, ugyancsak Tunézia ellen.
Folytatódott a tunéziai rossz sorozat: az afrikai ország válogatottja még sosem élte túl a csoportkört.
1960 óta először fordult elő Tunéziával, hogy egymást követő három válogatott meccsen legalább négy gólt kapott.
Japáné lett az első ázsiai válogatott, amely négy gólt szerzett egy vb-meccsen.