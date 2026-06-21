Nemzeti Sportrádió

Statisztikák: már csak egy honfitársa előzi meg Tunézia francia kapitányát

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.21. 09:01
Hervé Renard (balra) sem tudott segíteni Tunézián (Fotó: Getty Images)
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Mint beszámoltunk róla, Japán 4–0-ra legyőzte Tunéziát a labdarúgó-világbajnokság F-csoportjában, Íme néhány statisztikai érdekesség a mérkőzésről!
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A Kovács István vezette jubileumi mérkőzésen az ázsiaiak legjobb formájukban futballoztak, míg az afrikai csapaton Hervé Renard érkezése sem segített, teljesen „szétesett”.

Sabri Lamouchit a Svédország elleni 1–5 után menesztették, így Japán ellen már Hervé Renard meccselt a tunéziai kispadon. A francia szakember Marokkó (2018) és Szaúd-Arábia (2022) után a harmadik ország válogatottját irányította a vb-n, és ebben a tekintetben honfitársai közül már csak Henri Michel előzi meg: ő 1986-ban Franciaországot, 1994-ben Kamerunt, 1998-ban Marokkót és 2006-ban Elefántcsontpartot vezette világbajnokságon.

A számok alapján nem túlzás a négygólos japán siker: Tunézia 0.05-ös XG-vel zárta a mérkőzést.

Szuzuki Zion mindössze a második japán kapus lett, aki kapott gól nélkül hozott le egy vb-meccset. 2002-ben Narazaki Szergio őrizte meg kapuját a góltól, ugyancsak Tunézia ellen.

Folytatódott a tunéziai rossz sorozat: az afrikai ország válogatottja még sosem élte túl a csoportkört.

1960 óta először fordult elő Tunéziával, hogy egymást követő három válogatott meccsen legalább négy gólt kapott.

Japáné lett az első ázsiai válogatott, amely négy gólt szerzett egy vb-meccsen.

 

 

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