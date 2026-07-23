Négy aranyra hajt a győri kézilabdacsapat

Las Vegas helyett az Audi Arénában hangol az új idényre a győri női kézilabdacsapat. Az eredeti tervek szerint augusztus elején az ETO (és a Szeged) is részt vett volna a Pro Handball USA nevű felkészülési tornán, amelynek a kézilabda népszerűsítése lett volna a célja a tengerentúlon. Márciusban a szervezők bejelentették, az esemény idén Európába költözik, aztán a nyár elején kiderült, hogy végül mégsem tartják meg a tornát – Vegas és Amerika tehát egyelőre álom maradt.

Per Johansson vezetőedző álma viszont valóra vált, már ami az erősítéseket illeti, csatlakozott ugyanis a csapathoz a francia beálló, Sarah Bouktit – aki még metzi színekben a Bajnokok Ligája júniusi döntőjében 12 góllal vette ki a részét az ETO legyőzéséből – és a norvég átlövő, Thale Rushfeldt Deila. Utóbbi tavaly BL-döntőt játszott dán csapatával, ám alulmaradt a győriekkel szemben. Hazája válogatottjával viszont jelenleg minden sorozatban (olimpia, világbajnokság, Európa-bajnokság) címvédő. Az ETO reményei szerint az újonnan érkezett klasszisok az aranyakat Kisalföldön gyűjthetik tovább a következő idényben…

Kapusok: Hatadou Sako (francia), Szemerey Zsófi, Sandra Toft (dán). Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória, Emilie Hovden (norvég), Varga Dalma. Jobbátlövők: Dione Housheer (holland), Kriston Kíra. Irányítók: Helena Elver (dán), Estelle Nze-Minko (francia), Rédecsi Polett. Beállók: Linn Blohm (svéd), Sarah Bouktit (francia), Kari Brattset Dale (norvég). Balátlövők: Kristine Breistöl (norvég), Kelly Dulfer (holland), Veronica Kristiansen (norvég), Bruna de Paula (brazil), Thale Rushfeldt Deila (norvég), Tjasa Stanko (szlovén). Balszélsők: Fodor Csenge, Bo van Wetering (holland), Zákányi Janka. Vezetőedző: Per Johansson (svéd) AZ ETO KERETE A 2026–2027-ES IDÉNYBEN

Amely csütörtökön nyílt edzéssel kezdődött meg, a nyári pihenésből visszatérő játékosokat taps fogadta az Audi Arénában, majd focimeccs következett, a kapus Sandra Toft fejjel és lábbal is hatékonynak bizonyult a mezőnyben. A két új igazolás mellett négy visszatérővel is számolhat a szakmai stáb, az előző idényt (szinte) teljes egészében kihagyó Kari Brattset Dale, Győri-Lukács Viktória, Estelle Nze-Minko és Toft is visszatért a szülést követően. Távozott viszont Kristina Jörgensen és Ida Marie Dahl, míg visszavonult Anna Lagerquist és Nathalie Hagman.

„Nagyszerű nyarat töltöttem Svédországban, sosem lehet tudni, hogy jut-e a jó időből, most szerencsére így történt – tekintett vissza Johansson mester a tréninget követően a Nemzeti Sportnak. – Szükségem volt erre a feltöltődésre, eleinte át kellett gondolnom, mi történt az elmúlt idényben, majd előre is kellett készülni. Miután ezekkel végeztem, jöhetett a pihenés. Most azonban már készen állok az új kihívásra. Nehéz szívvel jöttem el a hazámból, ugyanakkor sokkal könnyebben jövök egy olyan helyre, ahol szeretek lenni. Kedvelem a munkámat, minden készen áll, hogy egy nagyszerű évadunk legyen. Azt nem bánom, hogy nem kell Amerikába utazni, csak hitegettek minket, szerencsére gyorsan módosítottuk a felkészülésünk programját, amikor kiderült, hogy egyáltalán nem tartják meg a tornát. Szerencsére a Bresttel gyorsan felvettük a kapcsolatot és vendégül látjuk őket, jó meccseket tudtunk lekötni. Ugyanakkor azzal is tisztában vagyok, hogy több egyesület pórul járt és nehézséget jelentett átszervezni az augusztust.”

Az új igazolásokkal kapcsolatban a vezetőedző elmondta, kifejezetten az ő kérésére került került a klubhoz a francia beálló és a norvég átlövő. „Nagy vágyam volt, hogy ezt a két játékost szerződtessük, Bouktit mindegyik ETO–Metz mérkőzésen világklasszis szinten teljesített. Thale is egy olyan játékos, aki rengeteg mindenben segíthet bennünket, legyen szó akár a védekezésről, a kontrákról vagy a betörésekről. A szülés után visszatérő játékosokkal már a kezdetektől együtt dolgoztam, a teszteredmények is tükrözik, mennyire motiváltak. Nem hiszem, hogy nehéz lesz integrálni őket, míg az újakkal kapcsolatban elmondtam a többieknek, segítsenek nekik, és emlékezzenek, milyen volt, amikor ők csatlakoztak az ETO-hoz, mert így érezhetik magukat a lehető leghamarabb komfortosan.”