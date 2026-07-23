Szólóban ért a csúcsra Richard Carapaz

Három felvonaásos erőpróba vár a Tour de France még versenyben lévő kerékpárosaira a Francia-Alpokban. Csütörtökön amolyan bemelegítésként a Voiron és Orcieres-Merlette közötti 185 kilométeres távval kezdtek, pénteken és szombaton jön az igazi kihívás, az Alpe d’Huez. A címvédő és összetettben 4:32 perccel vezető Tadej Pogacar kedves emlékeket őriz Orcieres-Merlette-ről, hat éve másodikként végzett honfitársa, Primoz Roglic mögött – és ekkor érezhette először azt, hogy képes felvenni a harcot az élmezőnnyel.

Pogacar – aki elveszített egy fontos segítőt, Brandon McNulty menet közben szállt ki – ezúttal a főmezőnyben tekert, a nap egyik legaktívabb versenyzője Mads Pedersen volt, a dán sprinter mindent megtett, hogy a hegyek közötti gyorsasági részhajrában a lehető legtöbb pontot gyűjtse be. A zöld trikós sikerrel járt, ráadásul riválisa, Jasper Philipsen ezúttal nem tudta pontszámát gyarapítani – kettejük között 32 pontra nőtt a különbség.

Az utolsó emelkedőre hatfős csoport fordult rá először, benne a pöttyös trikót viselő (de a hegyi pontversenyben Pogacar mögött második) Valentin Paret-Peintre-rel és a korábban is több hegyi szakaszon próbálkozó Richard Carapazzal. Az ecuadori kerékpáros ezúttal 3.6 kilométerrel a vége előtt indított bátor támadást az első kategóriás emelkedőn, és senki nem bírta a tempóját.

Az EF Education versenyzője az utolsó métereket is megnyomta, a cél előtt azért biztos, ami biztos alapon hátranézett, és amikor senkit sem látott maga mögött, kezeit magasba emelve ünnepelt. A 2019-es Giro d’Italia győztese két év után nyert ismét szakaszt a Francia körversenyen, és a pöttyös trikóért zajló harcban is csökkentette hátrányát Pogacarral szemben.

„A családomnak ajánlom ezt a sikert, nagyon különleges pillanat szakaszt nyerni ezen a Touron. Nehéz nap volt, a megfelelő pillanatra vártam a támadással kapcsolatban, végül pont jókor időzítettem” – fogalmazott a győztes Carapaz. Pénteken Gapból rajtol a mezőny, a befutó az ikonikus Alpe d’Huezen lesz.

113. TOUR DE FRANCE

18. szakasz (Voiron–Orcieres-Merlette, 185.1 km): 1. Richard Carapaz (ecuadori, EF Education) 4:26:21 óra, 2. Schmid (svájci, Jayco AlUla) 45 másodperc hátrány, 3. Jorgenson (amerikai, Visma) azonos idővel, …13. Pogacar (szlovén, UAE) 4:35 perc h.

Az összetett állása: 1. (sárga trikóban) Tadej Pogacar 64:35:13 óra, 2. Evenepoel (belga, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 4:32 p h., 3. Del Toro (mexikói, UAE) 6:51 p h.

A gyorsasági pontverseny állása: 1. (zöld trikóban) Mads Pedersen (dán, Lidl-Trek) 477 pont, 2. Philipsen (belga, Alpecin) 445, 3. Girmay (eritreai, NSN) 361.

A hegyi pontverseny állása: 1. (pöttyös trikóban) Tadej Pogacar 70 pont, 2. V. Paret-Peintre (francia, Soudal Quick-Step) 69, 3. Carapaz 63.

A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Isaac Del Toro 64:42:04 óra, 2. Seixas (francia, Decathlon) 20 mp h., 3. Ayuso (spanyol, Lidl-Trek) 2:31 p h.

A csapatverseny állása: 1. Lidl-Trek 193:36:59 óra, 2. UAE 22:05 p h., 3. Red Bull-Bora-Hansgrohe 56:10 p h.